"Норд-Ост": черная дата российской истории

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Для всего человечества "норд-ост" - направление стрелки компаса или северо-восточный ветер. Для россиян - одно из самых трагических событий современной истории.

23 октября 2002 года началась драма с захватом чеченскими боевиками зрителей и актеров популярного мюзикла "Норд-Ост", известная также как "теракт на Дубровке".

В руках нападавших оказались 912 человек. Погибли 130, в том числе 10 детей и восемь иностранцев.

Пострадавших в "Норд-Осте" было меньше, чем в Буденновске, Кизляре и Беслане, но по количеству погибших эта трагедия уступает только бесланскому кошмару.

119 человек умерли в больницах после освобождения. По мнению многих, большинство из них удалось бы спасти, если бы операция проводилась более грамотно и безопасность людей не приносилась в жертву тотальной секретности.

Покончить с нападениями боевиков в России не удалось до сих пор, хотя последние годы их активность в основном ограничивается севрокавказским регионом и направлена против местных властей.

56 часов под прицелом

По информации российских спецслужб, летом 2002 года в Чечне прошло совещание полевых командиров, на котором было решено "перенести войну на территорию противника" и осуществить крупное нападение в российской столице.

Официальная Москва утверждает, что совещание вел лидер "независимой Ичкерии" Аслан Масхадов.

Косвенным подтверждением причастности Масхадова служит интервью, данное им за пять дней до нападения агентству "Франс пресс", в котором он объяснял причины своего сотрудничества с Шамилем Басаевым и другими лицами, признанными мировым сообществом террористами.

"Западные лидеры вынуждены заигрывать с Россией для разрешения своих глобальных проблем, таких как Балканы, Афганистан, Грузия, а теперь и Ирак. Теперь, когда война продолжается, мне нечего терять от того, что я связываюсь с такими людьми, как Басаев, Удугов или Яндарбиев - главными радикальными лидерами", - заявил Масхадов, намекнув при этом на некую "исключительную операцию", которую готовят его сторонники.

8 марта 2005 года Масхадов был убит спецназом ФСБ в селе Толстой-Юрт недалеко от Грозного.

По словам представителей российских спецслужб, нападение на Дубровке координировал по телефону из-за границы "вице-президент Ичкерии" Зелимхан Яндарбиев.

13 февраля 2004 года он погиб в Дубае при взрыве автомобиля, предположительно устроенного агентами Главного разведывательного управления российского генштаба.

Непосредственным руководителем акции был назначен 23-летний полевой командир Мовсар Бараев. Чтобы отвлечь внимание от его личности, боевики распустили слух, что он то ли погиб, то ли уехал за границу лечиться после тяжелого ранения. Поддавшись на дезинформацию, заместитель командующего Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне Борис Подопригора 12 октября официально заявил о гибели Бараева в результате авианалета.

Первоначально удар запланировали на День национального согласия и примирения 7 ноября, чтобы испортить России праздник, но затем решили не рисковать и не тянуть время.

Для участия в нападении были отобраны 21 мужчина и 19 женщин, в основном в возрасте 20-23 лет. Именно после "Норд-Оста" в России широко заговорили о "шахидках".

Они прибывали в Москву небольшими группами разными видами транспорта и размещались на заранее снятых частных квартирах. Бараев в сопровождении еще двух человек приехал на поезде 14 октября.

На машинах, груженых яблоками и арбузами, доставили более центнера пластита для изготовления бомб и "поясов смертников", три мощных взрывных устройства, переделанных из 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, свыше ста гранат, 18 автоматов Калашникова, 20 пистолетов Стечкина и Макарова.

СМИ и общественность впоследствии недоумевали, как боевикам удалось беспрепятственно провезти столько оружия через всю Россию, и намекали на возможность подкупа милиционеров на дорожных КПП.

Самым удобным местом для захвата и содержания в закрытом помещении большого количества людей являлись концертные залы и театры. Рассматривались три точки: Московский дворец молодежи возле станции метро "Фрунзенская", Театральный центр на Дубровке (бывший дворец культуры 1-го Государственного подшипникового завода на улице Мельникова, 7) и Московский государственный театр эстрады на набережной Москвы-реки напротив Кремля.

Выбор пал на центр на Дубровке, который имел большой зрительный зал и малое количество прочих помещений и выходов.

Чтобы отвлечь внимание спецслужб, группа Бараева 19 октября устроила взрыв возле ресторана "Макдоналдс" на улице Покрышкина. В 13.10 припаркованный у входа автомобиль "Таврия" взлетел на воздух, унеся жизнь 17-летнего подростка.

В 21:05 23 октября, когда в Театральном центре заканчивался первый акт мюзикла, к зданию подъехали три микроавтобуса с вооруженными людьми.

На сцену, где в тот момент находились восемь артистов в летной форме 1940-х годов, выбежал человек в камуфляже и с автоматом, несколько раз выстрелил в воздух и приказал зрителям оставаться местах, а актерам спуститься в зал. Часть публики приняла это за элемент спектакля.

Другие боевики прочесали здание, согнав в зал всех попавшихся под руку, в том числе 20 подростков из студии ирландского танца. Пять артистов и семь технических сотрудников в суматохе смогли убежать. На следующий день удалось спастись еще двум молодым зрительницам, которые выбрались на улицу через окно туалета. Боевики стреляли им вслед из автоматов и подствольного гранатомета, легко ранив прикрывавшего девушек майора группы "Альфа" Константина Журавлева.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Родные заложников устроили возле захваченного театра стихийный митинг

Боевики разместили в партере и на балконах взрывные устройства и разрешили зрителям позвонить родным по мобильным телефонам, потребовав сообщить, что за каждого убитого или раненого из числа нападавших расстреляют по 10 человек.

К 22:00 здание было оцеплено ОМОНом, к 23:30 подтянулась бронетехника.

Около полуночи начались переговоры. Власти пообещали боевикам жизнь в обмен на освобождение заложников, но те отказались, требуя вывода российских войск из Чечни.

В 19:00 24 октября катарский телеканал "Аль-Джазира" показал записанный заранее видеоролик, на котором Мовсар Бараев, окруженный пятью женщинами в черных накидках и чадрах, называл свою группу "диверсионно-разведывательной бригадой праведных шахидов" и требовал признания независимости Чечни.

Рискуя собой, для переговоров с Бараевым и его людьми и доставки пострадавшим воды и лекарств в здание входили детский хирург Леонид Рошаль, певец Иосиф Кобзон, политики Ирина Хакамада, Григорий Явлинский, Евгений Примаков, Руслан Аушев и Асламбек Аслаханов, иорданский врач, доцент Московской медицинской академии имени Сеченова Анвар Саид, российские журналисты Анна Политковская, Дмитрий Беловецкий, Сергей Дедух и Антон Передельский, сын режиссера Станислава Говорухина Сергей, британский корреспондент Марк Франкетти и два швейцарских сотрудника Красного Креста.

Во многом благодаря их усилиям боевики освободили в общей сложности 60 человек - женщин, детей, иностранцев и мусульман.

Бараев требовал встречи с главой администрации Чечни Ахмадом Кадыровым, обещая в этом случае выпустить 50 заложников, но тот не приехал.

За время осады боевики убили в здании пять человек и троих ранили.

Около 5 утра 26 октября осаждавшие начали закачивать в зал через вентиляционные трубы усыпляющий газ и через полчаса ворвались в здание. В 07:25 помощник президента Сергей Ястржембский официально объявил о завершении операции.

Все сорок боевиков были убиты - предположительно в бессознательном состоянии. Общественность впоследствии недоумевала, почему хотя бы части из них не сохранили жизнь для следствия и открытого суда.

Российские телеканалы показали трупы женщин с "поясами смертниц" и Мовсара Бараева, возле которого стояла початая бутылка коньяка. Некоторые комментаторы особо упирали на это обстоятельство, обвиняя покойного в лицемерии и нарушении канонов ислама.

Родина простит?

По оценкам экспертов, спецназ действовал грамотно, но эвакуация и оказание медицинской помощи освобожденным заложникам были организованы плохо.

Из соображений секретности медиков и спасателей не предупредили заранее, а милиция не расчистила окрестные улицы. "Скорые помощи" прибыли к Театральному центру лишь около 06:30.

Эвакуация пострадавших растянулась на полтора часа, причем спящих людей выносили в основном не квалифицированные медики, а милиционеры и спецназовцы. Из-за неправильного положения тел у многих возникла асфиксия.

О применении газа сообщили только в 13:00, так что врачи не знали, от чего, собственно, людей следует лечить.

27 октября главный врач Москвы Андрей Сельцовский заявил, что "в чистом виде от применения таких спецсредств не погибают".

На пресс-конференции 20 сентября 2003 года Владимир Путин также утверждал, что "эти люди погибли не в результате действия газа", а от "обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании".

Однако название и формулу использованного газа российские власти скрывают до сих пор. По косвенным признакам, это могло быть какое-то соединение на основе фентанила.

Расследования действий властей не проводилось. Ни с кого не спросили ни за массовую гибель заложников уже после освобождения, ни за то, что спецслужбы заранее не узнали о подготовке столь крупного нападения от своей агентуры и проглядели масштабную переброску в столицу боевиков и оружия.

Депутат Госдумы Сергей Юшенков предлагал коллегам рассмотреть вопрос, но прокремлевское большинство инициативу не поддержало.

Руководившему операцией заместителю директора ФСБ Владимиру Проничеву секретным указом было присвоено звание Героя России. По мнению наблюдателей, Владимир Путин послал "силовикам" недвусмысленный сигнал: действуйте в таком же духе и дальше, будут жертвы - Родина простит.

Суд да дело

Единственным подсудимым по делу о захвате заложников на Дубровке стал чеченец Заурбек Талхигов, обвинявшийся в пособничестве. 20 июня 2003 года Мосгорсуд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.

По данным опроса, проведенного в 2010 году "Левада-центром", 74% россиян полностью или частично не доверяют официальной информации о трагедии.

Часть пострадавших и родственников погибших обратились с иском к государству, добиваясь раскрытия всей информации по делу и привлечения руководителей операции к ответственности по статье "причинение смерти по неосторожности".

23 января 2003 года Тверской суд Москвы отклонил их требования. В августе того же года 64 человека подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Рассмотрение дела в Страсбурге длилось семь с половиной лет. 20 декабря 2011 года ЕСПЧ вынес решение в пользу истцов, присудив российское государство к выплате им компенсации от 9 до 66 тысяч евро каждому в зависимости от степени понесенного ущерба.

Признав решение о проведении штурма компетенцией властей России, суд посчитал, что должностные лица, отвечавшие за его проведение, нарушили вторую статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь.

"Спасательная операция не была надлежащим образом подготовлена, в частности, вследствие недостаточного обмена информацией между различными службами, запоздалого начала эвакуации, отсутствия надлежащей координации деятельности различных служб, отсутствия надлежащей медицинской помощи и медицинской техники на месте событий, а также неудовлетворительной логистики", - сказано в постановлении ЕСПЧ.

Кроме того, указали судьи, российские власти нарушили права потерпевших, не проведя эффективного расследования действий правоохранительных органов во время штурма здания.

В июле 2012 года адвокат потерпевших Игорь Трунов подал в Следственный комитет России ходатайство о возбуждении уголовного дела и проведении нового расследования. Ответа пока не получено.

Одним из косвенных последствий драмы "Норд-Оста" стало изгнание с телеканала НТВ руководства во главе с Борисом Йорданом.

После гибели подлодки "Курск" парижская газета Figaro назвала репутацию и политическое будущее Владимира Путина "еще одной жертвой крушения".

Французские журналисты судили по меркам общества, в котором живут. В России кризисы и катастрофы не ослабляли, а усиливали власть Путина, давая предлог для дальнейшего "завинчивания гаек". За "Курском" последовало восстановление контроля государства на Первом канале, за Бесланом - отмена губернаторских выборов.

Слух, будто НТВ ночью показал в прямом эфире приготовления к штурму, что могло сыграть на руку боевикам, оказался ложным. Но Йордан не препятствовал журналистам говорить то, что они думали о происходящем, показывать отчаявшихся родственников заложников, цитировать критические зарубежные комментарии и обсуждать предполагаемые разногласия в коридорах власти.

Как в других подобных случаях, его отставку в январе 2003 года официально объяснили разногласиями с акционерами по вопросам ведения бизнеса, но наблюдатели не сомневались, что причиной стало указание президента.

В 2001 году Йордан участвовал в уничтожении "старого НТВ" во главе с Владимиром Гусинским и Евгением Киселевым, но вскоре и его сочли недостаточно управляемым.

После ухода Йордана канал утратил остатки независимости, а его фирменным лицом сделались сериалы про бандитов и "ментов" и неоднозначно воспринимаемые обществом "журналистские расследования" о российской оппозиции.

Невезучий проект

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption "Норд-Ост" - один из самых масштабных и самый невезучий проект в российском шоу-бизнесе

"Норд-Ост" считался первым российским мюзиклом мирового уровня и крупным событием в культурной жизни страны.

Подготовка спектакля по роману Вениамина Каверина "Два капитана" началась в 1998 году. Режиссеры Георгий Васильев и Алексей Иващенко стажировались в компании Кэмерона Макинтоша, поставившего в Лондоне "Отверженных", "Кошек" и "Призрак оперы".

Для уникальных по сложности декораций, созданных художником Зиновием Марголиным (садящийся на сцену самолет в натуральную величину и вскрывающийся ледяными торосами поворотный круг, в центре которого возникал нос затонувшей шхуны) Театральный центр на Дубровке подвергся специальной реконструкции, что превратило его в театр одного спектакля.

Премьера состоялась 19 октября 2001 года.

Создатели "Норд-Оста" рассчитывали на его долгую жизнь и большой коммерческий успех (лондонские и нью-йоркские мюзиклы нередко живут по 20-30 лет), но трагедия в октябре 2002 года поставила на проекте крест.

После ремонта зала спектакль возобновился. Организаторы называли это символом торжества жизни и победы над террором, но многие москвичи говорили, что не могут веселиться "на костях" или чувствуют в здании безотчетный страх. 10 мая 2003 года состоялось последнее представление. Попытки перенести постановку в Петербург или создать гастрольную версию с упрощенными декорациями и меньшим числом актеров успеха не имели.

Кровавая хроника

9 ноября: три чеченских боевика, в том числе Шамиль Басаев, захватили 178 заложников на борту пассажирского самолета Ту-154 в аэропорту Минеральных Вод и угнали лайнер в Турцию.

14-20 июня: отряд из 195 боевиков во главе с Басаевым захватил более 1600 заложников в больнице города Буденновск (Ставропольский край). Погибли 129 человек, 415 были ранены.

9-15 января: группа боевиков, возглавляемая Салманом Радуевым, захватила около 2000 человек в больнице и роддоме города Кизляр (Дагестан). Погибли 78 российских военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан.

16-19 января: трое граждан Турции и двое граждан России захватили свыше 220 человек на пароме "Аврасия" в турецком порту Трабзон. Нападавшие сдались местным властям без боя.

11 июня: в результате взрыва на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская" московского метро четыре человека погибли и 12 были ранены.

26 июня: взрыв пассажирского автобуса на автовокзале в Нальчике. Погибли шесть человек, ранены свыше сорока.

11-12 июля: взрывы в троллейбусах на Пушкинской площади и на проспекте Мира в Москве. Ранены 34 человека.

16 ноября: взрыв жилого дома для офицеров и прапорщиков в Каспийске (Дагестан). Погибли 69 человек, из них 21 ребенок.

23 апреля: взрыв на железнодорожном вокзале в Армавире (Краснодарский край). Три человека погибли, 12 ранены.

28 апреля: взрыв в зале ожидания железнодорожного вокзала в Пятигорске. Двое погибли, 22 человека получили ранения.

27 июня: взрыв в скором поезде Москва - Петербург. Пятеро погибших, 13 раненых.

1 января: взрыв в Москве на станции метро "Третьяковская". Трое раненых.

19 марта: взрыв на Центральном рынке Владикавказа. Погибли 52 человека, 168 ранены.

31 августа: взрыв в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве. Одна женщина погибла, пострадали 40 человек.

4 сентября: взрыв пятиэтажного жилого дома в Буйнакске (Дагестан). Погибли 64 человека, ранены 146.

9 и 13 сентября: взрывы жилых домов в Москве на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли соответственно 100 и 124 человека.

16 сентября: взрыв девятиэтажного жилого дома в Волгодонске (Ростовская область). Погибли 19 человек, 1045 человек получили ранения и травмы.

6 июня: взрыв груженного взрывчаткой автомобиля у здания отдела милиции в чеченском селе Алхан-Юрт. Погибли два милиционера, пятеро были ранены.

2 июля: серия взрывов заминированных грузовиков в Чечне. Погибли 30 милиционеров и военнослужащих. Наибольшие потери понесли прикомандированные сотрудники ГУВД Челябинской области в Аргуне.

9 июля: взрыв на городском рынке Владикавказа. Шесть человек погибли, 18 ранены.

8 августа: взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Погибли 13 человек, 61 ранен.

6 октября: четыре взрыва в Пятигорске и Невинномысске (Ставропольский край). Четыре человека погибли, 20 ранены.

8 декабря: два взрыва на рынке в Пятигорске. Четыре человека погибли, 45 ранены.

5 февраля: взрыв на станции московского метро "Белорусская-Кольцевая". Пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

24 марта: взрывы у входа на Центральный рынок в Минеральных Водах и у здания ГИБДД в Ессентуках. Погибли 21 человек, ранены 122.

19 августа: взрыв на рынке в Астрахани. Погибли три человека, 40 ранены.

28 апреля: взрыв на Центральном рынке Владикавказа. Девять человек погибли, 46 ранены.

9 мая: взрыв во время военного парада в Каспийске. Погибли 45 человек, в том числе 12 детей, более 170 ранены.

10 октября: взрыв здания Заводского РОВД в Грозном. Погибли 25 человек.

19 октября: взрыв заминированного автомобиля у ресторана "Макдональдс" на улице Покрышкина в Москве. Погиб один человек, восемь получили ранения.

23-26 октября: захват заложников в московском театре на Дубровке во время спектакля "Норд-Ост". Погибли 130 человек.

27 декабря: взрыв здания правительства Чеченской Республики в Грозном. На территорию охраняемого комплекса прорвались два груженных взрывчаткой автомобиля. 46 человека погибли, 76 ранены.

2 мая: груженный взрывчаткой "КамАЗ", управляемый женщиной-смертницей, взорвался у здания управления ФСБ Надтеречного района Чечни. Погибло 60 человек, более 200 были ранены.

14 мая: взрыв на религиозном празднике в селе Илисхан-Юрт гудермесского района Чечни. Погибли 30 человек, более 150 ранены.

5 июня: взрыв автобуса в Моздоке. Погибло 19, ранены 20 человек.

5 июля: взрыв на рок-фестивале "Крылья" в Тушино. Погибло 16 человек, около 50 ранено.

1 августа: взрыв военного госпиталя в Моздоке. Погибли 50 человек, более 60 ранены.

25 августа: три взрыва на остановках общественного транспорта в Краснодаре. Погибли четыре человека, 15 ранены.

3 сентября: подрыв электропоезда Кисловодск - Минеральные Воды. Семь человек погибли, около 80 ранены.

5 декабря: подрыв электропоезда Кисловодск-Минеральные Воды на подъезде к станции Ессентуки. Погибли 44 человека, 156 ранены.

9 декабря: взрыв возле отеля "Националь" в Москве. Погибли шесть человек, 14 ранены.

6 февраля: взрыв в поезде московского метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". Погибли 42 человека, около 250 ранены.

9 мая: взрывом бомбы на грозненском стадионе во время празднования Дня Победы убиты президент Чечни Ахмат Кадыров и председатель Государственного совета республики Хусейн Исаев.

24 августа: взрывы пассажирских самолетов в воздухе над Тульской и Ростовской областями. Погибли 90 человек.

31 августа: взрыв на станции московского метро "Рижская". Погибли 10 человек, 50 получили ранения.

1-3 сентября: захват свыше 1300 заложников в здании школы № 1 в Беслане. Погибли 335 человек, около половины из них – дети, более 500 человек были ранены.

13 августа: подрыв железнодорожного полотна, повлекший аварию поезда "Невский экспресс". Пострадали 60 человек.

22 ноября: взрыв пассажирского автобуса "Пятигорск-Владикавказ". Погибли пять человек, 13 получили ранения.

9 декабря: взрыв на автовокзале в Невинномысске. Погибли два человека, ранены 14.

6 ноября: взрыв маршрутного такси во Владикавказе. Погибли 12 человек.

17 августа: нападение боевиков на Назрань. 25 человек погибли и 136 получили ранения.

27 ноября: крушение поезда "Невский экспресс", классифицированное следствием как теракт. Погибли 28, ранены 95 человек.

6 января: попытка прорыва смертника на заминированной "Ниве" на территорию базы ГИБДД в Махачкале, где в это время проходил утренний развод сотрудников. Погибли пять человек, 24 были ранены.

19 февраля: серия взрывов в Назрани. Погибли двое, пострадали 28 человек.

29 марта: взрывы на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк Культуры". Погибли 40 человек, 85 ранены.

31 марта: двойной взрыв в Кизляре. Погибли 12 человек, 23 ранены.

5 апреля: двойной взрыв у здания Карабулакского РОВД в Ингушетии. Погибли двое и ранены четверо милиционеров.

1 мая: взрыв на ипподроме в Нальчике. Погиб один, пострадали 30 человек.

7 мая: взрыв на вокзале в Дербенте. Двое погибших и восемь раненых.

13 мая: ночной обстрел станции мобильной связи и телевышки в Сергокалинском районе Дагестана. Погибли восемь человек.

26 мая: взрыв на площади перед домом культуры в Ставрополе. Погибли восемь, пострадали 42 человек.

4 июня: взрыв в магазине в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии. Погиб один человек, 17 ранены.

21 июля: взрывы на Баксанской ГЭС в Кабардино-Балкарии. Погибли два человека, пострадали двое, станции нанесен значительный ущерб.

17 августа: взрыв заминированного автомобиля в Пятигорске. Пострадали свыше 40 человек.

29 августа: нападение не резиденцию Рамзана Кадырова в его родовом селе Центорой. Убиты 12 предполагаемых боевиков, ранены четыре местных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.

4 сентября: смертник взорвал автомобиль на территории палаточного городка 136-й мотострелковой бригады в Буйнакске. Пять человек погибли, 26 ранены.

9 сентября: взрыв бомбы вблизи от рынка во Владикавказе. 17 человек погибли, 158 человек ранены.

19 октября: нападение на парламент Чечни в Грозном. Шесть погибших.

24 января: взрыв в московском аэропорту "Домодедово". 37 человек погибли, 130 ранены.

18 февраля: нападение на автобус с туристами в Баксанском районе Карачаево-Черкесии. Убиты трое.

25 февраля: атака боевиков на управление ФСБ и милицейские посты в Нальчике. Ранен милиционер.

31 августа: двойной взрыв в Грозном. Погибли 9 человек, пострадал 21.

6 марта: взрыв на КПП при въезде в село Карабудахкент, Дагестан. Пятеро полицейских погибли, двое ранены.

3 мая: взрыв двух заминированных автомобилей в Махачкале. Погибли 13 полицейских, пожарных и случайных прохожих, около 90 человек доставлены в больницы.

6 августа: взрыв у входа в магазин "Военторг" в Грозном. Четверо погибших, трое раненых.

19 августа: бомбист-смертник взорвал себя во время похоронной процессии в Малгобекском районе Ингушетии. Погибли семь человек, ранены 15, все сотрудники полиции.

28 августа: в селе Чиркей, Дагестан, взорван в собственном доме мусульманский духовный лидер Саид Афанди Чиркейский. Кроме него, погибли еще шесть человек, один ранен.