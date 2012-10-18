Москва прощает долги Африке: щедрость или необходимость?

Image caption С начала века Россия простила "третьему миру" почти 100 миллиардов долларов

С 2008 года Россия списала долги африканских стран на общую сумму свыше 20 млрд долларов, сообщил на сессии Генассамблеи ООН директор департамента международных организаций МИД РФ Владимир Сергеев.

За тот же период Москва выделила 50 миллионов долларов в фонд Всемирного банка для беднейших стран, 42,9 млн программе Всемирного банка по повышению качества образования в развивающихся странах и 100 млн в глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, предназначенные, в первую очередь, для региона к югу от Сахары.

Эта тема обсуждается на форуме Русской службы Би-би-си.

По словам Сергеева, сейчас в российских вузах учатся свыше восьми тысяч африканских студентов, и почти половина из них - бесплатно.

До 2008 года Россия списала африканские долги еще на 16 млрд долларов.

По размерам списанных долгов "третьему миру" Россия уступает некоторым государствам Запада, но в процентах к объему собственного ВВП находится на первом месте.

Новость вызвала негодование в рунете.

"Пока путинисты швыряют деньги на ветер, в России вымирают города", - написал один пользователь. Ряд комментариев просто невозможно повторить.

Эксперты смотрят на вещи несколько иначе, указывая, что это общемировая практика и что долги прощают тем, кто все равно платить не может.

"Я не вижу здесь чего-то нового и сенсационного, потому что данный процесс идет постоянно", - заявил Русской службе Би-би-си замдиректора Института Африки РАН Владимир Шубин.

Оружейный фактор

Структура списанных долгов не раскрывается, но по оценкам аналитиков, большая их часть образовалась в результате поставок оружия.

В 1980-х годах Советский Союз вооружал союзников и клиентов по всему миру в среднем на 25 млрд долларов в год.

Как сообщил в июне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин, за последние четыре года российский оружейный экспорт практически удвоился и в 2012 году составит 13,2-13,5 млрд долларов. Россия уступает по этому показателю только США и занимает около 20% мирового рынка вооружений.

В принципе, это хорошее дело. Это создает более благоприятные условия для наших отношений с Африкой Владимир Шубин, эксперт

В отличие от СССР, современная Россия поставляет оружие только на коммерческой основе платежеспособным партнерам, прежде всего Индии, Китаю, Вьетнаму, Алжиру и Венесуэле, заявил Русской службе Би-би-си эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Единственное исключение - государства ОДКБ, получающие российское оружие по льготным ценам, а в некоторых случаях вообще бесплатно, но речь идет в основном об избыточном и, мягко говоря, не новейшем оружии из запасов российской армии, говорит он.

Еще одним исключением в настоящее время можно считать Сирию, поскольку будущее и, следовательно, платежеспособность режима Башара Асада находятся под большим вопросом. По словам Кашина, в данном случае Москва стремится подтвердить репутацию надежного поставщика, не ставящего выполнение контрактов в зависимость от политической конъюнктуры, к тому же объем поставок Дамаску сравнительно невелик.

Ради чего?

Понятно, когда долги списываются в обмен на их частичное погашение или существенные экономические и политические преференции. Но зачем прощать их, не получая взамен ничего или почти ничего?

Допустим, должник не в состоянии платить. Так пусть висят, кому они мешают?

Франция 79 лет помнила про долги царской России и в конце концов получила хоть что-то в 1996 году. В годы брежневской разрядки СССР заплатил США за военные поставки по лендлизу, пусть и символическую сумму. Наследники акционеров британской компании Lena Goldfields в 1968 году получили 65 миллионов долларов компенсации за концессию на добычу золота в Восточной Сибири, произвольно аннулированную большевиками в 1929 году.

"В принципе, это хорошее дело. Это создает более благоприятные условия для наших отношений с Африкой, на которую Россия последнее время стала обращать больше внимания, - считает Владимир Шубин. - Но при правильном ведении переговоров хотя бы часть долгов можно было бы превратить в какую-то собственность внутри этих стран".

Сомнительное благо

По данным международных организаций, 50-60 процентов средств, поступающих в Африку в виде займов и помощи, возвращается на Запад и оседает на банковских счетах коррумпированной африканской элиты.

"В самой Африке отношение к списанию долгов не однозначно, - говорит Владимир Шубин. - Большинство, конечно, радуется, но многие представители тамошней общественности говорили мне: ну, вот, списали, наши правители опять наберут, а жизнь народа лучше не становится".

"Если хотите знать мое личное мнение, лучше не брать и не давать в долг, чем потом списывать. Одна из главных бед Африки - синдром зависимости, проще говоря, иждивенчество. Я бы вообще брал слово "помощь" в кавычки", - замечает эксперт.

КНДР можно, а Кубе - нет?

Общая сумма долгов, списанных Россией с начала нулевых годов, приближается к 100 млрд долларов. Помимо Африки, 12 млрд "простили" Афганистану, по 11 млрд Монголии и КНДР, по 10 млрд Сирии и Вьетнаму, 7,8 миллиарда Ираку, 700 миллионов Лаосу, 500 миллионов Киргизии.

С Афганистана, при его бедности, где сядешь, там и слезешь, новые власти Ирака в любом случае не стали бы оплачивать поставки оружия Саддаму Хусейну, а в Киргизии Россия имеет политические и стратегические интересы, к тому же списание долга прошло в пакете с предоставлением российским компаниям контрактов на участие в строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынской ГЭС.

Но недавнее сентябрьское решение об "урегулировании" огромного северокорейского долга вызвало недоуменные комментарии.

Лучше не брать и не давать в долг, чем потом списывать. Одна из главных бед Африки - синдром зависимости Владимир Шубин

КНДР не производит привлекательных экспортных товаров и бедна полезными ископаемыми. Двусторонний торговый оборот составляет смешные 38 миллионов долларов в год.

Некоторые аналитики предполагают, что Россия рассчитывает взамен договориться с Пхеньяном о строительстве транзитного газопровода и железной дороги в Южную Корею. Однако эта тема обсуждается больше 10 лет без каких-либо результатов, главным образом из-за нежелания Южной Кореи попадать в какую-либо зависимость от непредсказуемого соседа.

Между тем не исключено, что две Кореи когда-нибудь объединятся. Зачем было терять шанс получить хотя бы часть северокорейского долга с богатого Сеула?

Единственная страна из числа бывших друзей, которой Москва упорно не списывает долги - Куба.

Правда, отвечающий за вопросы внешней задолженности замминистра финансов РФ Сергей Сторчак недавно сообщил, что в октябре должны начаться соответствующие переговоры, однако в прошлом они велись неоднократно и кончились ничем.

Аналитики затрудняются объяснить такую разницу в подходе Москвы к Пхеньяну и Гаване, особенно с учетом того, что отношения с Кубой в прошлом были исключительно теплыми, а КНДР и с Советским Союзом особо не сближалась, проводя политику чучхе.

Возможно, дело в размерах кубинского долга, составляющего, по разным оценкам, от 17 до 25 млрд долларов.