Россия окружает себя кольцом радаров

Image caption Не договорившись с Азербайджаном, Россия отказалась от использования РЛС в Габале

В будущем году российские военные начнут строительство сразу нескольких новых радиолокационных станций, являющихся ключевым элементом системы предупреждения о ракетном нападении.

"Новые РЛС будут строиться по всему периметру территории России и, в частности, в Енисейске (Красноярский край) и Барнауле (Алтайский край)", - рассказал журналистам заместитель министра обороны генерал-полковник Олег Остапенко.

Ранее представители минобороны сообщили, что рассматривается вариант строительства РЛС нового поколения в Печоре (Республика Коми) и Оленегорске (Мурманская область).

"Благодаря тому, что новые РЛС дешевле в изготовлении, эту систему можно быстро обновить. При этом новые станции мощнее, чем их предшественники", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си военный обозреватель "Голоса России" Илья Крамник.

"Это как сравнивать телевизоры 70-х годов прошлого века с теми, что мы пользуемся сейчас", - отметил Крамник.

РЛС нового поколения превосходят старые модели не только по таким показателям как уровень энергопотребления и объем технологической аппаратуры, но и по способности обнаруживать баллистические цели на гораздо большем расстоянии.

Если РЛС типа "Днепр" засекает объекты на дистанции до 2,5 тыс. км, то "Воронеж" "добивает" до 6 тыс. км.

Все РЛС в одну корзину

После распада СССР многие элементы советской СПРН оказались на территории независимых государств. В декабре этого года Россия была вынуждены приостановить эксплуатацию Габалинской РЛС, расположенной на территории Азербайджана.

Соглашение об аренде Россией РЛС в Габале было подписано в 2002 году. Срок его действия истек 24 декабря 2012 года.

Москва пыталась договориться о продлении аренды, но азербайджанские власти решили поднять плату за пользование РЛС с 7 млн. долларов до 300 млн, сообщали российские СМИ.

Южное направление теперь должна прикрыть РЛС в Армавире (Краснодарский край).

По словам заместителя министра обороны Олега Остапенко, на ней сейчас завершаются государственные испытания.

По оценке российских военных, у построенной в Армавире РЛС "Воронеж-ДМ" сектор обзора в 2,5 раза больше, чем у станции в Габале.

Комплекс РЛС Россия арендует и у Казахстана. Этот радиотехнический узел отвечает за слежение за баллистическими ракетами и космическими объектами в Азии.

Как полагают эксперты, строительство новых РЛС типа "Воронеж" позволит России в перспективе отказаться от аренды станций у соседей.

Сейчас РЛС этого типа находятся на боевом дежурстве в Лехтуси (Ленинградская область), на опытно-боевом дежурстве в городе Пионерский Калининградской области и в поселке Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Если завтра война

По мнению экспертов, модернизация системы предупреждения о ракетном нападении необходима, тем более, что Россия и США уже фактически вступили в новую гонку вооружений.

"Пока существуют стратегические ядерные силы, надо считаться с возможностью большой ядерной войны, вне зависимости от того, какие заявления делаются по этому поводу", - считает военный обозреватель "Голоса России" Илья Крамник.

Кроме того, потенциальную угрозу представляют и страны с малопредсказуемыми политическими режимами, где разрабатывается ракетно-ядерное оружие.