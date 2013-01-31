Вспоминая ужасы Сталинграда

70 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Второй мировой - Сталинградская битва. Мы отправились в Волгоград, чтобы поговорить с теми, кто помнит битву с войсками нацистской Германии.

Большинство памятных мероприятий проходит на Мамаевом кургане - самом высоком месте в городе, когда-то носившем имя Иосифа Сталина.

Особо ожесточенные бои велись именно за Мамаев курган, имевший важнейшее стратегическое значение. В этой земле покоятся останки десятков тысяч солдат, павших в боях под Сталинградом.

На кургане возвышается монументальная скульптурная композиция: Родина-мать тянет вверх меч и, кажется, ведет Красную Армию к победе.

Спускаясь ниже на 50 метров, попадаешь в Зал воинской славы.

Каждый день там стоит почетный караул. В центре зала установлен монумент с вечным огнем, на стенах высечены имена тысяч погибших советских героев. В зале тихо играет музыка из расположенных в стенах акустических систем.

Между тем, родственники погибших под Сталинградом до сих пор ищут место захоронения своих отцов, братьев, матерей и сестер.

Долгий путь

Image caption Ожесточенные бои на улицах Сталинграда шли за каждый клочок земли

Валентине Савельевой 75 лет. Из них 67 она потратила на то, чтобы найти место захоронения своего отца - зенитчика, погибшего в этой битве. Его тело было найдено в 1961 году и перезахоронено на Мамаевом кургане. Но советские власти, по недосмотру или забывчивости, сказать об этом ее матери забыли.

Валентина продолжила поиски после смерти матери, обращалась в военкоматы, расспрашивала сотрудников местного музея. Она нашла то, что искала, благодаря компьютерной базе данных Мамаева кургана.

Имя ее отца, Т.Т. Пономарева, вместе именами еще 17 тысяч погибших добавили к 70-летию годовщины на мемориальную стену воинского кладбища Мамаева кургана.

"Они только сейчас начали это делать, - жалуется Валентина, по лицу которой текут слезы. - Спустя 70 лет после битвы почти никого не осталось в живых, моей матери уже нет на свете. Мы всю жизнь прожили рядом с курганом, а оказалось, что мой отец все это время был похоронен рядом."

"Всем наплевать на наших отцов, мне не дает покоя эта мысль, - продолжает пожилая женщина. - У меня такое ощущение, что я проделала долгий путь, но опоздала на его похороны. Я не чувствую ни радости, ни удовлетворения. Хорошо, что он здесь. Я теперь знаю куда идти, но мне кажется, что я что-то упустила, что я опоздала".

Первые воспоминания Валентины Савельевой - одни из самых страшных, которые только могут быть у ребенка.

Сладкая глина

Валентине было пять лет, когда Шестая немецкая армия начала наступление на Сталинград летом 1942 года. Ее дом вскоре был разрушен. В ноябре, с приближением зимы, Валентина с мамой была вынуждена укрыться в овраге на берегу Волги.

Берег реки был усыпан мертвой рыбой, человеческими головами, руками, ногами. Все валялось на берегу. Это были люди, которых пытались эвакуировать через Волгу Константин Дуванов

"Я закрываю глаза и вижу Волгу в огне. Нефть вылилась в Волгу и загорелась, - вспоминает Валентина. - Мы рыли ямы в земле, не траншеи, а ямы, как животные. Вскоре бои переместились на берег Волги. Немецкие танки двигались вверх-вниз, а советские женщины-пилоты сбрасывали бомбы на них и, соответственно, на нас. Все было в огне, мы слышали грохот и рев самолетов".

"Страшнее всего было 20 ноября, когда немцы через овраг прорывались к заводу "Красный Октябрь". Это было ужасно".

"Сначала мы просто сидели в ямах, потом взрослые стали помогать раненым. Они перевязывали им руки и ноги. Потом приходили медбратья и уносили раненых. Ниже по Волге располагался госпиталь".

"Еды не было совсем, только глина, которая на вкус была сладковатой".

"Мы ели глину и ничего больше, - объясняет Валентина. - И пили воду из Волги. Мама выбрасывала куски глины, пропитанные кровью, а остальное протирала через кусочки ткани".

Сахар, содержащийся в глине, помог выжить Валентине, но не спас ее брата, который умер от голода и холода.

Не сдаваться и не отступать

Image caption Валентина Савельева всю жизнь искала место захоронения отца

Шестая армия нацистской Германии стремительно продвигалась в южном направлении СССР к Кавказу, где была нефть, и к Сталинграду, чтобы захватить стратегически важную Волгу.

Там и находилась Красная Армия. Теряя позиции, военные удерживали все более узкие участки на западном берегу реки.

Приказ от Сталина был: не сдаваться. Приказ от Гитлера был: не отступать. Точно подсчитать число погибших солдат под Сталинградом до сих пор не представляется возможным, но вероятно можно сказать, что в сражении за город погибло около миллиона человек.

Ожесточенные бои велись на разбитых улицах когда-то цветущего промышленного города. В ход против советских защитников шли танки и самолеты.

Немецкие войска к началу зимы оказались втянуты в ожесточенные уличные бои за Сталинград. Командующий Шестой армией Фридрих Паулюс даже предложил произвести тактическое отступление, но Гитлер ответил отказом.

Советские войска тайно начали стекаться к востоку и северу. Идея состояла в том, чтобы взять "в клещи" войска противника и отрезать Шестую армию от снабжения. Постепенно некогда мощнейшая армия, изголодавшаяся и замерзшая, была разгромлена.

"Уезжай ради Бога!"

В 1942 году Константину Дуванову было 19 лет. Он проделал весь путь с Красной Армией, отступавшей из Украины в его родной Сталинград.

Картинка, которая до сих пор жива в его памяти - горящая Волга и полностью разрушенный город.

"Все было в огне, - вспоминает он. - Берег реки был усыпан мертвой рыбой, человеческими головами, руками, ногами. Все валялось на берегу. Это были люди, которых пытались эвакуировать через Волгу".

Image caption Немцы захватили почти весь город, но были впоследствии окружены советскими военными

Константин Дуванов до последнего воевал в Сталинграде.

По воле случая он оказался на центральной площади в Сталинграде в тот момент, когда Паулюс сдался в плен в подвале Центрального универмага.

"Через полчаса, - рассказывает он, - мы увидели сержанта, а на плече у него - три трофейных немецких автомата. Он подошел к машине и увидел Паулюса. Он сказал: "А! Генерал, который убил столько людей, сидит в машине просто так, как ни в чем не бывало". Он заряжает автомат и целится в него. Паулюс побелел. Еще немного, и не было бы фельдмаршала. Но вдруг откуда-то появляется лейтенант и рукой отводит ствол автомата. Он захлопывает дверцу автомобиля и кричит водителю: уезжай ради Бога, его убьют тут".

Паулюс пережил войну и перебрался жить в Восточную Германию. Из его людей 91 тысяча была схвачена в плен в Сталинграде. Лишь 6 тысяч человек вернулись домой, другие или умерли по пути в советские лагеря или в самих лагерях.

Сталинград был отстроен заново и позднее переименован. Но до сих пор главным символом города остается гигантская статуя "Родина-мать зовет", которая возвышается над холодной землей, где похоронены тысячи людей.

Именно здесь, на Мамаевом кургане российские руководители, а также выжившие в Сталинградской битве будут вспоминать кровавые события тех дней.