Пресса России: из Навального делают Нельсона Манделу

В обзоре российских газет:

Раскол "не по-детски"

Image caption Российская пресса

Главной темой центральных российских газет, вышедших во вторник 25 декабря, стал "закон Димы Яковлева" - российский ответ на американский "акт Магнитского". Газеты обсуждают его и пишут о последствиях самого спорного положения этого закона - запрета на усыновление гражданами США детей из России.

Как пишет "Коммерсант", Совет Федерации, который должен принять свое решение по этому вопросу, скорее всего поддержит инициативу о запрете усыновления. Одобрить законопроект палате рекомендовал комитет Совфеда по международным делам.

Издание отмечает, что комитет рекомендовал сенаторам поддержать закон, однако с рядом замечаний и предложений. Однако о каких замечаниях идет речь, сенаторы говорить отказались.

Политолог Глеб Павловский, на мнение которого ссылается "Коммерсант", уверен, что ни о каком смягчении и тем более отклонении российского ответа на "акт Магнитского" в СФ не может быть и речи. А молчат сенаторы, считает он, потому что "вопрос решается не в Федеральном собрании, а в Кремле, где сейчас взвешивают, не помешает ли закон чему-нибудь действительно важному в отношениях с США и Европой".

Очень многие из тех, кто голосовал "за", сейчас локти кусают, потому что их заставили это сделать. И они прекрасно понимают, что это их не оправдывает. Понимают, что вляпались в очень гнилую, подлую историю. Одно дело - голосовать против американских чиновников, а другое - против детей-сирот Дмитрий Гудков, <br> депутат Думы

"Но можно, приняв закон, сделать его ничтожным, например, продлив сроки пересмотра российско-американского соглашения года на два-три", - допускает Павловский.

"Независимая газета" в статье "Недетский раскол" отмечает, что усыновления в России ждут десятки тысяч детей, а на сайте уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова есть данные, которые свидетельствуют о падении темпов усыновления в России за последние пять лет более чем в два раза.

"Известно, что российские усыновители имеют преимущественное право перед иностранными. А почему, собственно? - задается вопросом "НГ". - [...] Не нарушает ли эта норма прав - если не юридических, то моральных - маленьких граждан, которых никто не спрашивает: хотят они поехать за границу или остаться на родине? Права выбора для подростков, например? Астахов уверенно отвечает: за ребенка решают взрослые. Добавим: чиновники".

Как чувствуют себя парламентарии, проголосовавшие за скандальный законопроект, спрашивает "НГ". На этот вопрос изданию ответил депутат от "Справедливой России" Дмитрий Гудков: "Не очень уютно".

"Очень многие из тех, кто голосовал "за", сейчас локти кусают, потому что их заставили это сделать. И они прекрасно понимают, что это их не оправдывает. Понимают, что вляпались в очень гнилую, подлую историю. Одно дело - голосовать против американских чиновников, а другое - против детей-сирот", - говорит Гудков.

Депутаты, заметил собеседник "НГ", не ожидали, что общественное мнение будет настолько агрессивно настроено против власти из-за этого закона.

Власти не учли, что прежние репрессивные действия затрагивали только либеральную часть общественности, - ну, может, средний класс. А здесь затронуто самое болезненное чувство общества - репродуктивная функция Борис Макаренко, политолог

"Поэтому Дума, с одной стороны, не знает, что делать, а сдать назад не может - они никогда под давлением никаких решений не принимают. Ведь это позиция власти. Но, с другой стороны, принимать закон - самоубийственно для власти", - считает Гудков и добавляет, что происходящее вокруг "закона Димы Яковлева" "гораздо круче", чем даже прошлогодняя массовая акция на Болотной площади.

Вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко не видит ситуации, в которой президент может не подписать закон, но напоминает, что у главы государства есть формальное право вето.

Эксперт уверен, что рост общественного возмущения не предполагался. "Власти явно рассчитывали, что ситуация будет развиваться по аналогии с законами о митингах и об иностранных агентах - пошумят, и все. Но власти не учли, что прежние репрессивные действия затрагивали только либеральную часть общественности, - ну, может, средний класс. А здесь затронуто самое болезненное чувство общества - репродуктивная функция".

Когда в чем-то ущемляют детей, указывает эксперт, возникает страх за завтрашний день общества. Этот страх может быть подсознательным, но он тут же порождает бурную эмоциональную реакцию. "Власти этого не предвидели. И такое ощущение, что сейчас они не знают, что делать", - не исключает эксперт.

Глава Института современного развития Игорь Юргенс также не сомневается, что президент подпишет закон. "Детский закон, если он будет дальше раскручиваться, может использоваться американцами для ухудшения российско-американских отношений, - считает он. - И это будет играть на руку депутатам, которые, по указанию или по собственным убеждениям, хотят нас оттолкнуть от Америки и приблизить к Китаю. Это их стратегическая линия, основанная на том, что Китай не ставит нам вопросы про демократию, про права человека".

Газета "РБК-Дейли" добавляет, что правительство всю неделю пытается повлиять на Кремль и доказать Владимиру Путину, что в нынешнем виде законопроект, запрещающий усыновление детей американцами, подписан быть не должен. Как выяснила газета, категорически против инициативы высказались вице-премьер Ольга Голодец и глава МИДа Сергей Лавров, в кулуарах позицию коллег поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович. Дмитрий Медведев донес эту позицию до Путина, а Ольга Голодец еще и написала президенту письмо с обоснованием, почему нельзя подписывать закон.

В правительстве, отмечает газета, все еще надеются, что документ не будет поддержан в нынешнем виде. Один из высокопоставленных чиновников намекнул, что вероятность для отклонения документа есть. На самом деле сценариев развития событий немного, объясняет "РБК-Дейли": документ может быть принят Советом Федерации и подписан президентом, документ может быть отклонен Советом Федерации, на документ может быть наложено вето президента.

Впрочем, со ссылкой на свой источник в администрации президента газета пишет, что Совфед одобрит законопроект в исходном виде и президент подпишет документ.

Госдуму - в отставку

100 тысяч [граждан] депутаты проигнорировали. А если будет 500 тысяч - то проигнорируют их самих "Новая газета"

В продолжение темы газета "Новые Известия" пишет о начале газетной кампании за досрочную отставку депутатов Госдумы, поводом для которой как раз и послужил законопроект о запрете на усыновление детей.

"Новая газета" через свой сайт начала сбор подписей за роспуск Государственной думы, после того как депутаты манкировали предыдущей инициативой издания. Парламентарии разъехались на каникулы и проигнорировали 100 тыс. подписей против закона о запрете усыновления американцами российских сирот.

Сейчас журналисты планируют собрать уже 500 тыс. подписей. Инициатива оказалась настолько популярной, что в понедельник ближе к вечеру сайт "Новой газеты" даже зависал от наплыва желающих.

К 1 февраля все собранные подписи будут переданы президенту РФ и в ЦИК (с заявлением от имени проголосовавших о проведении всенародного референдума). "100 тысяч депутаты проигнорировали. А если будет 500 тысяч - то проигнорируют их самих", - считают в "Новой газете".

Комментируя начатую акцию, пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила, что масштаб голосования очень большой. "Нам приходится даже вводить дополнительные технические ресурсы, чтобы наш сайт от такого массового посещения не прекращал работу", - пояснила она.

За первый час голосования газете удалось собрать три тысячи подписей. Однако затем сайт вышел из строя и в середине дня просто перестал открываться. Чуть позже газета дала официальные объяснения в Facebook: "100-мегабитный канал забит под завязку полезным трафиком. Расширить его - дело не одного дня, этим занимаемся. При этом люди и сейчас голосуют не переставая".

Оппозиция присоединяется к акции журналистов. "Мы делаем одно дело, мне нравится эта инициатива, - пояснил "Новой" сопредседатель "Солидарности" Борис Немцов.

Немцов рассказал также, что специально разместил блог на "Эхе Москвы", где проводит опрос: "Готовы ли вы принять участие в марше за роспуск Госдумы и отмену "закона подлецов". Проголосовали 18 тыс. человек, из них 80% сказали, что готовы.

Дело третье

Обязательства, взятые пять лет назад в отношении СПС, Навальный выполнил, и партия ему за это заплатила. Всё Леонид Гозман, <br> экс-сопредседатель СПС

"Независимая газета" рассказывает об уголовном деле, которое Следственный комитет России возбудил в отношении члена Координационного совета оппозиции Алексея Навального. Его подозревают в хищении 100 миллионов рублей у расформированного ныне "Союза правых сил".

Это уже третье уголовное дело против Навального.

Новое уголовное дело в отношении оппозиционера касается событий 2007 года. Тогда, как утверждает следствие, компания Алексея Навального "Аллект" заключила с СПС контракт на оказание рекламных услуг. "Перечисленные средства перераспределялись "Аллектом" на счета фирм-однодневок. Документов, подтверждающих выполнение условий договора, следствию не представлено", - заявляет СК.

Сам Навальный ситуацию с третьим по счету уголовным делом журналистам уже никак не комментирует - пытается отшучиваться в Сети.

"Про всю эту историю с СПС писали миллион раз, секретного в ней ничего нет, - уточнил позднее Навальный. - Часть средств, направленных на наружную рекламу партии, по агентскому договору распределяла компания, где я был учредителем".

Экс-руководители СПС Никита Белых и Леонид Гозман также официально опровергли выводы СК, заявив, что никаких претензий к Навальному у них нет. Пресс-секретарь нынешнего губернатора Кировской области Никиты Белых Борис Веснин заявил, что "все финансовые отчеты партии СПС своевременно сдавались в Минюст и ЦИК, и тогда никаких вопросов по ним не возникало".

Власти боятся делать из Навального русского Нельсона Манделу, поэтому и не сажают. Посидеть в российской тюрьме - дело полезное для популярности политика Леонид Гозман, политик

Леонид Гозман в беседе с "НГ" подчеркнул: "Обязательства, взятые пять лет назад в отношении СПС, Навальный выполнил, и партия ему за это заплатила. Все".

Наблюдатели отмечают, что, судя по количеству заведенных уголовных дел, власть пытается изобразить Навального отъявленным мошенником-рецидивистом.

"Власти боятся делать из Навального русского Нельсона Манделу, поэтому и не сажают. Посидеть в российской тюрьме - дело полезное для популярности политика", - полагает Леонид Гозман.

Член КС оппозиции Илья Яшин в беседе с "НГ" подчеркнул, что подобными уголовными делами делается попытка парализовать деятельность оппозиции, поскольку обыски и допросы в СК отнимают огромное количество времени и нервов.

Он отметил, что немаловажной причиной активности СК в отношении Навального является задача дискредитировать политика: "Чтобы было что показывать по Первому каналу".

Следственные действия отлично помогают властям ограничить активность оппозиции, подтвердил "НГ" фигурант двух уголовных дел о якобы имевших место массовых беспорядках и о "подготовке госпереворота" Сергей Удальцов.

По мнению главы Центра политических технологий Игоря Бунина, власти завели очередное уголовное дело на Навального, чтобы держать его в "подвешенном" состоянии. "Раньше опасались взрыва общественных эмоций, но поскольку сейчас ситуация изменилась, могут и посадить", - не исключает Бунин.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си