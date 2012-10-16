Врач СИЗО: Магнитский не торопился ложиться на операцию
На суде по делу бывшего замначальника Бутырской тюрьмы, где содержался Сергей Магнитский, один из свидетелей заявил, что юрист Hermitage Capital сам отказался от проведения операции в тюремной больнице, считая, что его скоро выпустят на свободу.
Давая показания в Тверском суде Москвы, где идет процесс по делу экс-заместителя СИЗО "Бутырка" Дмитрия Кратова, бывший начальник хирургического отделения медчасти СИЗО "Матросская тишина" Давид Гаустов заявил, что осматривал Магнитского.
После многих месяцев содержания в "Бутырке" в ноябре 2009 года Магнитский был переведен в СИЗО "Матросская тишина", где скончался. Еще в Бутырской тюрьме ему был поставлен диагноз - острое воспаление желчного пузыря.
"Я его смотрел, назначил УЗИ и оперативное лечение. Он мне сказал, что через месяц-два его отпустят, с операцией решили повременить до выхода на свободу", - сказал врач СИЗО "Матросская тишина" на суде во вторник.
После консультаций с медиками было решено, что "экстренности нет" и лучше провести операцию в обычной городской больнице после освобождения, рассказал Гаустов.
Бывший заместитель начальника "Бутырки" по лечебно-профилактической работе Дмитрий Кратов пока остается единственным обвиняемым в деле о смерти Магнитского. Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель заключенного.
На судебном заседании в начале октября мать погибшего юриста Наталья Магнитская заявила, что Кратов создал в изоляторе "пыточные условия" для содержания ее сына.
Сам Кратов не признает своей вины. По его словам, причиной внезапной смерти юриста мог стать сильный психоэмоциональный стресс.
"Психоз и галлюцинации"
На слушаниях также выступила врач-хирург "Матросской тишины" Александра Гаусс, которая заявила, что Магнитский вел себя неадекватно и сам причинял себе телесные повреждения, которые затем были обнаружены на его теле.
Гаусс сообщила, что у ее пациента во время медосмотра наблюдался острый психоз, сопровождаемый галлюцинациями.
"Я осмотрела его в кабинете фельдшера в присутствии конвоя, стала оформлять документы. В это время больной повел себя неадекватно: встал сначала с кушетки, закричал, чтобы прекратили досматривать его вещи. Он был возбужден, кричал, что его хотят убить, схватил кушетку и стал бить ею о решетку", - рассказала Гаусс.
По ее словам, Магнитский "прикрывался от кого-то", разговаривал "с кем-то невидимым" и кричал, что скоро умрет, что его "привезли сюда, чтобы убить".
Противопоказанное лекарство
Тетка Сергея Магнитского Татьяна Руденко, в свою очередь, настаивала на том, что действия врачей "Бутырки" и "Матросской тишины" привели к серьезному ухудшению здоровья ее племянника.
По ее словам, Магнитский несколько раз жаловался на недомогание в обеих тюрьмах, однако так и не добился надлежащего осмотра, а ее письмо с рекомендациями по лечению ему передали с большим опозданием.
Руденко также сообщила, что в "Бутырке" Магнитскому назначали сильнодействующее лекарство, которое ему было противопоказано.
"У меня муж - анестезиолог, мы пытались Сергею сообщить, что он принимает ненужное лекарство, но до сих пор и не знаем, прекратил ли он его прием", - отметила родственница юриста.
Наконец, Руденко заявила, что перед погребением заметила на теле племянника многочисленные ссадины, хотя не видела их во время встреч с ним в тюрьме.
Уклонение от налогов
Аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал главе компании Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов.
Как отмечал в интервью Forbes адвокат юриста Дмитрий Харитонов, сам Магнитский говорил в суде: "Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage".
В течение 11 месяцев Магнитский находился в "Бутырке", а затем был переведен в "Матросскую тишину", где скончался 16 ноября 2009 года.
Смерть юриста вызвала широкий общественный резонанс и возмущение ряда международных правозащитных организаций. А в 2010 году в США был принят закон о "списке Магнитского", запрещавший въезд в страну 60 россиянам, причастным к гибели аудитора.
Следствие по делу о гибели юриста продолжается уже более двух лет. Ранее помимо Дмитрия Кратова в качестве подозреваемой фигурировала его подчиненная Лариса Литвинова, однако в апреле 2012 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Литвиновой в связи с изменениями в Уголовном кодексе.