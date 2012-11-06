Следственный комитет возбудил дело о рабах в Москве

Освобождение из рабства: московская история

Дарья Луганская,

Русская служба Би-би-си, Москва

Image caption Активисты освободили 11 мигрантов, не привлекая к этому полицию

Скандальным "делом о рабах", мигрантах, которых, как они утверждают, много лет насильно удерживали в одном из магазинов в Москве, занялись следственные органы.

Следственное управление СК по Преображенскому району Москвы возбудило уголовное дело по факту незаконного удержания мигрантов.

При этом адвокаты потерпевших добиваются, чтобы следователи инициировали дело по статье использование рабского труда с отягчающими обстоятельствами и привлекли к ответственности хозяев магазина.

Рабство или незаконное задержание?

СК ссылается на обращение двух уроженок Узбекистана Лейлы Ашировой и Бакии Касимовой, которые сказали, что "с 2002 по октябрь 2012 года их незаконно удерживали под угрозой применения насилия в продуктовом магазине, расположенном по улице Новосибирской". Они проходят по делу как потерпевшие. Информации о подозреваемых пока нет.

Разница очень большая: по статье о рабстве предусмотрен срок от шести до 15 лет, а не от трех до пяти, как по статье о незаконном задержании Анастасия Денисова, <br> координатор комитета "Гражданское содействие"

Координатор проекта комитета "Гражданское содействие" Анастасия Денисова рассказала Русской службе Би-би-си: гражданских активистов не устраивает, что дело возбуждено против неустановленных лиц, а не владельцев магазина мужа и жены Сакена Муздыбаева и Жансулы Истанбековой.

По ее словам, представители "Гражданского содействия" видели супругов в здании СК. "Они выходили из кабинета следователя с широкой улыбкой", - сказала Денисова. Она убеждена, что в этой ситуации дело должно быть открыто по статье об использовании рабского труда. Сейчас уголовное дело возбуждено по статье незаконное лишение свободы.

"Разница очень большая: по статье о рабстве предусмотрен срок от шести до 15 лет, а не от трех до пяти, как по статье о незаконном задержании", - подчеркивает активистка.

По ее словам, сейчас "Гражданское содействие" активно взаимодействует со следователями. Из полиции активистов приглашали в отдел дознания: там готовятся возбудить дело по организации незаконной миграции.

"За этим нет никаких документов, это есть на уровне телефонного разговора с одним из сотрудников полиции. Мы планируем увести дело от статьи о незаконной миграции: тогда легко будет объявить пострадавших нелегалами и выслать из страны", - поясняет она.

Взаимодействовать с полицией, однако, активисты готовы.

История освобождения

До того, как к делу подключились официальные органы, расследованием занимались правозащитники и журналисты, к которым обратились две женщины - уроженки Узбекистана и Казахстана.

Там люди по 10 лет больше работали. Никто не выходил - это, получается, рабство. Мы хотим, чтобы такого рабства нигде не было, чтобы было все по справедливости Рахимжан Балкибеков, <br> потерпевший

Они утверждали, что их дочери оказались в рабстве: в течение шести лет не получали за работу ни копейки, систематически подвергались насилию, в том числе сексуальному, угрозам, а все их попытки побега заканчивались побоями.

30 октября 15 активистов и правозащитников вместе с юристом и двумя командами журналистов, телеканалов Рен-ТВ и НТВ, приехали в магазин "Продукты", расположенный в Москве на улице Новосибирская, дом 11, и вывели оттуда 11 человек.

Сразу после операции один из освобожденных 18-летний уроженец Казахстана Рахимжан Балкибеков рассказал Русской службе Би-би-си об условиях, в которых жил он и другие мигранты. "Меня били, когда что-то не успевал делать или делал не так. Через день, два - завтра побьют девчонок. Просто находили причины. Друг с другом стравливали", - заявил Балкибеков.

По его словам, они работали с шести утра до полуночи, а иногда и до четырех часов утра без выходных. От хозяев получали "холодную еду" и "что-то просроченное".

Балкибеков прямо называет жизнь в подвальном магазине рабством: "Там люди по 10 лет и больше работали. Никто не выходил - это, получается, рабство. Мы хотим, чтобы такого рабства нигде не было, чтобы было все по справедливости".

Не первая попытка

Все бывшие узники "Продуктов" сейчас живут в квартире, снятой гражданскими активистами.

"Пока они только в себя приходят и отсыпаются, нервные, больные", - рассказывает мать одной из девушек Сажинар Аширова. Ее дочь, 20-летняя Карина Аширова, провела в "Продуктах" шесть лет.

В мае 2011 года Аширова уже приезжала в Россию, после того как окончательно потеряла связь с дочерью и золовкой, переехавшими на заработки в Москву.

"Я пошла в казахское посольство, оттуда меня отправили в ОВД Гольяново, а там - к участковому. Я не застала его и на следующий день сама пошла в магазин. Хозяева позвали участкового сами. Я не знаю его фамилию, только имя - Дмитрий, работает на Байкальской, дом 1. Он даже слушать меня не хотел. Говорит: вы сидите, пьете чай, чего жалуетесь?" - рассказала Аширова Русской службе Би-би-си.

Тем не менее участковый попросил, чтобы дочь Ашировой показали. "Когда ее привели, я спросила, хочет ли она домой. Она с испугу сказала, что не хочет. Ее сразу увели. А Дмитрий сказал, что я ее не могу забрать - она совершеннолетняя. Я увидела, что ей два пальца поломали, а он на это ответил: "Сами потом разберетесь", - вспоминает мать потерпевшей.

Ее поразило, что хозяева "Продуктов" показали российский паспорт ее дочери, причем с ошибками: вместо 1992 года рождения значился 1989 год, а местом рождения оказался не Узбекистан, а Киргизия.

Семья Ашировых, Сажинар и четверо детей, трое из которых сейчас ходят в школу, приехали из Узбекистана в Казахстан десять лет назад и лишь недавно получили гражданство.

"Я удивилась, откуда этот паспорт. "Это ее право – как хочет, так и получает", - ответил участковый. После этого я поняла, что по-честному с ними нельзя разговаривать", - сказала Аширова.

"Гражданская" операция

26 октября 2012 года Сажинар Аширова вновь приехала в Москву и обратилась за помощью к главе правозащитного движения "Альтернатива" Олегу Мельникову, который вместе с другими правозащитниками инициировал операцию по освобождению рабов.

Аширова рассчитывает, после следственных мероприятий как можно скорее забрать дочь в Казахстан.

"Состояние у моего ребенка сейчас хорошее. Она рассказала, что ее били, пальцы сломали. Экспертизу мы сделали. На спине большой шрам - били ключом. Остальное время все по голове", - рассказывает женщина.

Гражданские активисты объсняют, почему не позвонили в полицию, а отправились вызволять людей сами.

"Родители девушек уже пытались обращаться в полицию: не помогло. Участковый должен был выявить факт рабства. Во время операции полиция приехала только через 30 минут, после того как мы позвонили в 02. Вместо того, чтобы принять какие-то меры, полицейские долго созванивались с начальством, [выясняя] что делать. Не было действия по проверке помещений, ничего не делали, чтобы найти пропавших детей и женщину", - рассказывает Данила Медведев, представитель Российского трансгуманистического движения.

Дело полиции, а не активистов

Сейчас правозащитные сообщества - комитет "Гражданское содействие" и организация "Альтернатива" - собирают деньги на помощь освобожденным: они сняли им квартиру, покупают лекарства и еду.

Анастасия Денисова утверждает, что подобные случаи нередки в России, в том числе и в Москве, но дела почти никогда не возбуждаются по статье о рабстве, хотя фактически речь идет именно о нём.

Активисты говорят, что не хотят брать на себя обязанности полиции и заниматься вызволением из неволи всё своё свободное время.

"Мы надеемся, что по полиция начнет проверять точки по адресам, которые мы им предоставили. Но мы в этом не уверены. Мы не хотели заниматься этим фултайм. Сейчас у нас есть временный штаб и привлеченные юристы: кто будет заниматься проблемой более широко, сказать сложно, но хотелось бы, чтобы это были не мы", - сказал Данила Медведев.

По словам Медведева, семье, державшей магазин на Новосибирской, принадлежат еще минимум три "торговые точки".

Казахстан: рабская сила "на экспорт"

Динмухаммед Каликулов,

Русская служба Би-би-си, Алма-Ата

Image caption Правозащитники регулярно проводят тренинги для трудовых мигрантов, объясняя, как не попасть в рабство

По данным Международной организации по миграции (МОМ), работорговля в странах Центральной Азии не прекращается, а лидером по числу узников подневольного труда остается Казахстан.

Сегодняшний портрет раба, разумеется, несколько отличается от картинок в учебниках истории. Его не обязательно сажать на цепь, достаточно забрать паспорт.

Из многовековой истории торговлей людьми современные рабовладельцы оставили в своем арсенале насилие и угрозы. Порой этого достаточно, чтобы запугать и удержать жертву.

В поисках РАБоты

Многие жители сельских районов Казахстана, а также трудовые мигранты из соседних государств приезжают в Алма-Ату, крупнейший мегаполис страны, в поисках работы, а в итоге попадают в сети торговцев людьми. Женщины разных возрастов подвергаются сексуальной эксплуатации, мужчины оказываются в "трудовом рабстве".

Чаще всего жертвами работорговли оказываются уроженцы Узбекистана.

"С каждым годом количество выявленных фактов работорговли растет. В прошлом году таких случаев было более 141, годом ранее около 134, а в этом году уже 125. Почти половина жертв были гражданами Казахстана", - рассказала в интервью Би-би-си представитель МОМ Алия Аликова.

Мне сказали, что за меня отдали 2 тысячи долларов и что теперь я должна их отработать Чолпан, <br> жертва работорговли

Однако эти цифры являются лишь верхушкой айсберга, большая часть преступлений, связанных с торговлей людьми, остаются нераскрытыми и не выявленными. "Нередко люди, попавшие или побывавшие в рабстве, не знают, как им поступить. Они понимают, что их права нарушены, но не знают, как действовать. Многие жертвы ни куда не обращаются", - добавляет Аликова.

В последние годы растет число случаев торговли людьми внутри страны, что объясняется безработицей и увеличением миграционных потоков из сельских регионов в крупные города.

Молодая женщина по имени Чолпан рассказывает, как стала жертвой работорговцев: её "продал" знакомый парень, который пообещал хорошую и высокооплачиваемую работу.

"Я из Бишкека. Мне предложили работу в Алма-Ате официанткой, в каком-то крутом ресторане. Парень, с которым я встречалась несколько раз, сказал, что я буду неплохо зарабатывать. Хорошая зарплата, плюс чаевые. Я очень обрадовалась" - рассказывает Чолпан.

Но вместо "крутого" ресторана, ее ожидал подпольный бордель.

"Мой парень оставил меня, как он сказал, у своих знакомых. Почти сразу, как он уехал, у меня забрали паспорт. Мне сказали, что за меня отдали 2 тысячи долларов и что теперь я должна их отработать. Я не могла им долго сопротивляться. Меня избивали и пообещали убить".

Мучения Чолпан продолжались почти год, пока ее не освободили во время очередного полицейского рейда.

Экспорт рабской силы

Жители Казахастана чаще всего становятся жертвами работорговли, отправляясь на заработки в ОАЭ, Турцию и Россию. В первых двух государствах казахстанцы, как и другие жители Центральной Азии, подвергаются сексуальной эксплуатации.

"В России граждан Казахстана используют как бесплатную рабочую силу. Но таких фактов выявлено немного. Два года назад это был один случай. В прошлом году их не было, а в этом два. Один из последних произошел в Москве, хотя мы пока не располагаем полными данными", - говорит правозащитница Аликова.

Власти страны подтверждают информацию об освобождении из трудового рабства в Москве граждан Казахстана.

"По нашей информации, владельцы сети московских продуктовых магазинов, некоторые уроженцы Южно-Казахстанской области, которые в настоящее время являются гражданами Российской Федерации, имеют прямое отношение к многочисленным фактам вывоза казахстанских граждан с целью их последующей незаконной трудовой эксплуатации", – сообщил официальный представитель МИД Казахстана Алтай Абибуллаев.

Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, им известно еще об одном таком случае на территории России. Речь идет о "крестьянско-фермерском хозяйстве в Курганской области", где, как сообщают официальные лица, насильно удерживались, предположительно, двое граждан Казахстана.

"В настоящее время консульство Казахстана в Омске направило соответствующий запрос в следственные органы данного района для выявления гражданства у потерпевших, а также с целью получения информации о ходе расследования", - сообщили в МИД.

В министерстве также заявили о намерении обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных к ответственности.