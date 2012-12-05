В России могут запретить частные лотереи

Image caption В России зарегистрировано более 4000 лотерей

Минэкономразвития России поддерживает идею запретить все частные лотереи в стране, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. Вопрос "огосударствления" лотерей должны рассмотреть на одном из ближайших заседаний правительства России.

"Я не знаю, насколько сейчас можно резко остановить частные лотереи, но в принципе я сторонник того, чтобы сделать лотереи государственными", - сказал Белоусов.

При этом министр отметил, что окончательной позиции в правительстве по этому вопросу нет. Он также не уточнил, предполагается ли запрещать проводить лотереи региональным и муниципальным властям.

3 декабря российская газета "Ведомости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении журналистов документы написала о том, что правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова поручила минэкономразвития и минфину разработать поправки в законодательство, запрещающие частные лотереи в России.

"На основе анализа лучшей мировой практики, а также российского опыта организации и проведения лотерей можно сделать вывод о существенном потенциале лотерей как источника бюджетных доходов Российской Федерации", - считает минэкономразвития.

Всё в казну

По подсчетам Сбербанка, в 2011 году среднестатистический россиянин тратил на лотереи 1,5 доллара в год, в то время как житель Польши в среднем расходовал на них 30 долларов, а житель Западной Европы - 420 долларов.

Сейчас в России выдано более 4 000 лицензий на проведение лотерей. Большинство из них - частные.

Общефедеральных государственных лотерей, которые проводятся по распоряжению правительства, только три: "Спортлото" (организатор — минфин), "Гослото" (минспорт) и "Победа" (Спецстрой).

Нередко лотереи скрывают разные мошеннические схемы. Так, после запрета игорного бизнеса в России в 2009 году, многие владельцы игровых автоматов перерегистрировали свой бизнес как лотерейный.

При этом этом уличить организаторов в обмане и нарушении законов довольно сложно.

Например, если каждому дерганью ручки знаменитого автомата "однорукий бандит" присваивается свой номер розыгрыша, бизнес начинает соответствовать закону о лотерее.

При этом небольшие изменения математического алгоритма автомата позволяют сделать игру крайне прибыльной для владельца и убыточной для человека, раз за разом покупающего билеты.

Налоговые органы вправе отслеживать проведение лотерей только на основании отчетов организаторов. Проведение плановых проверок разрешено раз в три года.

В итоге, по мнению минэкономразвития, в России полностью отсутствует государственный надзор за организаторами частных лотерей.

Если этот бизнес перейдет под полный контроль государства, ежегодные доходы федерального бюджета могут увеличиться с 1 млрд до 10 млрд рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на расчеты минэкономразвития.

Власти также намерены определить конкретные сферы (например, спорт, искусство или социальные проекты), куда будут направляться доходы от проведения лотерей.