Вдова Литвиненко осталась без денег Березовского

Image caption Марина Литвиненко вынуждена искать средства для оплаты услуг юристов

Вдова экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко вынуждена искать денежные средства для оплаты работы юристов, после того как Борис Березовский прекратил оказывать ей финансовую помощь.

В интервью Русской службе Би-би-си Марина Литвиненко подтвердила, что лишилась финансовой поддержки Бориса Березовского, после того как он проиграл судебный иск против Романа Абрамовича. Сам Березовский заявил, что не комментирует эту ситуацию.

“Ситуация изменилась, [Березовский] больше не может мне помогать, – прямо заявила Литвиненко. – Я не единственный человек, который потерял поддержку”. Березовский теперь не в состоянии оплачивать услуги адвокатов Марины Литвиненко, которые готовятся представлять ее интересы в официальном дознании причин гибели ее мужа в 2006 году. Ожидается, что судебное дознание, которое состоится в следующем году, заслушает свидетельства о том, что в смерти диссидента виноваты представители российских спецслужб, отравившие его радиоактивным полонием-210. В интервью газете Guardian Марина Литвиненко заявила, что ее супруг стал жертвой происков Кремля.

Улики по делу об убийстве, собранные полицией Лондона, будут впервые представлены во время дознания. Также будут представлены свидетельские показания, съемки с камер наблюдения и заключения судмедэкспертов. Ведущий дознание коронер сэр Роберт Оуэн уже заявил, что дознание будет "открытым и бесстрашным", и дал понять, что, среди прочего, он готов рассмотреть возможность "преступной роли российского государства".

"Важно узнать правду"

Марина Литвиненко просит перечислять средства на счет благотворительного фонда Litvinenko Justice Foundation. Она утверждает, что без посторонней помощи она будет не в состоянии оплатить работу своей небольшой команды юристов. "Важно узнать правду. Это касается не только моих личных интересов. Все должны узнать, что случилось на самом деле", - сказала она.

Она надеется, что судебное дознание положит конец спекуляциям, связанным со смертью ее мужа, которые, по ее словам, расплодились в российских СМИ при активном участии Кремля. Они в частности предполагают, что ее муж совершил самоубийство, был убит службой разведки МИ-6 или стал жертвой чеченских криминальных группировок. "Я знаю самое главное. Мой муж был убит. Мне не нужно это доказывать из-за полония", - сказала она.

По ее словам, простые люди не могут приобрести это радиоактивное вещество. "У него очень короткий период полураспада. Это беззвучное оружие. А Россия – самый крупный его производитель. Все это указывает на то, что против моего мужа была проведена спланированная операция", - сказала она.

Финансовые затруднения

Image caption Борис Березовский должен выплатить десятки миллионов фунтов как своим адвокатам, так и адвокатам Романа Абрамовича

Основной причиной финансовых затруднений Бориса Березовского стал проигранный им в августе в Высоком суде Лондона иск к Роману Абрамовичу. Березовский обвинял Абрамовича в нарушении доверия и контрактов - в частности, в том, что в 2000 году Абрамович заставил его продать долю в нефтяной компании "Сибнефть" за "малую часть ее истинной стоимости". Также в иске фигурировал "Русал". Общая сумма иска Березовского к Абрамовичу превышала 6 млрд долларов.

Однако судья Высокого суда Элизабет Глостер вынесла решение в пользу Абрамовича, отклонив иск по обоим основным пунктам. Судья пришла к выводу, что показания Абрамовича в большей степени заслуживают доверия. В результате Березовский остался должен выплатить десятки миллионов фунтов как своим адвокатам, так и адвокатам Абрамовича.

В 2010 году Березовский развелся со второй супругой Галиной Бешаровой, после чего он, по сообщениям британских СМИ, согласился выплатить ей "сотни миллионов фунтов". В конце 2009 года журнал Forbes оценивал состояние Березовского в 1 млрд долларов.

"Заинтересованные стороны"

Королевская прокурорская службы Англии и Уэльса назвала основным подозреваемым по этому делу бывшего коллегу Литвиненко по работе в российских спецслужбах Андрея Лугового, впоследствии избранного депутатом Госдумы от партии ЛДПР. Но российские власти дали понять, что не будут экстрадировать Лугового.

В документах Скотленд-Ярда предположительно указывается, что Луговой и Дмитрий Ковтун, встречавшиеся с Литвиненко в баре лондонской гостиницы Millennium Hotel 1 ноября 2006 года, оставили после себя следы радиоактивного полония-210 по всему Лондону. Также следы полония были обнаружены в Германии, куда приезжал Ковтун до встречи с Литвиненко.

Марина Литвиненко считает, что мотивом убийства ее супруга стала месть со стороны ФСБ, где тот в свое время состоял на службе. По ее словам, Александр был в числе тех, кто в 1998 году решился открыто заговорить о надвигающейся возможности перехода власти в России к выходцам из структур ФСБ.

Команда из трех человек

Марине Литвиненко помогают три юриста: адвокат по правам человека Бен Эммерсон, а также младший барристер и юрисконсульт. Их услуги могут обойтись в 300 тысяч фунтов. Дознание продлится два или три месяца. Вдова хотела бы сохранить команду адвокатов, которая уже начала работу. Она сообщила, что пока адвокаты продолжают работу и в ходе нового судебного дознания по делу о смерти ее мужа ничего не меняется. Следующее заседание состоится 13 декабря: на нем будет определен принципиальный ход расследования, а также названы свидетели, которые примут участие в процессе.

Литвиненко сказала, что она "очень благодарна" Березовскому за всю оказанную им ранее помощь. В свое время опальный олигарх выделил значительную сумму на юридические расходы. По словам адвоката Эммерсона, команда юристов в данный момент не получает вознаграждение за свою работу.

После проигрыша в Высоком суде Лондона Березовский редко появляется на публике. Ему предстоит выплачивать более 100 млн фунтов за издержки, связанные с судебным разбирательством. Березовский отозвал другие судебные жалобы и прекратил финансировать Фонд гражданских свобод. Он также перестал оказывать финансовую помощь отцу Александра Литвиненко – Вальтеру. По его словам, он обращался за помощью к бизнесмену, но тот "не хочет со мной вообще разговаривать".