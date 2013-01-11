Готовность ко времени "Ч": резервистам выделяют зарплату
Закон, вступивший в силу с 1 января 2013 года, принципиально меняет систему формирования мобилизационного резерва российских вооруженных сил: отныне за службу в резерве будут платить официальную зарплату.
"Как это делается в Соединенных Штатах: чтобы офицеры резерва могли определенное время пребывать в части, выполнять свои служебные обязанности, возобновлять и поддерживать свою боевую подготовку. Естественно, это должно оплачиваться", - объяснил bbcrussian.com президент Межрегионального общественного фонда поддержки военной реформы генерал-майор запаса Павел Золотарев.
Адвокат, доктор политических наук Алексей Бинецкий не видит веских аргументов в пользу принятия нового "армейского" закона - "в мирное время, но с такой скоростью, как будто бы идет война", - хотя, по словам политолога, его в России уже мало что удивляет.
"Этот закон принят, как всегда, бегом, чтобы удовлетворить пожелания высшего руководства. Руководство не имеет механизмов контроля над исполнением этих законов и введения их в действие - сам Медведев в прошлом году говорил, что 80 процентов указаний президента и правительства на местах не выполняются", - напоминает Бинецкий.
Возможность развеяться
В ведущих странах мира штат военных резервистов является важной составляющей вооруженных сил, и многие демобилизованные считают за честь вернуться в строй - хотя бы раз в году.
Что же касается бывшей советской, а ныне российской армии, то у отслуживших сложилось неоднозначное отношение к прохождению военных сборов, на которые, по закону, может быть призван каждый военнообязанный.
Для одних это пережиток милитаризованного советского прошлого и бесполезная тягостная обязанность, для других - возможность развеяться, отдохнуть от семьи, вспомнить молодость и выпить с новыми знакомыми в полевом лагере.
В народе почтенных отцов семейства, призванных на военные сборы, окрестили "партизанами". Солдаты шутят, что их вид вызывает в мирное время смех, а в военное - панику.
Шутки шутками, но когда в 1979 году начался ввод советских войск в Афганистан, именно "партизаны" оказались в числе первых, кто принял бой с моджахедами.
Дополнительный заработок
По планам генерального штаба, уже в этом году будет набрано и обучено около 5 тысяч профессиональных резервистов, а к 2015 году их численность составит 8600 человек. В дальнейшем планируется сформировать действующий резерв и для других силовых структур - Службы внешней разведки и ФСБ.
Размер зарплаты резервистам, а также порядок прохождения ими военной службы правительством пока не установлен - то есть не ясно, сколько дней в году подписавший контракт должен уделить боевой подготовке.
В законе сказано, что привлекать к военной службе запасников можно исключительно на добровольной основе. Военнообязанный, заключивший контракт, обязан регулярно посещать военные сборы и быть готовым к времени "Ч" (так на языке военных обозначают момент начала решительных действий) взять в руки оружие.
Что же касается жалованья, то, по оценкам законодателей, оно может составить от 5 тысяч рублей (примерно 160 долларов) для рядовых до 15 тысяч рублей для офицеров запаса.
Вряд ли такая зарплата покажется привлекательной для жителей Москвы и некоторых российских городов, но для большинства российских регионов это немалые деньги.
Скептики утверждают, что несколько тысяч резервистов безопасность страны не обеспечат, а вот средства на их содержание и подготовку потребуются огромные.
Модель главного противника
Американская модель формирования мобилизационного резерва, на которую ссылаются как сторонники, так и противники нового закона, предполагает, что запасники по численности лишь немного уступают действующей армии.
Если полностью перенести эту модель на российские реалии, то возникнет необходимость содержать почти миллион человек, а таких расходов военный бюджет не выдержит.
"Если вы берете пример построения Вооруженных сил со своего, как сейчас выясняется, главного противника, значит, вы точно окажетесь у него в хвосте, потому что противник формирует свою вооруженную систему уже десятки, а то и сотни лет, к тому же у его нации другой менталитет", - уверен Алексей Бинецкий.
Впрочем, как замечает Павел Золотарев, организованный резерв и Национальная гвардия - это все-таки разные вещи.
"Представьте себе: офицер запаса, летчик. Всю неделю он владеет каким-нибудь ресторанчиком, а на выходные прибывает в войсковую часть, которая относительно недалеко от его дома, выполняет полеты по учебной подготовке на закрепленном за ним самолете, и поддерживает обязательное количество часов налета, чтобы в случае необходимости быть готовым к выполнению боевых задач".
По его мнению, Россия сможет содержать армию резервистов, но должна делать это не путем раздувания оборонного бюджета, а за счет более эффективного расходования средств.
"Задача выполнима, если она будет сочетаться с переходом на федеральную контрактную систему, с успешной борьбой с коррупцией и с эффективным использованием бюджетных денег. Другое дело, что при любом варианте размеры оборонного бюджета не должны превышать затрат на здравоохранение и образование", - полагает Павел Золотарев.
Экономика РОЗ
"За словом "платная" сразу же возникает и второе слово: "коррупция", - говорит Алексей Бинецкий. - Есть умные головы, которые заточены не под решение государственных задач, а под их решение с учетом будущих возможностей: внедрению своих людей, компаний и так далее".
Как отмечает политолог, гендиректор Института национальной стратегии Станислав Белковский, в современной России любые капиталоемкие проекты, так или иначе, мотивированы коррупцией.
"В условиях экономики РОЗ - распила, отката и заноса - коррупционные мотивы становятся определяющими при принятии большинства важных решений, - говорит эксперт. - Ясно, что чем больше денег будет выделяться на поддержание мобрезерва, тем больше можно будет украсть".
"Но есть и второй аспект, связанный с общим направлением военной реформы при Владимире Путине, - продолжает он. - Это направление предполагает трансформацию армии фактически в полицейскую силу, основной задачей которой становится не участие в войнах с внешним противником, а подавление возможных беспорядков. Этот аспект я бы тоже учитывал при оценке принятого закона и его содержания", - подытоживает Станислав Белковский.