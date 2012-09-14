Госдума лишила Геннадия Гудкова депутатского мандата

Проводы Гудкова из парламента

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандата справедливоросса Геннадия Гудкова, которому вменяют в вину совмещение депутатской работы с ведением бизнеса, что запрещено российскими законами.

"За" высказался 291 депутат, "против" - 150, трое воздержались. В голосовании приняли участие 444 депутата.

Гудков заявил, что случившееся - еще один шаг к гражданской войне в России, предотвратить которую теперь может лишь роспуск Думы.

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По словам корреспондента Би-би-си Рафаэля Саакова, Гудков заявил, что из страны уезжать не собирается и не боится уголовного преследования, а также выразил намерение опротестовать действия нижней палаты парламента в Верховном суде.

После заседания Госдумы Гудков вместе с группой депутатов-эсеров во главе с Сергеем Мироновым вышел к ожидавшим его нескольким десяткам сторонников. Они аплодировали ему и скандировали "Спасибо!".

"Я всех жду завтра на митинге [Марше миллионов], мы покажем, что не сдаемся, мы будем продолжать борьбу - мирно, цивилизованно, и мы обязательно придем сюда, в Думу, и будем властью. Сделаем нормальный парламент, нормальные законы и обязательно победим", - заявил собравшимся Гудков.

Image caption Геннадий Гудков покидал Думу как в окружении своих сторонников, так и противников

В унисон сторонникам депутата-оппозиционера выступали также пришедшие к зданию Думы сторонники прокремлевских молодежных организаций, которые дудели в принесенные с собой дудки и скандировали "Сдай мандат!".

Дежурившие у парламента полицейские забирали в автозаки особо ретивых активистов, часть из которых устроила у стен здания потасовку.

"Пусть будут, у них плата, у них задание и они его отрабатывают", - прокомментировал действия группы активистов Гудков.

"Они же подневольные люди, бедные, несчастные люди. Их заставили", - добавил Миронов.

Смотрел полностью заседание, явная расправа. Причем с возможными негативными последствиями для страны. Геннадий Симачев на странице Русской службы Би-би-си "ВКонтакте"

Представители "России Молодой" держали различные баннеры, в том числе со словами "Гудков обещал сдать мандат, но не сдал. Депутатство нужно для бизнес-дел".

Гражданский активист Максим Санников пришел к Думе с плакатом "В такой Думе заседать стыдно" и призывом к депутатам "Справедливой России" и КПРФ сдать мандаты.

Впрочем, руководитель фракции "Справедливая России" Сергей Миронов в беседе с корреспондентом Би-би-си заявил, что сдавать мандаты его соратники не собираются, и подтвердил, что в ближайшее время Геннадий Гудков станет помощником одного из депутатов фракции.

"Мы мандаты сдавать не будем, такого удовольствия "Единой России" мы не доставим. Мы будем бороться в стенах Госдумы за то, за что боролся и будет продолжать бороться Геннадий Гудков. Мы определим, у кого есть вакансия штатного помощника депутата, чтобы Геннадий Гудков мог занять ее и проходить в Думу", - заявил Миронов.

Сам Гудков, покидая Думу, также подчеркнул, что сдавать мандаты его коллегам по партии не следует.

"Пусть мои товарищи держат оборону, переходят в наступление, критикуют, защищают, в общем не дают спать партии власти, разоблачая все ее выходки. А мы будем помогать здесь, в протестном движении и на выборах", - заявил Гудков.

Голосование за лишение мандата Геннадия Гудкова 291 депутат проголосовал "за" лишение эсера Геннадия Гудкова мандата. Среди них - три члена партии "Справедливая Россия".

150 - "против" (среди них единственный представитель партии власти - режиссер Станислав Говорухин)

Трое парламентариев от голосования воздержались ( единороссы Борис Резник, Александр Хинштейн ичлен партии ЛДПР Сергей Вайнштейн)

Еще до пятничного заседания он пообещал, что в случае неблагоприятного для себя исхода дела "плакать не будет".

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что проверка в отношении теперь уже экс-депутата будет продолжена, и при наличии достаточных оснований может быть возбуждено уголовное дело.

"И для этого теперь нам не нужно будет получать согласие Госдумы, так как с сегодняшнего дня Гудков не является депутатом и, соответственно, не обладает иммунитетом от уголовного преследования", - цитирует Маркина РИА Новости.

Руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Воробьев сказал, что лишение эсера мандата станет прецедентом, который покажет, какое наказание понесет любой депутат, занимающийся бизнесом.

"Справедливая Россия" настаивает на том, что решение о лишении Гудкова мандата необходимо было принимать только после судебного заключения: эсеры и коммунисты ранее направили в Конституционный суд обращение с просьбой дать правовую оценку процедуре по лишению депутата мандата.

"Я ухожу, чтобы вернуться и построить новую Россию", - сказал депутат в конце своего обращения к коллегам-парламентариям перед голосованием.

В ходе пятничного пленарного заседания Госдумы партия "Единая Россия" отказалась давать Геннадию Гудкову дополнительные пять минут для выступления, а также отклонила предложение о тайном голосовании по вопросу о лишении мандата.

Гудкову разрешили выступать не более 10 минут, другим выступающим - по семь минут. Гудкову также не позволили задать обвинению вопросы.

Выступление Гудкова выглядит больше, как театрализованное, слишком много эмоций, амбиций, мало фактов. Ольга Трифонова на странице Рсусской службы Би-би-си в Facebook

"Исход рассмотрения дела @gudkov_g теперь предрешен", - написал в своем микроблоге в Twitter другой оппозиционный депутат, справедливоросс Илья Пономарев.

"Ни Ген. прокурор Чайка [генеральный прокурор Юрий Чайка], ни Пред. СК Бастрыкин [глава СК Александр Бастрыкин] не захотели участвовать в неконституционном действе в ГД- не пришли! Прислали своих замов", - отметил в своем микроблоге глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который ранее попросил проверить шестерых депутатов от "Единой России" на предмет ведения незаконного бизнеса.

В четверг Европейский парламент принял жесткую резолюцию, в которой отметил ухудшение ситуации с правами человека в России за последние несколько месяцев, в частности, был приведен пример с расследованием в отношении Гудкова.

Прямая трансляция пятничного заседания на сайте Госдумы постоянно прерывалась, поэтому Гудкову пришлось лично обратиться с просьбой ее наладить.

В последние несколько месяцев Геннадий Гудков, активный участник митингов протеста в Москве, оказывался фигурантом ряда скандалов, связанных с незаконным ведением бизнеса.

В июне прошли проверки в ЧОПе, принадлежащем семье Гудкова, выявившие ряд нарушений, в том числе при хранении оружия и получении разрешений на работу сотрудниками. На этой неделе глава молодежного движения "Наши" Константин Голоскоков обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить информацию о причастности Гудкова к совладению подмосковным строительным рынком.

"Российская газета" в пятницу привела данные опроса ВЦИОМ по поводу лишения Гудкова мандата. Более 70% респондентов полагают, что совмещение бизнеса и законотворчества - это постоянная практика парламентариев, но только 40% считают, что за этой ситуацией последуют санкции в отношении других депутатов.

Депутаты Госдумы о ситуации с Гудковым

Image caption Дмитрий Гудков убежден в том, что диалог с властью уже невозможен

Все прошло ровно так, как было срежиссировано в Кремле. Мы спокойно, не опуская рук, идем завтра на Марш миллионов, и я уверен, что теперь народу будет гораздо больше, чем летом.

Решение Думы показало, что с этой властью никакого диалога вести невозможно. Мы говорили, что нужен круглый стол, нужны реформы, а не революции, никаких потрясений, что надо предъявлять конструктивные требования власти.

В ответ власть занимается репрессиями, обысками, арестами и преследованием оппозиционеров. О чем и как с ними говорить? Власть сама толкает людей и даже раскручивает оппозиционеров.

Я бы не говорил слово "чистка", я бы сказал "очищение". На самом деле, мы понимаем, что сегодня уровень доверия российских граждан к государственным служащим, депутатам разного уровня оставляет желать лучшего. И единственный способ восстановить это доверие - показать, что все перед законом равны, что никого не спасает депутатский статус.

Я очень рад, что идет нормальная, цивилизованная борьба, которая включает в себя, в том числе, такие формы: обращения в суд, выяснение обстоятельств. Нас спрашивают, почему мы это не отправили сначала в суд, а стали обсуждать на заседании палаты, но ведь дело в том, что Геннадию Владимировичу Гудкову сегодня на заседании никто не предъявлял уголовных преступлений и уголовных обвинений.

Речь шла о нарушении закона, который не является ни уголовным, ни административным правонарушением. Обращение в суд было бы нелепым. Если Конституционный суд встанет на сторону Гудкова, вступит в силу его решение, но мы уверены, что КС, внимательно рассмотрев дело, согласится с мнением Государственной думы.

Депутаты выступили за открытое голосование, и я считаю, это демократично, потому что в этом случае все избиратели знают, кто и как голосовал. Нет возможности спрятаться за чью-либо спину.

Надежды у меня были, скажу честно. При тайном голосовании расклад сил мог быть самым неожиданным. Тем не менее, руководство Госдумы не дало провести тайное голосование, понимая, что "Единая Россия" может не проголосовать. Я думаю, что они бы не набрали нужного количества голосов, потому что знаю настроение большинства в "Единой России": оно было, мягко говоря, скептическим.

Это в целом российская политика последнего времени, которая может привести к широкомасштабным столкновениям в обществе, к сожалению. Эта политика направлена на раскачивание лодки, на углубление раскола в обществе и так далее. Данный конкретный шаг - это шаг к тяжелому парламентскому кризису, который скорее всего закончится роспуском Государственной думы.

Я думаю, что в нынешней ситуации роспуск Думы - единственный выход, чтобы вообще сохранить хоть какую-то видимость приличия. Понятно, что это политическое решение. Если руководство страны примет решение распустить Думу, оно ее распустит.

Полагаю, что Путин прямо заинтересован в этом. После того, что произошло сегодня, рейтинг парламента упадет, а внутри него начнется непрерывная битва компроматов. Жесткое противостояние, при котором невозможно работать друг с другом, может плохо закончиться.