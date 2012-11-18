Таджики хотят уехать в Россию как "соотечественники"

Image caption Не все, кто претендует на переселение в Россию на правах соотечественников, едут туда по соображениям крови и почвы

Российская программа содействия переселению в Россию соотечественников в Таджикистане пользуется немалой популярностью как среди этнических русских, под которых она изначально писалась, так и среди таджиков и представителей других местных коренных народов.

Почти половина обратившихся за последние шесть лет в посольство России в Душанбе таджикских граждан по программе по переселению – этнические таджики.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, утвержденная Владимиром Путиным в 2006 году, для многих эмигрантов стала единственным шансом узаконить свое положение, так как получить официальный статус в России достаточно сложно, утверждают переселенцы.

Основными причинами исхода называют экономические проблемы и этническую дискриминацию.

По данным Федеральной миграционной службы России, среди стран-источников массовой иммиграции русскоязычного населения лидируют Казахстан, Узбекистан, Молдова, Украина и Таджикистан.

"Придется жить среди русских"

Image caption Представитель МИД РФ Михаил Коломбет предупреждает, что жизнь в России тоже не сахар

При этом, в отличие от многих бывших советских республик, в Таджикистане о своей готовности переехать на новую родину заявляют не только русские, но и многие таджики.

В представительство ФМС России в Таджикистане уже поступило 4330 заявлений от граждан Таджикистана, пожелавших отправиться в Россию.

"Государственная программа по переселению решает демографические вопросы в России и социальные в странах исхода. Она помогает последним избавляться от лиц, которые не смогли реализовать себя в полной мере, что способствует значительному уменьшению социальной напряженности в обществе", - сказал посол России в Таджикистане Юрий Попов.

Вообще, за шесть лет существования программы ею воспользовались более 100 тысяч человек из стран бывшего Союза. При этом сменить место жительство могут не только этнические русские, но и иные категории жителей бывших советских республик.

"Представители других национальностей, переселяясь в Россию должны понимать о большой ответственности принятого решения. Они ведь переезжают в страну с другими этническими, культурными и климатическими условиями. Они должны подумать о том, смогут ли там жить, воспитывать своих детей? Ведь важна не только экономическая составляющая, им придется жить среди чужих людей, в основном русских", - подчеркнул Михаил Коломбет, представитель профильного департамента МИД РФ.

До распада Советского Союза в Таджикистане, по официальным данным, проживало около 500 тысяч русскоязычных жителей. Сегодня в стране, по разным данным, русских осталось не более 60 тысяч человек.

Большинство русских уехали

Из семи миллионов граждан Таджикистана - русскоязычное население сейчас составляет всего полпроцента. При этом миграция продолжается.

Первая волна эмиграции русскоязычного населения пришлась на 90-е годы прошлого столетия - время, когда в республике шла гражданская война (1992-1997).

Сегодня многим приходится выбирать между относительно благополучной, но чужой Россией и бедным, но родным Таджикистаном. Сложная экономическая ситуация - основная причина массовой эмиграции.

"Раньше мне очень нравился наш город. Зеленый, красивый, уютный. Но сейчас все изменилось. Я очень хочу уехать. Перспективы развития для молодежи здесь я не вижу. Думаю, это и определило наш выбор в пользу переезда", - рассказывает о своих мотивах 28-летняя душанбинка Ольга Рыкова.

К своему отъезду молодая женщина готовилась давно. Решиться выехать из страны, в которой родилась и выросла, Ольге было непросто, но после рождения сына она твердо решила сменить место жительства.

Ольга и ее муж слышали о программе добровольного переселения соотечественников в Россию, но дожидаться своей очереди после сдачи документов семье не хватило терпения. Вместе с мужем и маленьким ребенком Ольга уехала искать счастья на историческую родину.

Последовать примеру семьи Рыковых сегодня решаются немногие. Первые переселенцы, которые самостоятельно устраивались на исторической родине, делали это с огромным трудом, и их адаптация требовала много времени и сил.

Таджики тоже хотят уехать

С другой стороны, получить официальный статус в России не так просто, и среди желающих переехать на новую родину - много таджиков. Для таджикских граждан это практически единственный шанс официально узаконить свое положение в России.

Фируза Саидова – дипломированный медик. Несколько лет назад молодая женщина была вынуждена уехать в Россию на заработки. Найти работу по специальности Саидова не смогла. Подрабатывала сиделкой и курьером в Москве. В месяц ей удавалось заработать до 700 долларов. Для врача-мигранта, чей месячный оклад на родине составлял около 80 долларов, это ощутимая разница.

"Детям очень тяжело. Они переживают разлуку и хотят, чтобы родители были рядом. Если эта программа узаконит наш статус там, [позволит] подняться на ноги на законных основаниях, а не так, как сейчас, то это прекрасная возможность", - отмечает женщина.

Статус русского языка

Серьезным фактором, вызвавшим волну недовольства среди русскоязычных жителей Таджикистана, стало принятие нового закона о языке, согласно которому таджикский язык признается единственным государственным. Хотя русский имеет статус языка межнационального общения, делопроизводство и вся официальная переписка ведется исключительно на таджикском языке.

О необходимости усиления роли русского языка говорит большинство оставшихся нетаджиков, но практических шагов для изменения статуса языка пока в стране не предпринимаются ни властями страны, ни российским посольством, подчеркивают наблюдатели.

Михаил Чуруткин собирается уехать после 40 лет жизни в Таджикистане.

"Все мои родственники уже в России, но я уезжаю из-за детей, - объясняет он. – Найти работу здесь сложно, резко сократилось количество школ с русским языком обучения, не хватает квалифицированных учителей".

Я сомневаюсь, что там будет и жилье, и работа, и отношение людей. Они могут выразить недовольство тем, что нам помогают в обустройстве, что мы имеем какие-то льготы. Меня это отношение очень обижало. Поэтому я вернулась в Таджикистан. Бедно, но мы окружены теплом и заботой своих соседей-таджиков Нелли, <br>вернувшаяся жительница Душанбе

Согласно данным министерства образования, из 3800 средних учебных заведений в Таджикистане функционируют 28 школ с русским языком обучения, 15 из них располагаются в столице, в том числе 6-я школа, где обучаются дети российских военнослужащих, и 14-я школа, ранее находившаяся в ведении погрануправления ФСБ России.

В Душанбе работает одно из крупнейших в Центральной Азии высших учебных заведений - Русско-таджикский славянский университет, где обучение также ведется на русском языке.

В минобразования страны сообщили, что школ стало меньше из-за миграции. Открывать новые школы просто нет необходимости.

Россия по-прежнему остается для многих таджикских граждан желанной страной, куда хотели бы уехать и чье гражданство хотели бы иметь многие мигранты. На поиски лучшей жизни в Россию едут не только трудовые мигранты, но и выпускники русских школ и вузов. Последних много до сих пор, поскольку большая часть городского населения отдает предпочтение учебным заведениям с русским языком обучения.

Однако среди тех, кто получил возможность выехать в Россию по программе по переселению, есть и те, кто не смог устроиться на исторической родине и был вынужден вернуться домой. Впрочем, это единичные случаи.

"Я сомневаюсь, что там будет и жилье, и работа, и отношение людей. Они могут выразить недовольство тем, что нам помогают в обустройстве, что мы имеем какие-то льготы. Меня это отношение очень обижало. Поэтому я вернулась в Таджикистан. Бедно, но мы окружены теплом и заботой своих соседей-таджиков", - говорит душанбинка Нелли.

Таджикские власти обеспокоены выездом из страны специалистов, но остановить поток миграции и предложить альтернативу, привлекательную для молодежи, правительство страны не может.