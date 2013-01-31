Вспоминая ужасы Сталинграда
70 лет назад завершилось одно из самых масштабных сражений Второй мировой - Сталинградская битва. Мы отправились в Волгоград, чтобы поговорить с теми, кто помнит битву с войсками нацистской Германии.
Большинство памятных мероприятий проходит на Мамаевом кургане - самом высоком месте в городе, когда-то носившем имя Иосифа Сталина.
Особо ожесточенные бои велись именно за Мамаев курган, имевший важнейшее стратегическое значение. В этой земле покоятся останки десятков тысяч солдат, павших в боях под Сталинградом.
На кургане возвышается монументальная скульптурная композиция: Родина-мать тянет вверх меч и, кажется, ведет Красную Армию к победе.
Спускаясь ниже на 50 метров, попадаешь в Зал воинской славы.
Каждый день там стоит почетный караул. В центре зала установлен монумент с вечным огнем, на стенах высечены имена тысяч погибших советских героев. В зале тихо играет музыка из расположенных в стенах акустических систем.
Между тем, родственники погибших под Сталинградом до сих пор ищут место захоронения своих отцов, братьев, матерей и сестер.
Долгий путь
Валентине Савельевой 75 лет. Из них 67 она потратила на то, чтобы найти место захоронения своего отца - зенитчика, погибшего в этой битве. Его тело было найдено в 1961 году и перезахоронено на Мамаевом кургане. Но советские власти, по недосмотру или забывчивости, сказать об этом ее матери забыли.
Валентина продолжила поиски после смерти матери, обращалась в военкоматы, расспрашивала сотрудников местного музея. Она нашла то, что искала, благодаря компьютерной базе данных Мамаева кургана.
Имя ее отца, Т.Т. Пономарева, вместе именами еще 17 тысяч погибших добавили к 70-летию годовщины на мемориальную стену воинского кладбища Мамаева кургана.
"Они только сейчас начали это делать, - жалуется Валентина, по лицу которой текут слезы. - Спустя 70 лет после битвы почти никого не осталось в живых, моей матери уже нет на свете. Мы всю жизнь прожили рядом с курганом, а оказалось, что мой отец все это время был похоронен рядом."
"Всем наплевать на наших отцов, мне не дает покоя эта мысль, - продолжает пожилая женщина. - У меня такое ощущение, что я проделала долгий путь, но опоздала на его похороны. Я не чувствую ни радости, ни удовлетворения. Хорошо, что он здесь. Я теперь знаю куда идти, но мне кажется, что я что-то упустила, что я опоздала".
Первые воспоминания Валентины Савельевой - одни из самых страшных, которые только могут быть у ребенка.
Сладкая глина
Валентине было пять лет, когда Шестая немецкая армия начала наступление на Сталинград летом 1942 года. Ее дом вскоре был разрушен. В ноябре, с приближением зимы, Валентина с мамой была вынуждена укрыться в овраге на берегу Волги.
"Я закрываю глаза и вижу Волгу в огне. Нефть вылилась в Волгу и загорелась, - вспоминает Валентина. - Мы рыли ямы в земле, не траншеи, а ямы, как животные. Вскоре бои переместились на берег Волги. Немецкие танки двигались вверх-вниз, а советские женщины-пилоты сбрасывали бомбы на них и, соответственно, на нас. Все было в огне, мы слышали грохот и рев самолетов".
"Страшнее всего было 20 ноября, когда немцы через овраг прорывались к заводу "Красный Октябрь". Это было ужасно".
"Сначала мы просто сидели в ямах, потом взрослые стали помогать раненым. Они перевязывали им руки и ноги. Потом приходили медбратья и уносили раненых. Ниже по Волге располагался госпиталь".
"Еды не было совсем, только глина, которая на вкус была сладковатой".
"Мы ели глину и ничего больше, - объясняет Валентина. - И пили воду из Волги. Мама выбрасывала куски глины, пропитанные кровью, а остальное протирала через кусочки ткани".
Сахар, содержащийся в глине, помог выжить Валентине, но не спас ее брата, который умер от голода и холода.
Не сдаваться и не отступать
Шестая армия нацистской Германии стремительно продвигалась в южном направлении СССР к Кавказу, где была нефть, и к Сталинграду, чтобы захватить стратегически важную Волгу.
Там и находилась Красная Армия. Теряя позиции, военные удерживали все более узкие участки на западном берегу реки.
Приказ от Сталина был: не сдаваться. Приказ от Гитлера был: не отступать. Точно подсчитать число погибших солдат под Сталинградом до сих пор не представляется возможным, но вероятно можно сказать, что в сражении за город погибло около миллиона человек.
Ожесточенные бои велись на разбитых улицах когда-то цветущего промышленного города. В ход против советских защитников шли танки и самолеты.
Немецкие войска к началу зимы оказались втянуты в ожесточенные уличные бои за Сталинград. Командующий Шестой армией Фридрих Паулюс даже предложил произвести тактическое отступление, но Гитлер ответил отказом.
Советские войска тайно начали стекаться к востоку и северу. Идея состояла в том, чтобы взять "в клещи" войска противника и отрезать Шестую армию от снабжения. Постепенно некогда мощнейшая армия, изголодавшаяся и замерзшая, была разгромлена.
"Уезжай ради Бога!"
В 1942 году Константину Дуванову было 19 лет. Он проделал весь путь с Красной Армией, отступавшей из Украины в его родной Сталинград.
Картинка, которая до сих пор жива в его памяти - горящая Волга и полностью разрушенный город.
"Все было в огне, - вспоминает он. - Берег реки был усыпан мертвой рыбой, человеческими головами, руками, ногами. Все валялось на берегу. Это были люди, которых пытались эвакуировать через Волгу".
Константин Дуванов до последнего воевал в Сталинграде.
По воле случая он оказался на центральной площади в Сталинграде в тот момент, когда Паулюс сдался в плен в подвале Центрального универмага.
"Через полчаса, - рассказывает он, - мы увидели сержанта, а на плече у него - три трофейных немецких автомата. Он подошел к машине и увидел Паулюса. Он сказал: "А! Генерал, который убил столько людей, сидит в машине просто так, как ни в чем не бывало". Он заряжает автомат и целится в него. Паулюс побелел. Еще немного, и не было бы фельдмаршала. Но вдруг откуда-то появляется лейтенант и рукой отводит ствол автомата. Он захлопывает дверцу автомобиля и кричит водителю: уезжай ради Бога, его убьют тут".
Паулюс пережил войну и перебрался жить в Восточную Германию. Из его людей 91 тысяча была схвачена в плен в Сталинграде. Лишь 6 тысяч человек вернулись домой, другие или умерли по пути в советские лагеря или в самих лагерях.
Сталинград был отстроен заново и позднее переименован. Но до сих пор главным символом города остается гигантская статуя "Родина-мать зовет", которая возвышается над холодной землей, где похоронены тысячи людей.
Именно здесь, на Мамаевом кургане российские руководители, а также выжившие в Сталинградской битве будут вспоминать кровавые события тех дней.