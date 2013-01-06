Депардье предложили пост министра культуры Мордовии

Image caption Жерар Депардье с новым паспортом

Жерар Депардье, который 3 января стал гражданином России, получил предложение стать министром культуры Мордовии. Ранее в воскресенье актер встретился в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Депардье получил из рук Путина российский паспорт. Однако зрители "Первого канала", по которому показывали встречу, этого события не увидели.

"Состоялась краткая встреча президента с Жераром Депардье, актер находился в России с частной поездкой, – сказал Дмитрий Песков – По случаю нахождения Жерара Депардье в Российской Федерации ему был передан российский паспорт".

"Актер также рассказал о своих творческих планах", – добавил Песков.

Российское гражданство было предоставлено знаменитому французскому актеру в четверг.

"Министр культуры Мордовии"?

После общения с президентом России в Сочи Депардье отправился в Мордовию, где его встретили песнями и плясками.

Этот регион известен тем, что в сталинское время там располагались лагеря ГУЛАГ. В настоящее время в одной из колоний республики отбывает наказание участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Депардье во время встречи с руководством Мордовии предложили стать министром культуры республики Мордовия. Этот пост к настоящему моменту является вакантным.

Как сообщается, это предложение актеру сделал глава Мордовии Владимир Волков, отвечая на вопрос одного из местных журналистов во время посещения Депардье республики. Волков также пригласил актера поселиться в Саранске и пообещал выделить ему квартиру.

Как рассказал в эфире "Русской службы новостей" руководитель "Госфильмофонда" Николай Бородачев, который дружит с Депардье, актер поблагодарил за предложение, но заявил, что он - "министр культуры мира".

РИА Новости со ссылкой на представителя мордовского правительства сообщает, что Депардье сказал, что примет решение после подробного знакомства с бытом и культурой Мордовии.

"Вопрос решен положительно"

Еще в декабре Депардье, отвечая на вопрос журналиста французской газеты Monde сказал: "Путин уже послал мне паспорт".

Незадолго до этого 64-летний актер объявил, что намерен отказаться от французского гражданства в знак протеста против введения высоких налогов на сверхдоходы.

Однако Владимир Путин заявлял о готовности сделать Депардье россиянином еще 20 декабря, в ходе большой пресс-конференции.

"Если Жерар Депардье действительно хочет иметь вид на жительство в России, либо российский паспорт, то будем считать, что этот вопрос решен, и решен уже положительно", – сказал российский президент.

На следующий день после опубликования указа Путина о предоставлении российского гражданства актеру, 4 января, Первый канал опубликовал открытое письмо Депардье.

Актер признается в любви к России, называя ее "страной великой демократии".

"Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей", – сказано в письме.

"Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления".

"Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры".

Ранее Депардье резко раскритиковал правительство социалистов во Франции за решение повысить ставку налога на доходы свыше миллиона евро (1,32 млн долларов) до 75%.

Он обвинил правительство Франции в желании наказать его за "успех, творчество и талант".

И хотя конституционный суд отменил решение правительства об увеличении налога, актер не отказался от своих планов переселиться в бельгийскую деревню Нешен у самой границы с Францией, где уже проживает большая группа французов с высокими доходами.