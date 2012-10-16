Врач СИЗО: Магнитский не торопился ложиться на операцию

Image caption Дмитрий Кратов пока остается единственным обвиняемым по делу о гибели Магнитского

На суде по делу бывшего замначальника Бутырской тюрьмы, где содержался Сергей Магнитский, один из свидетелей заявил, что юрист Hermitage Capital сам отказался от проведения операции в тюремной больнице, считая, что его скоро выпустят на свободу.

Давая показания в Тверском суде Москвы, где идет процесс по делу экс-заместителя СИЗО "Бутырка" Дмитрия Кратова, бывший начальник хирургического отделения медчасти СИЗО "Матросская тишина" Давид Гаустов заявил, что осматривал Магнитского.

После многих месяцев содержания в "Бутырке" в ноябре 2009 года Магнитский был переведен в СИЗО "Матросская тишина", где скончался. Еще в Бутырской тюрьме ему был поставлен диагноз - острое воспаление желчного пузыря.

"Я его смотрел, назначил УЗИ и оперативное лечение. Он мне сказал, что через месяц-два его отпустят, с операцией решили повременить до выхода на свободу", - сказал врач СИЗО "Матросская тишина" на суде во вторник.

После консультаций с медиками было решено, что "экстренности нет" и лучше провести операцию в обычной городской больнице после освобождения, рассказал Гаустов.

Бывший заместитель начальника "Бутырки" по лечебно-профилактической работе Дмитрий Кратов пока остается единственным обвиняемым в деле о смерти Магнитского. Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель заключенного.

На судебном заседании в начале октября мать погибшего юриста Наталья Магнитская заявила, что Кратов создал в изоляторе "пыточные условия" для содержания ее сына.

Сам Кратов не признает своей вины. По его словам, причиной внезапной смерти юриста мог стать сильный психоэмоциональный стресс.

"Психоз и галлюцинации"

На слушаниях также выступила врач-хирург "Матросской тишины" Александра Гаусс, которая заявила, что Магнитский вел себя неадекватно и сам причинял себе телесные повреждения, которые затем были обнаружены на его теле.

Гаусс сообщила, что у ее пациента во время медосмотра наблюдался острый психоз, сопровождаемый галлюцинациями.

"Я осмотрела его в кабинете фельдшера в присутствии конвоя, стала оформлять документы. В это время больной повел себя неадекватно: встал сначала с кушетки, закричал, чтобы прекратили досматривать его вещи. Он был возбужден, кричал, что его хотят убить, схватил кушетку и стал бить ею о решетку", - рассказала Гаусс.

По ее словам, Магнитский "прикрывался от кого-то", разговаривал "с кем-то невидимым" и кричал, что скоро умрет, что его "привезли сюда, чтобы убить".

Противопоказанное лекарство

В это время больной повел себя неадекватно: встал сначала с кушетки, закричал, чтобы прекратили досматривать его вещи. Он был возбужден, кричал, что его хотят убить, схватил кушетку и стал бить ею о решетку Александра Гаусс, тюремный врач

Тетка Сергея Магнитского Татьяна Руденко, в свою очередь, настаивала на том, что действия врачей "Бутырки" и "Матросской тишины" привели к серьезному ухудшению здоровья ее племянника.

По ее словам, Магнитский несколько раз жаловался на недомогание в обеих тюрьмах, однако так и не добился надлежащего осмотра, а ее письмо с рекомендациями по лечению ему передали с большим опозданием.

Руденко также сообщила, что в "Бутырке" Магнитскому назначали сильнодействующее лекарство, которое ему было противопоказано.

"У меня муж - анестезиолог, мы пытались Сергею сообщить, что он принимает ненужное лекарство, но до сих пор и не знаем, прекратил ли он его прием", - отметила родственница юриста.

Наконец, Руденко заявила, что перед погребением заметила на теле племянника многочисленные ссадины, хотя не видела их во время встреч с ним в тюрьме.

Уклонение от налогов

Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage Сергей Магнитский

Аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал главе компании Уильяму Браудеру уклоняться от уплаты налогов.

Как отмечал в интервью Forbes адвокат юриста Дмитрий Харитонов, сам Магнитский говорил в суде: "Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage".

В течение 11 месяцев Магнитский находился в "Бутырке", а затем был переведен в "Матросскую тишину", где скончался 16 ноября 2009 года.

Смерть юриста вызвала широкий общественный резонанс и возмущение ряда международных правозащитных организаций. А в 2010 году в США был принят закон о "списке Магнитского", запрещавший въезд в страну 60 россиянам, причастным к гибели аудитора.

Следствие по делу о гибели юриста продолжается уже более двух лет. Ранее помимо Дмитрия Кратова в качестве подозреваемой фигурировала его подчиненная Лариса Литвинова, однако в апреле 2012 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Литвиновой в связи с изменениями в Уголовном кодексе.