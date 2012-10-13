Гей-активисты: Россия - одно из худших мест в Европе

Image caption По мнению гей-активистов, негативное отношение к ЛГБТ в России во многом связано с недостатком информации

В начале ноября в Женеве комитету ООН против пыток будет представлен доклад о положении ЛГБТ в России.

Доклад готовится уже давно, но он стал особенно актуален после того, как в ночь на пятницу было совершено нападение на бар "7FreeDays" в центре Москвы, дружественный представителям ЛГБТ-сообщества. В результате пострадали по меньшей мере четыре человека, трое из которых были госпитализированы.

Как сказал Русской службе Би-би-си один из авторов ненаписанного еще доклада комитету ООН против пыток, американский активист ЛГБТ Маркус Ода, в докладе будут освещены три главные темы.

"Первые две касаются лечения и медицинских процедур для геев и транссексуалов. Третье положение касается систематической дискриминации и насилия, из-за которых многие россияне, представители сексуальных меньшинств в России, вынуждены искать убежища за границей".

В мае этого года Международная ассоциация лесбиянок и геев опубликовала исследование, в котором описала Россию как одно из худших мест в Европе с точки зрения защиты ЛГБТ-сообщества.

Отсутствие информации

В ночь на пятницу в баре, расположенном в Китай-городе неподалеку от Красной площади, гей-активисты отмечали Coming Out Day - день публичного раскрытия гомосексуальности.

В момент нападения в заведении находились более 70 человек, около двух третей которых составляли девушки.

Радужной Ассоциации - общественному объединению московских ЛГБТ и их друзей, которое организует соответствующие вечеринки, - чуть ли не перед каждым мероприятиям поступают угрозы, сообщил один из организаторов вечеринки Павел Самбуров.

Они нас запретили, мы начали так открыто говорить об этом, и это будет способствовать продвижению к нашей цели Алексей Одинцов

Активист ЛГБТ Алексей Одинцов считает, что негативное отношение к геям можно объяснить отсутствием информации.

"Никто не занимается освещением этой темы. Отсюда и негатив. Из-за незнания, нехватки информации. Люди не знают, что гей может быть обычным мужчиной без внешних признаков женственности. Не понимают, что это за люди. Они не заразные, они такой же образ жизни ведут, только любят людей одного с ними пола", - говорит Одинцов.

По словам Маркуса Ода, который сейчас находится в Петербурге, "конечно, положение ЛГБТ в США не идеальное, но значительная часть населения и многие члены правительства поддерживают права ЛГБТ. В России все совсем не так. Здесь приходится работать против всей системы и против [точки зрения большинства] населения - а это очень сложно".

За последнее время в России участились нападения на гей-активистов. Есть мнение, что это происходит из-за того, что они стали чаще принимать участие в протестных акциях. Алексей Одинцов в этом не уверен.

"Я думаю, нападения, прежде всего, связаны с неприязнью, а также с тем, что ЛГБТ стало более заметным на фоне всех протестных движений. На что-то яркое, на что-то узнаваемое, на что-то неприятное всегда найдутся агрессоры, чтобы это подавить", - считает активист.

По мнению Одинцова, всевозможные запреты на деятельность ЛГБТ, могут, в долгосрочной перспективе, помочь движению за права сексуальных меньшинств.

"Возможно, я идеалист, все вижу с хорошей стороны, но все что делает сейчас государство - запреты и так далее - это наоборот вызывает полемику в обществе и сподвигает людей на то, чтобы они искали информацию. Они нас запретили, мы начали так открыто говорить об этом, и это будет способствовать продвижению к нашей цели".

Цель – равные права

В России проводится 15-20 операций в год по перемене пола Анно Комаров

Однако, по утверждениям активистов, труднее других приходится трансгендерам – людям, с несовпадением социального и биологического пола.

Трансгендер Анно Комаров рассказал Русской службе Би-би-си, что есть важная разница в статусе в статусе лесбиянок, геев и бисексуалов, с одной стороны, и трансгендерами, с другой.

"Первые считаются здоровыми, а вторые считаются больными, согласно международной классификации болезней. И сейчас в мире идет большая компания за депатологизацию трансгендерности, привязанная к тому, что международная классификация болезней будет редактироваться в 2015 году".

Однако в России трансгендеры боятся потерять доступ к необходимым медицинским услугам, которые позволяют трансформировать тело, – говорит Анно Комаров.

По его словам, для перемены пола в документах нужно обязательно получить психиатрический диагноз. Обычно это "транссексуализм". Другая проблема - вам должно посчастливиться найти такого специалиста, который поставит этот диагноз. Проблема особенно остро стоит в регионах.

"Вообще в России проводится 15-20 операций в год по перемене пола, – говорит Комаров. – В западноевропейских странах, в среднем, по 1000-2000 операций в год".

Комаров связывает ситуацию с положением ЛГБТ в России с распространенным сексизмом.

"С другой стороны, клерикализация и сильное противодействие со стороны властей - все это не может, конечно, не сказываться на мнении гендерного большинства", - полагает Комаров.

Цель ЛГБТ-движения, как заявляют гей-активисты, – достижение прав, равных со всеми остальными гражданами.