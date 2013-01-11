Готовность ко времени "Ч": резервистам выделяют зарплату

Image caption В случае наступления времени "Ч" резервист должен бросать все дела и идти бить врага

Закон, вступивший в силу с 1 января 2013 года, принципиально меняет систему формирования мобилизационного резерва российских вооруженных сил: отныне за службу в резерве будут платить официальную зарплату.

"Как это делается в Соединенных Штатах: чтобы офицеры резерва могли определенное время пребывать в части, выполнять свои служебные обязанности, возобновлять и поддерживать свою боевую подготовку. Естественно, это должно оплачиваться", - объяснил bbcrussian.com президент Межрегионального общественного фонда поддержки военной реформы генерал-майор запаса Павел Золотарев.

Адвокат, доктор политических наук Алексей Бинецкий не видит веских аргументов в пользу принятия нового "армейского" закона - "в мирное время, но с такой скоростью, как будто бы идет война", - хотя, по словам политолога, его в России уже мало что удивляет.

"Этот закон принят, как всегда, бегом, чтобы удовлетворить пожелания высшего руководства. Руководство не имеет механизмов контроля над исполнением этих законов и введения их в действие - сам Медведев в прошлом году говорил, что 80 процентов указаний президента и правительства на местах не выполняются", - напоминает Бинецкий.

Возможность развеяться

В ведущих странах мира штат военных резервистов является важной составляющей вооруженных сил, и многие демобилизованные считают за честь вернуться в строй - хотя бы раз в году.

Общее направление военной реформы при Владимире Путине предполагает трансформацию армии фактически в полицейскую силу, основной задачей которой становится не участие в войнах с внешним противником, а подавление возможных беспорядков Станислав Белковский, <br>политолог

Что же касается бывшей советской, а ныне российской армии, то у отслуживших сложилось неоднозначное отношение к прохождению военных сборов, на которые, по закону, может быть призван каждый военнообязанный.

Для одних это пережиток милитаризованного советского прошлого и бесполезная тягостная обязанность, для других - возможность развеяться, отдохнуть от семьи, вспомнить молодость и выпить с новыми знакомыми в полевом лагере.

В народе почтенных отцов семейства, призванных на военные сборы, окрестили "партизанами". Солдаты шутят, что их вид вызывает в мирное время смех, а в военное - панику.

Шутки шутками, но когда в 1979 году начался ввод советских войск в Афганистан, именно "партизаны" оказались в числе первых, кто принял бой с моджахедами.

Дополнительный заработок

По планам генерального штаба, уже в этом году будет набрано и обучено около 5 тысяч профессиональных резервистов, а к 2015 году их численность составит 8600 человек. В дальнейшем планируется сформировать действующий резерв и для других силовых структур - Службы внешней разведки и ФСБ.

Мобилизационный резерв в других странах - краткая справка США - Национальная гвардия. Численность - примерно 450 тысяч человек. Имеет двойное подчинение - штату и федеральному правительству. Применяется для наведения правопорядка в случае массовых волнений и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняя функцию внутренних войск и МЧС, а также участвует в полномасштабных военных операциях, в том числе в Ираке и Афганистане. Британия - Территориальная армия, резерв сухопутных войск. Численность примерно 12 тысяч человек, хотя еще 15 лет назад она превышала 50 тысяч. Формируется на добровольных началах. Резервисты обязаны провести на военных сборах не менее 27 дней в году. Солдаты Территориальной армии могут принимать участие и в заморских военных операциях - на равных правах и обязанностях с военнослужащими британских сухопутных войск. Германия - Союз резервистов Бундесвера, общая численность почти полмиллиона человек, включая 2500 активных резервистов. С демо­билизацией воинская повинность не прекращается. Офицеры и унтер-офицеры запаса в воз­расте до 60 лет могут быть в любое время снова призваны в Бун­десвер. В мирное вре­мя резервисты регулярно направляются на военные сборы. Государство Израиль - "Ширут Милуим Паиль", или активная резервистская служба. По окончании регулярной службы вплоть до достижения 45 лет все рядовые и офицеры призываются ежегодно на полевые сборы сроком до 45 дней. В случае начала войны, резкого обострения ситуации или природной катастрофы резервисты могут быть направлены в боевые части.

Размер зарплаты резервистам, а также порядок прохождения ими военной службы правительством пока не установлен - то есть не ясно, сколько дней в году подписавший контракт должен уделить боевой подготовке.

В законе сказано, что привлекать к военной службе запасников можно исключительно на добровольной основе. Военнообязанный, заключивший контракт, обязан регулярно посещать военные сборы и быть готовым к времени "Ч" (так на языке военных обозначают момент начала решительных действий) взять в руки оружие.

Что же касается жалованья, то, по оценкам законодателей, оно может составить от 5 тысяч рублей (примерно 160 долларов) для рядовых до 15 тысяч рублей для офицеров запаса.

Вряд ли такая зарплата покажется привлекательной для жителей Москвы и некоторых российских городов, но для большинства российских регионов это немалые деньги.

Скептики утверждают, что несколько тысяч резервистов безопасность страны не обеспечат, а вот средства на их содержание и подготовку потребуются огромные.

Модель главного противника

Американская модель формирования мобилизационного резерва, на которую ссылаются как сторонники, так и противники нового закона, предполагает, что запасники по численности лишь немного уступают действующей армии.

"За словом "платная" сразу же возникает и второе слово: "коррупция" Алексей Бинецкий, <br>юрист, политолог

Если полностью перенести эту модель на российские реалии, то возникнет необходимость содержать почти миллион человек, а таких расходов военный бюджет не выдержит.

"Если вы берете пример построения Вооруженных сил со своего, как сейчас выясняется, главного противника, значит, вы точно окажетесь у него в хвосте, потому что противник формирует свою вооруженную систему уже десятки, а то и сотни лет, к тому же у его нации другой менталитет", - уверен Алексей Бинецкий.

Впрочем, как замечает Павел Золотарев, организованный резерв и Национальная гвардия - это все-таки разные вещи.

"Представьте себе: офицер запаса, летчик. Всю неделю он владеет каким-нибудь ресторанчиком, а на выходные прибывает в войсковую часть, которая относительно недалеко от его дома, выполняет полеты по учебной подготовке на закрепленном за ним самолете, и поддерживает обязательное количество часов налета, чтобы в случае необходимости быть готовым к выполнению боевых задач".

По его мнению, Россия сможет содержать армию резервистов, но должна делать это не путем раздувания оборонного бюджета, а за счет более эффективного расходования средств.

"Задача выполнима, если она будет сочетаться с переходом на федеральную контрактную систему, с успешной борьбой с коррупцией и с эффективным использованием бюджетных денег. Другое дело, что при любом варианте размеры оборонного бюджета не должны превышать затрат на здравоохранение и образование", - полагает Павел Золотарев.

Экономика РОЗ

"За словом "платная" сразу же возникает и второе слово: "коррупция", - говорит Алексей Бинецкий. - Есть умные головы, которые заточены не под решение государственных задач, а под их решение с учетом будущих возможностей: внедрению своих людей, компаний и так далее".

Представьте себе: офицер запаса, летчик. Всю неделю он владеет каким-нибудь ресторанчиком, а на выходные прибывает в войсковую часть, которая относительно недалеко от его дома, выполняет полеты по учебной подготовке на закрепленном за ним самолете Павел Золотарев, <br>глава фонда поддержки военной реформы

Как отмечает политолог, гендиректор Института национальной стратегии Станислав Белковский, в современной России любые капиталоемкие проекты, так или иначе, мотивированы коррупцией.

"В условиях экономики РОЗ - распила, отката и заноса - коррупционные мотивы становятся определяющими при принятии большинства важных решений, - говорит эксперт. - Ясно, что чем больше денег будет выделяться на поддержание мобрезерва, тем больше можно будет украсть".

"Но есть и второй аспект, связанный с общим направлением военной реформы при Владимире Путине, - продолжает он. - Это направление предполагает трансформацию армии фактически в полицейскую силу, основной задачей которой становится не участие в войнах с внешним противником, а подавление возможных беспорядков. Этот аспект я бы тоже учитывал при оценке принятого закона и его содержания", - подытоживает Станислав Белковский.