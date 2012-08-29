Жалобу по "делу Шувалова" рассмотрят 17 октября

Тверской суд Москвы перенес на 17 октября рассмотрение жалобы по так называемому "делу первого вице-премьера Игоря Шувалова". Общественная активистка оспаривает отказ генеральной прокуратуры России в возбуждении уголовного дела в связи с сообщениями об активных деловых контактах высокопоставленного чиновника с олигархами, которые будто бы принесли Шувалову выгоду на сумму более 100 млн долларов США.

Поводом к переносу заседания на полтора месяца послужила "срочная командировка" представителя прокуратуры, рассказала Би-би-си заявительница Наталья Пелевина (Студенова).

Ранее генпрокуратура заявила, что не нашла в действиях Шувалова признаков коррупции, и отказалась возбуждать уголовное дело.

Однако Пелевина утверждает, что располагает доказательствами неправомерных действий Шувалова.

"У меня есть конкретный источник. Могу со всей уверенностью сказать, что дело серьезное, и именно поэтому я борюсь с генпрокуратурой", - сказала Пелевина в интервью Би-би-си.

Скандал вокруг Игоря Шувалова, который, по слухам, вхож в ближайшее окружение президента Владимира Путина, разгорелся в декабре 2011 года.

Американское деловое издание Barron's Online, ссылаясь на некие конфиденциальные документы, сообщило, что фирма, через ряд посредников представлявшая интересы Шувалова, якобы вела дела с российским миллиардером Алишером Усмановым и Евгением Швидлером - доверенным лицом Романа Абрамовича.

"Признаков коррупции нет"

В феврале Наталья Пелевина, которая возглавляет нью-йоркский "Комитет за демократическую Россию", подала от своего имени заявление в российскую генпрокуратуру с требованием проверить факты, изложенные в публикации Barron's.

"Средства, которые я заработал, [...] являются основой моей независимости от различных групп влияния при принятии мной служебных решений" Игорь Шувалов,

первый вице-премьер России

К этому она присовокупила материалы, имевшиеся в ее личном распоряжении, которые, по ее словам, доказывали, что Игорь Шувалов через косвенно принадлежавшую ему фирму получил от Усманова и Швидлера 119 млн долларов.

Однако в апреле генпрокуратура заявила, что в действиях Шувалова, равно как и его супруги, входящей в список самых богатых женщин России, признаков коррупции нет.

"Оснований для принятия генпрокуратурой мер прокурорского реагирования не имеется", - говорилось в сообщении, поступившем в распоряжение Русской службы Би-би-си.

Сам Шувалов тогда утверждал, что деньги, о которых идет речь, были заработаны им честно, с них уплачены все налоги, и более того - они являются основой его "независимости от различных групп влияния при принятии служебных решений".

Новые разоблачения?

В среду утром, незадолго до заседания Тверского суда, Наталья Пелевина сказала Би-би-си, что на честное рассмотрение своего иска не рассчитывает.

"Когда дело касается таких высокопоставленных чиновников, дела в России обычно объективно не рассматриваются", - посетовала она.

Гораздо большие надежды истица возлагает на американское и британское правосудие. Документы о сделках Нажать переданы в ФБР и британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office - SFO).

Объясняется это тем, что один из фигурантов "дела" - Евгений Швидлер - имеет американское гражданство, а двое других - Алишер Усманов и Роман Абрамович - являются подданными Британии.

Сама Пелевина последние месяцы живет в России и намерена заняться здесь политическими проектами. В интервью Би-би-си она пообещала новые разоблачения российских чиновников: на этот раз, добавила она, даже более громкие, чем в случае с Игорем Шуваловым.