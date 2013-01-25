Танцор Цискаридзе допрошен по делу о покушении на Филина

Image caption Николай Цискаридзе недоволен заявлениями администрации Большого театра по делу Филина

Московская полиция допросила ведущего российского танцовщика Николая Цискаридзе в качестве свидетеля по делу о нападении на художественного руководителя балетной группы Большого театра Сергея Филина.

Народный артист России не раскрывает содержание допроса, но говорит в интервью российским СМИ, что вопросов было много. Кроме Цискаридзе, в ГУ МВД по Москве допросили нескольких сотрудников Большого театра, родственников и знакомых Филина.

Сергей Филин находится на лечении в одной из московских больниц после того, как на прошлой неделе ему плеснули в лицо кислотой. У него диагностированы ожог лица третьей степени и ожог глаз.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность Сергея Филина.

Накануне Николай Цискаридзе в интервью радио "Вести FM" заявил, что нападение на Филина может быть не связано с его профессиональной деятельностью, и выступил с критикой руководства театра.

Театр как лицо страны

"Когда пресс-секретарь театра и генеральный директор эту трагедию, этот чудовищный, вандальный случай начинают использовать в своих целях, обвинять людей, работающих в театре, переводить как-то акценты, для того чтобы использовать это в своих целях, - это чудовищно", - считает Цискаридзе.

"Как сейчас пострадала репутация главного театра страны, лица нашей страны – Большого театра, такого не было очень давно. И всё это спровоцировано только одним – тем, что пресс-секретарь уже в 9 часов утра по телевизору вместе с генеральным директором начали заявлять: мы знаем, мы знаем, мы знаем. Но если вы знаете, тогда сообщите!" - заявил он.

Как сейчас пострадала репутация главного театра страны, лица нашей страны – Большого театра, такого не было очень давно. Николай Цискаридзе

Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова рассказала "Известиям", что ее спрашивали следователи, "есть ли в театре недовольные люди, спрашивали про Цискаридзе". "Но это же не говорит о том, что его кто-то обвиняет", - подчеркнула она.

Директорские должности

Гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, как сообщает РБК, категорически опроверг предположение, что Николай Цискаридзе может иметь отношение к нападению, и предложил дождаться выводов следствия.

По предположению некоторых российских СМИ, следствие заинтересовалось Цискаридзе, потому что он считается одним из конкурентов Филина.

В конце декабря 2012 года 12 деятелей культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой назначить Цискаридзе на должность гендиректора Большого театра - вместо Анатолия Иксанова, у которого в конце года истекал контракт.

Позже некоторые отозвали свои подписи, заявив, что им сказали: вместо Иксанова пришлют некомпетентного человека.

В итоге контракт с Иксановым был продлен до 2014 года.

До этого Цискаридзе неоднократно критиковал администрацию театра. В 2011 году он назвал вандализмом проведенную реконструкцию Большого.

Зимой прошлого года между танцовщиком и руководством театра произошел конфликт, из-за которого с Цискаридзе расторгли контракт как с преподавателем. Позже решение было пересмотрено.