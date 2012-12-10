Россия может отказаться от аренды космодрома "Байконур"

Россия уйдет на запасной космодром

Павел Аксенов,

Русская служба Би-би-си, Москва

Image caption В настоящее время "Байконур" обеспечивает и многие военные пуски Роскосмоса, и часть международных, включая пилотируемые

Казахстан и Россия разрабатывают новое соглашение об использовании космодрома "Байконур". Пока власти обеих стран осторожно говорят о "поэтапном отходе от арендных отношений".

Близлежащий город Байконур может быть передан обратно под казахстанскую юрисдикцию.

"Соглашение по аренде "Байконура" принято в 1994 году и отработало свое. Глава государства после переговоров с Владимиром Путиным поставил перед нами задачу о разработке нового всеобъемлющего договора по комплексу "Байконур", - сообщил глава Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев.

Мусабаев также рассказал, что Россия и Казахстан создали межправительственную комиссию по комплексу "Байконур", ее возглавят заместитель премьер-министра Казахстана Кайрат Келимбетов и первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

До последнего времени все вопросы, связанные с космодромом и городом Байконур, обсуждались в подкомиссии в составе межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

Космодром "Байконур" рассчитан на эксплуатацию российской космической техники. Если Россия уйдет с "Байконура", то данный космодром превратится в некое подобие зоны, описанной в романе братьев Стругацких "Пикник на обочине Юрий Караш<br>член-корреспондент Российской академии космонавтики

Россия платит Казахстану арендную плату за использование комплекса "Байконур", в который входят город и космодром, - 115 млн долларов в год и еще 100 млн долларов вкладывает в эксплуатацию его объектов. Согласно ныне действующему договору, аренда продлится до 2050 года.

Как заявил Мусабаев, передача "Байконура" Казахстану будет осуществляться поэтапно.

"Первый этап — это по "Зениту". Это фактически правый фланг космодрома "Байконур", это сам по себе космодром, отдельный, в других странах даже такого нет. Вот если мы выведем из аренды это правое крыло и войдем туда уже как полноправные участники, это огромный шаг вперед республики Казахстан", - сказал он.

Ранее Россия и Казахстан разрабатывали проект создания нового стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре, предназначенного для запуска ракет класса "Ангара". Однако в последнее время специалисты говорят, что в перспективе эти ракеты будут запускаться с нового космодрома "Восточный", который строится сейчас в Амурской области.

Кадровый дефицит

Как рассказал Интерфаксу источник в российской космической отрасли, в случае передачи города Байконур Казахстану из него начнется массовый отъезд россиян, что создаст, в свою очередь, кадровую проблему - космодрому будет не хватать квалифицированных кадров.

По мнению член-корреспондента Российской академии космонавтики Юрия Караша, в случае, если Россия перестанет поддерживать инфраструктуру космодрома, Казахстан не сможет делать это самостоятельно.

Постепенно Россия будет переводить свои пуски, как минимум, военного назначения и пилотируемые программы, на этот космодром. Россия будет выводить освобождаемые мощности из аренды. Зачем платить аренду за ненужные помещения, стартовые комплексы и так далее? Игорь Маринин<br>главный редактор журнала "Новости космонавтики"

"Космодром "Байконур" рассчитан на эксплуатацию российской космической техники. Если Россия уйдет с "Байконура", то данный космодром превратиться в некое подобие зоны, описанной в романе братьев Стругацких "Пикник на обочине", - сказал он Би-би-си.

По мнению Юрия Караша, Россия вполне могла бы продолжать использовать Байконур, на котором уже существует необходимая инфраструктура. Вместо этого Москва поддерживает идею строительства космодрома "Восточный", где все приходится строить "с нуля".

"Я не могу на 100% исключить вероятность того, что речь не идет о каких-то закулисных согласованных действиях определенных кругов России и Казахстана для того, чтобы усилить в глазах российского правительства и общества необходимость создания космодрома "Восточный", - считает эксперт.

Новый российский космодром

Главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин полагает, что России нужен космодром на своей территории, поскольку с него приходится запускать ракеты в рамках военных и международных программ, которые таким образом попадают в зависимость от Казахстана.

"Постепенно Россия будет переводить свои пуски, как минимум, военного назначения и пилотируемые программы, на этот космодром. Россия будет выводить освобождаемые мощности из аренды. Зачем платить аренду за ненужные помещения, стартовые комплексы и так далее?" - говорит Маринин.

По его словам, инфраструктуру "Байконура" предстоит поддерживать Казахстану: "Это все сгниет и разрушится, если все это бросить".

"Казахстан себя сейчас оценивает как потенциальную космическую державу. Они готовят специалистов, они собрались на "Байконуре" вести строительство, для начала - комплексов по обслуживанию спутников", - добавляет эксперт.

По его мнению, у Казахстана хватит средств, чтобы частично поддерживать часть объектов космодрома уже сейчас. "А к тридцатому году наверное и все сможет", - предполагает Маринин.

В июле 2012 года Талгат Мусабаев говорил, что планов по изменению статуса комплекса "Байконур" нет.

"Центр тяжести все больше и больше будет смещаться к Казахстану. Хоть Россия и наметила себе построение нового космодрома "Восточный" в Амурской области - часть своих основных пусков по федеральной программе и по боевым всяким вещам она переведет туда, мы так думаем, - пока ничего не известно, это все прогнозы. Сегодня же и руководители космической отрасли России, и руководство этой страны заявляют однозначно, что покидать космодром Байконур никто не собирается", - цитировало РИА Новости слова чиновника.

Казахстан стремится в космос

Динмухаммед Каликулов,

Русская служба Би-би-си, Алма-Ата

Image caption Президент Казахстана хочет осваивать космос вместе с Россией, но уже не на "Байконуре"

Казахстан позиционирует себя как космическую державу, однако до сих пор не имеет действующей космической программы, а за последние 20 лет на орбите не побывал ни один казахский космонавт.

Эксперты сомневаются, что в ближайшие годы Астана сможет самостоятельно использовать Байконур. Однако для развития космической отрасли из бюджета выделяются огромные средства, а власти страны строят грандиозные планы по освоению космоса.

На одной из последних встреч лидеров России и Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Владимиру Путину сделать "Байконур" "международным инновационным брендом".

"Для проведения совместных исследований в сфере мирного использования космоса мы могли бы создать новую уникальную площадку научно-технологического сотрудничества - Байконурский инновационный фонд. А также Казахстан заинтересован в создании соответствующих лабораторий космических технологий в Астане, о чем мы говорили с Владимиром Владимировичем Путиным и дали соответствующие поручения", - заявил президент Казахстана.

Назарбаев добавил, что Москве и Астане нужна долгосрочная программа совместного использования космодрома "Байконур" - "для выгоды обеих стран".

Неработающий спутник

Председатель Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев, говорит, что перед Казкосмосом сейчас стоят конкретные задачи. Прежде всего, создание космической системы связи и вещания серии "KazSat" и системы дистанционного зондирования Земли, а помимо этого - разработка и создание собственного космического ракетного комплекса "Байтерек". И, как уверяет Мусабаев, "уже достигнуты определенные результаты".

При этом телекоммуникационный геостационарный спутник "KazSat-1", разработанный и собранный "ГКНПЦ им М. В. Хруничева" по заказу Казахстана и обошедшийся ему больше чем в 60 млн долларов, сегодня не используется из-за технических неполадок.

"В Казахстане готовили к полетам своих космонавтов, но из-за финансовых проблем они так и не полетели в космос и, похоже, что это произойдет не скоро", - говорит эксперт Института политических решений Сергей Смирнов.

Когда Россия уйдет

Депутаты парламента Казахстана лишь однажды поднимали вопрос об увеличении стоимости аренды "Байконура", сочтя сумму в 115 миллионов долларов в год недостаточной, поскольку ее установили ещё в 1994 году.

"Сумма аренды неоднократно оговаривалась, но она остается неизменной. Полное прекращение аренды и совместного использования "Байконура", на мой взгляд, сомнительно. Даже если Россия сейчас отдаст Байконур, я не уверен, что у нас хватит собственных сил и средств, чтобы поддерживать его работу", - заявил в интервью Би-би-си Сергей Смирнов.

По мнению его мнению, в Казахстане пока нет и соответствующих специалистов.

"Россия строит свой космодром "Восточный", а что будет с "Байконуром" нетрудно предположить. К примеру военный полигон для испытаний противоракетного оружия близ Балхаша, который был арендован министерством обороны РФ, уже давно оставлен, и сегодня он практически не используется. Полигон открыт для всех желающих, и местные жители могут брать все, что пригодится в хозяйстве", - констатирует эксперт.