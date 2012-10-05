"Джентльмены на даче" - реалити с участием бывших зэков

Image caption В телевизионном реалити-шоу 12 бывших заключенных живут на даче в Подмосковье

Российский развлекательный телеканал "Перец" в октябре запускает реалити-шоу "Джентльмены на даче", участниками которого будут бывшие заключенные. Название шоу происходит от названия известного фильма 1971 года "Джентльмены удачи", музыка из которого звучит и в телевизионном проекте.

По замыслу авторов, 12 бывших зэков, которые будут жить под одной крышей, должны доказать свою решимость навсегда порвать с криминальным прошлым, а в идеале - стать настоящими джентльменами.

"Им не верили следователи, их часто не слушали судьи, а 15 октября их увидит вся страна", - так анонсирует старт нового проекта телеканал "Перец".

Съемки первого сезона "Джентльменов на даче" проходили в Одессе с участием украинских заключенных, вышедших на свободу. После успеха шоу на российском ТВ канал "Перец" приступил к съемкам второго сезона - уже на подмосковной даче.

Руководство канала намерено способствовать решению проблемы социализации заключенных после их выхода из тюрьмы. Эта проблема, по мнению экспертов, является крайне острой для российского общества.

Большинство участников проекта признаются, что найти работу с клеймом судимости практически невозможно, и в своей повседневной жизни на свободе они сталкиваются исключительно с негативным отношением к себе.

"Джентльмены на даче" не игра и не шоу, - говорит генеральный директор телеканала "Перец" Дмитрий Троицкий, - Вы поймете это, как только узнаете истории участников. Скорее, наш проект можно назвать интенсивной программой реабилитации. И, конечно же, испытанием - испытанием свободой".

Без убийц и насильников

Из множества заявок, поступивших на участие в проекте, организаторы по итогам кастинга отобрали 12 человек, общий тюремный срок каждого из которых превышает три года.

Большинство из "джентльменов" сидели в тюрьме за кражи и грабежи. По словам автора идеи и формата программы Аллы Липовецкой, убийц и насильников в проект решили не брать.

Жизнь в тюрьме и наркотики Отношения на зоне, конечно, меняются. Сейчас уже отошли все понятия, сейчас работает кошелек - кто богаче, тот спит у стенки. Начали ездить хоть какие-то комиссии, появились родительские дни, когда могут зайти родные. Ты можешь общаться, поддерживать отношения с близкими по телефону, хоть это и милиция сама заносит телефоны. Уже не надо писать письма на почту, которая не работает. Посылаешь письмо, оно идет 5 недель, а назад может не вернуться. Наркотики заносит опять же администрация, люди в погонах. Много заносят родители, рискуя собой. Знаю много случаев, когда матери заключенных привозили наркотики и им самим уже давали по 10-15 лет. Сыновья просто говорят, что проиграли в игру, а отдать надо наркотиками, иначе - убьют, а сами просто употребляют. Статистика в зоне ведется, каждый год отчеты. К примеру, говорится, что в зоне за год было изъято 1,700 кг героина, хотя на самом деле было изъято намного больше. Они изымают и сами же их распространяют. Эдуард Щеглов, бывший заключенный, участник проекта "Джентльмены на даче"

"Конечно, мы боялись убийц, маньяков, насильников, как и все обычные люди. Мы не знали, как управлять их эмоциями в случае, если они выйдут из-под контроля. У нас же участники не в тюрьме, и в достаточно расслабленном состоянии находятся. Поскольку мы не понимали, как думают, мыслят и реагируют люди, которые смогли пойти на тяжелое преступление, решили не экспериментировать с этой группой заключенных", - говорит генеральный продюсер проекта корреспонденту Би-би-си.

В новом реалити-шоу бывшие заключенные получают шанс не только начать жизнь заново, но и возможность поработать с профессиональными психологами, адвокатами, предпринимателями, актерами и даже фитнес-инструкторами.

Участники проекта за время пребывания на даче изучали русский и английский языки, правила дорожного движения, а также посещали дома престарелых, детские дома и приюты для животных. Съемки реалити-шоу, проходившие летом, заняли около месяца.

"Мы все там были как пластилин, нас начали лепить, начали перестраивать на новую жизнь, чтобы показать, какая она есть в реальности", - рассказал Би-би-си один из участников проекта Эдуард Щеглов.

Ведущий проекта, писатель Анатолий Барбакару, который в прошлом был одним из самых удачливых карточных шулеров Советского Союза, сам поплатился свободой за свои деяния, после чего решил отказаться от старого ремесла.

"У меня в голове будто запустился новый код, который помог найти новое призвание и обрести семейное счастье. То, что произошло со мной, дает уверенность: измениться может каждый. Я хочу запустить этот "код свободы" в участниках нашего проекта", - признается Барбакару.

По словам ведущего реалити-шоу, именно негативное отношение к бывшим заключенным в обществе заставляет их снова и снова преступать закон. Статистика свительствует о том, что около 60% российских зэков спустя какое-то время возвращаются на "зону".

Рецидивист "Дикий"

Все участники проекта "Джентльмены на даче" - рецидивисты, которые отсидели в тюрьме от двух сроков до пятнадцати. Уроженец Смоленской области Эдуард Щеглов по прозвищу "Дикий" провел в местах лишения свободы в общей сложности 7 лет и 6 месяцев за драки с нанесением телесных повреждений и мошенничество.

"Я не лез сам в передряги. Так получилось, что заступился за инвалида, потом за девчонку, которую хотели изнасиловать. Я не мог в этих случаях пройти мимо, - говорит в интервью Русской службе Би-би-си Щеглов, - На суде меня спросили, почему я не вызвал милицию? А милиция - за 17 километров. Я вызову милицию и что мне делать? Стоять возле подъезда и снимать на камеру, как он будет насиловать? Это жизнь".

"Дикий" пошел на телевизионный проект от безысходности - с апреля, после последнего освобождения, он сидел без работы.

"Куда ни пробовал устроиться на работу - это очень сложно с судимостью. Есть анкеты, в которых строка "судимость". Многие не пишут, но зачем врать, я везде писал "судим". Мне отвечали, что перезвонят через пару дней, но за 2-3 месяца, что я был на воле, так ничего и не получилось", - рассказывает Эдуард Щеглов.

По словам участника "Джентльменов на даче", который уже после съемок в реалити-шоу все же устроился на работу слесарем, отношение к бывшим зэкам в обществе должно меняться.

"Во-первых, необходимо, чтобы общество не так отвергало, хотя бы присматривалось к людям. Я не говорю, что все мы - чистые, есть такие звери, которых и я бы не выпускал никогда. Такие никогда и не поменяют свои взгляды, их больше половины, я бы сказал, но очень многие сидят вообще ни за что - от того, что их загнали в угол", - признается Щеглов.

Последний раз "Дикий" угодил в тюрьму за то, что, шутки ради, расплатился в магазине игрушечной купюрой в 5 тысяч рублей, которые продаются в киосках. Несмотря на то, что, по словам бывшего заключенного, в деле записано, что эта купюра не является подделкой и вещественным доказательством, его посадили на два года.

На своем языке

Image caption К визиту в детский дом "джентльмены" с дачи поставили спектакль "Колобок"

Психолог Виктор Яковлев, работавший на проекте, обращает внимание на настороженное отношение не только со стороны общества к бывшим заключенным, но и наоборот.

"Проект разделился на две части - те, кто активно работал с психологами, и те, которые сторонились. У части героев было настороженное отношение к людям с воли. Они нам не доверяют - это объективная реальность, и это двусторонняя граница. Если мы найдем способы нивелирования этих границ, можно ожидать хорошего эффекта", - полагает Яковлев.

По словам психолога, один из самых важных аспектов реалити-шоу с участием зэков - его общекультурная часть.

"Они ведь говорят на своем языке, и это другая версия русского языка. Группа была достаточно неоднородна, хотя там были преимущественно воры. И когда они начали понимать, что русская речь в общем-то другая, это для них было одним из воспитательных моментов. Это лежало не в сугубо профессиональной психологической плоскости, а в общекультурной", - рассказывает Виктор Яковлев.

Психолог говорит, что на не самой удачной судьбе участников проекта сказались преимущественно детские травмы, которые были получены ими либо в семье, либо на улице.

Продюсер Алла Липовецкая считает реалити-шоу "Джентльмены на даче" проектом для родителей.

"Если посмотреть на истории наших героев, вся проблема - в родителях, и это на самом деле страшно. Все безумные драмы и сломанные судьбы оказались "заслугой" родителей. Такой надлом на уровне детства у них произошел", - рассказывает Липницкая.

Женский сезон

Трое участников первого, украинского, сезона "Джентльментов на даче" уже вернулись в места заключения. По словам продюсера проекта, это лишний раз подтверждает то, что не все бывшие заключенные готовы тяжело и долго работать над собой как внутренне, так и физически, потому что из тюрьмы они выходят очень слабыми и зачастую больными. Многие из них очень легко срываются.

Однако Алла Липовецкая не сомневается в том, что герои российского проекта станут популярными в обществе, что их будут обсуждать в социальных сетях и на страницах печатных изданий, поскольку среди них много талантливых людей.

"Конечно, в масштабах государства невозможно так точечно заниматься каждым освободившимся, но я не вижу другого выхода. Для того, чтобы был результат и чтобы они не возвращались в тюрьму, их надо хотя бы год-полтора после тюрьмы фактически все время гладить по голове и держать за руку", - резюмирует Липовецкая.

Победителю телевизионного проекта достанетcя автомобиль. Лучшего среди бывших заключенных, которые сделали попытку вытравить зону из своей души, определит домовой комитет шоу (Домком), состоящий из ведущего, психолога, арт-психолога, юриста и профессиональной домоправительницы.

Весной, 8 марта, на "Перце" стартует первый женский сезон реалити-шоу с участием бывших заключенных. В сентябре завершился кастинг этого проекта, после чего 10 девушек отправились на съемки в Одессу.

"Бархатный сезон в Одессе на роскошной вилле у моря, лучшие психологи, юристы, стилисты, массажисты, тренеры и специалисты - все это ждет женщин и девушек, готовых доказать свое право на лучшую долю", - говорится на сайте телеканала.

Для того, чтобы принять участие в проекте, бывшим заключенным в возрасте от 18 до 40 лет нужно было иметь российский паспорт, а также заполнить анкету с такими графами, как "Общий срок пребывания в местах лишения свободы", "Состав последнего преступления по приговору" и "Мечта".

В женском сезоне, по словам продюсера реалити-шоу, примут участие сразу две бывшие заключенные с судимостью за убийство.