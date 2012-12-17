В России обсуждают возможность легализации оружия

Image caption Сторонники легализации говорят только о пистолетах - о том, чтобы витрина оружейного магазина выглядела как стенд на военной выставке, речь не идет

Трагические события в школе американского штата Коннектикут, в результате которых погибли дети, и недавняя трагедия в Москве, когда 29-летний мужчина убил шестерых человек, вновь обострили дебаты о легализации в России огнестрельного оружия для самообороны.

Комментируя свою же собственную запись в Facebook о соболезнованиях американскому народу и президенту, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал: "Полностью согласен с теми, кто выступает против свободного обращения оружия. Это и моя принципиальная позиция".

Ранее против легализации огнестрельного оружия выступали другие представители российской власти, включая и президента Владимира Путина, который в начале 2011 года заявил, что "свободное хождение огнестрельного оружия принесет большой вред и представляет большую опасность".

После нескольких инцидентов с применением оружия российское МВД предложило ужесточить закон в отношении владельцев гражданского оружия. Полицейские хотят запретить ношение травматики в общественных местах и повысить возраст, с которого можно получить лицензию на оружие - с 18 лет до 21 года.

Этот вопрос обсуждается на форуме bbcrussian.com

Спор между сторонниками и противниками легализации короткоствольного оружия в России ведется не первый год, и аргументы обеих сторон хорошо известны. Зачастую и те, и другие опираются на зарубежный опыт, прежде всего, американский.

Кроме того, в этой дискуссии в последнее время стали все чаще звучать политические аргументы. Так, оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил Би-би-си, что государство просто боится вооружать собственный народ, а инициативу сенатора-единоросса Александра Торшина, который выступил за легализацию еще летом 2012 года, тогда некоторые восприняли как лоббирование интересов оружейников.

"Короткоствол"

Согласно закону "Об оружии" граждане России имеют право хранить у себя охотничьи ружья, травматические и газовые пистолеты, электрошокеры, пневматические пистолеты и ружья, а также холодное оружие.

При этом ружья для самообороны непригодны из-за неудобства и юридических ограничений, а пневматические, газовые или травматические пистолеты, как рассказал Би-би-си главный редактор сайта World.guns.ru Максим Попенкер, непопулярны из-за их низкой эффективности.

С одной стороны, выстрелом с близкого расстояния из травматического или пневматического пистолета можно и убить человека, но чаще (особенно - зимой, через слой плотной одежды) резиновая пуля не может причинить вообще никакого вреда нападающему.

Большинство сторонников легализации выступают за разрешение не всего огнестрельного оружия, а только так называемого короткоствольного - небольших пистолетов. Четкого определения такому оружию пока в российском законодательстве нет.

Аргумент тех, кто поддерживает идею разрешения короткоствольного оружия, состоит в том, что в условиях, когда полиция неспособна обеспечить защиту граждан, им надо разрешить защищаться самим.

Они считают, что огнестрельное оружие сохранит жизнь жертвам нападений преступников, а также станет сдерживающим фактором - планируя преступление, злоумышленник будет опасаться того, что ему могут дать серьезный отпор.

Опасность для обладателя?

Верховный суд должен вынести соответствующее решение. Он имеет такую возможность - трактовать законы, как их применять. Он должен определить раз и навсегда, что пределы необходимой самообороны у нас расширились, чтобы судьи это наконец поняли Геннадий Гудков<br>политик, бывший зампредседателя Комитета по безопасности Госдумы

Противники легализации в споре исходят из нескольких убеждений: они считают, что короткоствольное оружие станет доступно и преступникам, которым не будет нужно рисковать, покупая пистолет на черном рынке.

Кроме того, владельцы оружия сами могут стать объектами для нападений, поскольку оружие само по себе является ценностью.

Многие также опасаются, что пистолеты станут доступны людям с нестабильной психикой, либо тем, кто оказался рядом с оружием в момент стресса.

Обороняющийся сможет стать и преступником, если на суде выяснится, что он превысил пределы самообороны. При этом, как полагают противники легализации, неопытному человеку в момент нападения сложно определить, что он имеет право делать, а чего нет. Более того, считают они, наличие пистолета дает человеку ложное чувство уверенности в себе, и может спровоцировать владельца оружия на конфликт, которого в противном случае можно было бы избежать.

Сомневается в том, что люди смогут правильно применять оружие адвокат Анатолий Кучерена.

"Сотрудники правоохранительных органов проходят специальное обучение для того, чтобы владеть навыками применения оружия. Если говорить гипотетически, что разрешат покупать оружие, дадут право на получение, мы прекрасно понимаем, что никто никого обучать не будет. И люди, которые будут иметь оружие, они могут его незаконно применять. Соответственно, отсюда последствия: возможны убийства совершенно невинных людей", - сказал Кучерена в интервью РИА Новости.

Право на оборону

Если государство признает за гражданином право на вооруженную оборону, то оно тем самым распишется в своей неспособности обеспечить его безопасность Максим Попенкер<br>главный редактор WorldGuns.ru

На все эти аргументы их оппоненты приводят свои, не менее обоснованные контраргументы. Так, по их словам, использовать легально приобретенное оружие для совершения преступления - все равно что оставлять на месте свою визитную карточку. Гораздо логичней, по их словам, купить пистолет на черном рынке.

По мнению Попенкера, оружие вряд ли будет притягивать преступников, поскольку понять, кто вооружен, а кто нет, очень сложно.

"Как оно может притягивать? Портативные магнитные установки или магнитные детекторы? Это же не как во времена героев Дюма, когда шел человек и было видно, что у него на боку висит дорогая шпага, отделанная золотом", - сказал он.

На опасения о том, что оружие будет доступно людям с нестабильной психикой, Попенкер приводит свой контраргумент - по его словам, в России считается нормальным доверять 18-летним молодым людям, которых призывают в армию, автоматы, пулеметы и даже бронетехнику, так почему не доверить маломощный пистолет?

Кроме того, по словам других сторонников легализации, при том, что в России довольно распространено охотничье оружие, оно отнюдь не является самым распространенным орудием в бытовых преступлениях.

"Если посмотреть статистику, то большинство бытовых преступлений совершаются при помощи кухонных ножей. Но это не значит, что надо запретить их свободную продажу", - заявил Интерфаксу депутат Госдумы от Справедливой России Михаил Сердюк.

Наконец, вопрос о том, чем может обернуться для обороняющегося применение огнестрельного оружия, прокомментировал для Би-би-си российский политик, бывший зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, который также выступает за легализацию короткоствольных пистолетов.

По его словам, в настоящее время законодательство разрешает применять для самообороны адекватные средства, и этот вопрос находится в правоприменительной области. "Верховный суд должен вынести соответствующее решение. Он имеет такую возможность - трактовать законы, как их применять. Он должен определить раз и навсегда, что пределы необходимой самообороны у нас расширились, чтобы судьи это наконец поняли".

Иностранный опыт

И сторонники, и противники легализации, отстаивая свою позицию, часто приводят в пример зарубежный опыт, прежде всего - американский. Во многих штатах США законы об оружии довольно либеральны, и, по словам сторонников оружия, это положительно влияет на уровень преступности.

Противники легализации, в свою очередь, утверждают, что уровень преступности довольно сложно "привязать" к этому фактору, поскольку он зависит также и от эффективных действий полиции.

Они ссылаются на то, что общество в США отличается от российского тем, что там существуют вековые традиции, культура владения оружием, которых нет в России. Кроме того, они часто приводят в пример случаи, подобные недавней бойне в Коннектикуте, когда вооруженный молодой человек убил 20 детей и шестерых взрослых.

Между тем, как считает Геннадий Гудков, оглядываться на американский опыт не стоит хотя бы уже потому, что столь же либерального законодательства в России принимать не нужно.

"Не нужно путать американскую свободу, которая подразумевает наличие целых арсеналов, в том числе высокоточного и мощного автоматического оружия, с нашими требованиями дать возможность владения короткоствольным, маломощным оружием", - сказал он.

"Оно имеет убойную мощность 20-30 метров. Речь идет об оружии сдерживания агрессии, оно не может использоваться для нападения", - заявил политик, выступающий за легализацию.

Летом российский сенатор Александр Торшин представил доклад о предполагаемой пользе от отмены запрета на ношение пистолетов.

Комментируя этот документ, его соавтор Владислав Лесняк сказал, что никакого "особого менталитета" у россиян нет. Он привел в пример такие более или менее исторически близкие России страны, как Молдавия или Эстония: обе легализовали оружие в частных руках в середине 90-х годов, и в обеих число убийств с тех пор снизилось в разы.

В некоторых, так сказать, кругах настало понимание, что это неплохой бизнес - продажа оружия и боеприпасов Александр Кудряшов<br>член Федерального совета Союза "Гражданское оружие"

При этом на северо-востоке Эстонии есть города, в которых живут почти одни только русскоязычные эстонцы. "Однако, по впечатлениям эстонской полиции, север Эстонии ничем не отличается: пули не свистят на улицах, лужи крови не стоят, собаки трупы не обгладывают", - сказал Лесняк.

Правда, многие противники легализации считают, что наличие оружия у населения вообще никак не влияет на уровень преступности, поскольку страны с низкой криминальной статистикой есть как среди "вооруженных", так и среди "невооруженных".

"Политический вопрос"

Инициативу сенатора Александра Торшина раскритиковала "Единая Россия". "Мы с уважением относимся к Александру Порфирьевичу, он является сильным законодателем, но в данном вопросе его позиция расходится с позицией партии", - заявил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Кроме того, Торшина тут же заподозрили в лоббировании интересов оружейников.

"В некоторых, так сказать, кругах настало понимание, что это неплохой бизнес - продажа оружия и боеприпасов", - сказал в июле Русской службе Би-би-си член Федерального совета Союза "Гражданское оружие" Александр Кудряшов.

Для бывшего депутата Гудкова тот факт, что попытки принять в России закон о разрешении короткоствольного оружия наталкиваются на противодействие представителей власти, является признаком политической заинтересованности. "Наша власть панически боится собственного народа, и уж тем более боится дать ему возможность иметь даже маломощное оружие самообороны", - уверен он.

По мнению Максима Попенкера, "если государство признает за гражданином право на вооруженную оборону, то оно тем самым распишется в своей неспособности обеспечить его безопасность".