Отказ от РЛС в Габале – "пощечина Путину"?

Image caption Азербайджан требовал повысить арендную плату за использование радара более чем в 20 раз

В Баку надеются на то, что закрытие Габалинской РЛС не повлияет на отношения между Россией и Азербайджаном.

Накануне Москва объявила о прекращении эксплуатации радиолокационной станции, которая была частью советской системы раннего оповещения, из-за того, что ей не удалось договориться с Азербайджаном о продлении аренды.

Баку требовал повысить арендную плату с нынешних 7 млн долларов до 150 млн в год.

Российский военный эксперт Александр Гольц полагает, что решение отрицательно скажется на двусторонних отношениях. Вместе с тем он не отвергает возможности продолжения переговоров.

"На мой взгляд, это не последний шаг в этой истории. Это тоже некий сигнал Азербайджану, чтоб он не сильно заигрывался. Я не исключаю, что за этим последует дальнейший торг, - сказал эксперт в интервью bbcazeri.com. - А если же все закончится прекращением деятельности военного объекта на территории Азербайджана, то это скверно скажется на наших двусторонних отношениях".

Гольц отметил, что до сих пор Габалинская РЛС была частью хоть какого-то военного сотрудничества между Россией и Азербайджаном. С ее потерей для России возникает новый баланс в отношениях с Баку и Ереваном - военным союзником России на Южном Кавказе.

Бизнес или политика?

"Вопрос из сферы военно-технической перешел в политическую. Более или менее понятно, что Россия не хотела бы рвать военные связи с Азербайджаном. А существование этого объекта на территории Азербайджана - самое очевидное свидетельство таких связей. Такой вот символ наших отношений. Но как-то Азербайджан уж слишком взвинтил ставки в этой истории, и поэтому Россия предприняла те шаги, которые она предприняла", - полагает эксперт.

В Азербайджане с настороженностью воспринимают тесное сотрудничество между Москвой и Ереваном. Азербайджан и Армения многие годы находятся в состоянии конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Image caption Некоторые в Азербайджане считают, что прекращение аренды Габалинской РЛС может быть воспринято как "пощечина Путину"

Вместе с тем Гольц отмечает, что с введением в строй на территории России РЛС нового поколения с военной точки зрения роль Габалинской РЛС для обеспечения безопасности России сильно уменьшилась. Речь идет о начале работы в следующем году РЛС нового класса "Воронеж" в городе Армавире на юге России.

Политолог Зардушт Ализаде считает, что речь идет о деловом споре, и призывает его не драматизировать: "Азербайджан потребовал за аренду своего имущества в 20 раз больше, Россия с этой суммой не согласилась, эксплуатация станции прекращена, вопрос закрыт".

Ализаде уверен, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией продолжится, будут встречаться министры обороны, закупаться оружие.

"Пощечина Путину"

Есть в Азербайджане и те, кто считает, что Габалинская РЛС была символом военного присутствия в Азербайджане, и прекращение ее аренды может быть воспринято как "пощечина Путину".

Глава исследовательского центра "Атлас" в Баку Эльхан Шахиноглу напоминает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не поехал в Ашхабад на встречу руководителей стран СНГ, ожидая разговора с Путиным о Габале. Он собирался отказать российскому лидеру.

Это тоже некий сигнал Азербайджану, чтоб он не сильно заигрывался. Я не исключаю, что за этим последует дальнейший торг Александр Гольц

Эксперт ожидает, что решение по Габалинской РЛС повысит напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном.

Но азербайджанские чиновники с таким мнением не согласны. Заместитель руководителя правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов считает, что отношения между Азербайджаном и Россией продолжаются "в нормальном русле".

Габалинская РЛС класса "Дарьял" была введена в строй в 1985 году. Она находится на высоте 637 метров над уровнем моря. Сообщалось, что при ее строительстве было задействовано более 20 тысяч военнослужащих.

Габалинская РЛС предназначена для обнаружения пусков наземных и морских баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, а также для непрерывного контроля космического пространства.

Станция позволяет отслеживать траекторию полета объектов в радиусе не менее восьми тысяч километров.

В поле зрения радара попадают Иран, Турция, Ближний Восток, Пакистан, Индия и даже часть Австралии.