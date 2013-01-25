Танцор Цискаридзе допрошен по делу о покушении на Филина

  • 25 января 2013
Николай Цискаридзе недоволен заявлениями администрации Большого театра по делу Филина
Image caption Николай Цискаридзе недоволен заявлениями администрации Большого театра по делу Филина

Московская полиция допросила ведущего российского танцовщика Николая Цискаридзе в качестве свидетеля по делу о нападении на художественного руководителя балетной группы Большого театра Сергея Филина.

Народный артист России не раскрывает содержание допроса, но говорит в интервью российским СМИ, что вопросов было много. Кроме Цискаридзе, в ГУ МВД по Москве допросили нескольких сотрудников Большого театра, родственников и знакомых Филина.

Сергей Филин находится на лечении в одной из московских больниц после того, как на прошлой неделе ему плеснули в лицо кислотой. У него диагностированы ожог лица третьей степени и ожог глаз.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность Сергея Филина.

Накануне Николай Цискаридзе в интервью радио "Вести FM" заявил, что нападение на Филина может быть не связано с его профессиональной деятельностью, и выступил с критикой руководства театра.

Театр как лицо страны

"Когда пресс-секретарь театра и генеральный директор эту трагедию, этот чудовищный, вандальный случай начинают использовать в своих целях, обвинять людей, работающих в театре, переводить как-то акценты, для того чтобы использовать это в своих целях, - это чудовищно", - считает Цискаридзе.

"Как сейчас пострадала репутация главного театра страны, лица нашей страны – Большого театра, такого не было очень давно. И всё это спровоцировано только одним – тем, что пресс-секретарь уже в 9 часов утра по телевизору вместе с генеральным директором начали заявлять: мы знаем, мы знаем, мы знаем. Но если вы знаете, тогда сообщите!" - заявил он.

Пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова рассказала "Известиям", что ее спрашивали следователи, "есть ли в театре недовольные люди, спрашивали про Цискаридзе". "Но это же не говорит о том, что его кто-то обвиняет", - подчеркнула она.

Директорские должности

Гендиректор Большого театра Анатолий Иксанов, как сообщает РБК, категорически опроверг предположение, что Николай Цискаридзе может иметь отношение к нападению, и предложил дождаться выводов следствия.

По предположению некоторых российских СМИ, следствие заинтересовалось Цискаридзе, потому что он считается одним из конкурентов Филина.

В конце декабря 2012 года 12 деятелей культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой назначить Цискаридзе на должность гендиректора Большого театра - вместо Анатолия Иксанова, у которого в конце года истекал контракт.

Позже некоторые отозвали свои подписи, заявив, что им сказали: вместо Иксанова пришлют некомпетентного человека.

В итоге контракт с Иксановым был продлен до 2014 года.

До этого Цискаридзе неоднократно критиковал администрацию театра. В 2011 году он назвал вандализмом проведенную реконструкцию Большого.

Зимой прошлого года между танцовщиком и руководством театра произошел конфликт, из-за которого с Цискаридзе расторгли контракт как с преподавателем. Позже решение было пересмотрено.

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