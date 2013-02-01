Журналиста Соловьева спросили о Twitter-переписке с Белых

Image caption Владимир Соловьев сообщил, что вопросы следователя не касались пропажи денег СПС

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг сообщения о том, что его вызывали на допрос в Следственный комитет по делу о хищении денежных средств партии "Союз Правых Сил", выделенных на рекламную компанию в 2007 году.

В интервью Русской службе Би-би-си Соловьев подчеркнул, что это был не допрос, а беседа со следователем и вопросы касались исключительно его переписки в Twitter с губернатором Кировской области Никитой Белых.

Сам Белых в пятницу был еще раз допрошен в Следственном комитете России по делу о махинациях с акциями Уржумского спиртоводочного завода. Как сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин, губернатор проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Деньги партии

Маркин также отметил, что Белых допрошен и по другому ранее возбужденному уголовному делу, связанному с хищением денежных средств партии "Союз Правых Сил", выделенных на рекламную компанию в 2007 году.

СКР сообщает, что следствие планирует допросить президента СПС Леонида Гозмана и сопредседателя политической партии Республиканская партия России – Партия народной свободы, члена бюро федерального политического совета объединенного демократического движения "Солидарность" Бориса Немцова, которые вместе с Белых в 2008 году входили в состав руководства политической партии "Союз Правых Сил".

24 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту хищения компанией "Аллект", принадлежавшей оппозиционеру Алексею Навальному, денежных средств партии "Союз правых сил" по статье "Мошенничество".

По версии следствия, по заключенному в апреле 2007 года договору на оказание рекламных услуг компания получила около 100 млн рублей и перечислила деньги на счета так называемых "фирм-однодневок". Как сообщалось, доказательства того, что договор был выполнен, отсутствуют.

Леонид Гозман, входивший в "Союз правых сил", заявлял ранее, что не знает о фактах хищения у партии.

"Вы же - Соловьев!"

"Меня никто не допрашивал и не спрашивал по поводу денег СПС. Я никакого отношения не имею ни к СПС, ни к их фонду. Я встречался в центре Москвы в кафе с интеллигентным молодым человеком – следователем – который спросил меня, я ли переписывался с Никитой Белых в Twitter. И почему я считаю, что мне отвечал именно Белых. Я ответил, что это был действительно я", - сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

При этом, он отметил, что во время беседы следователь извинился "за странную шумиху, которая по этому поводу произошла в прессе".

На вопрос, почему именно к нему обратились следственные органы по поводу переписки с губернатором, Владимир Соловьев ответил, что тоже пытался это выяснить.

"Учитывая, что Белых переписывается с несколькими десятками тысяч человек, я спросил, все ли будут подвержены обаятельной процедуре общения со следователем? Он ответил: "Ну, вы же - Соловьев", - рассказал журналист.

Ранее представитель Следственного комитета Владимир Маркин, говоря о хищении средств СПС, сообщил, что Владимир Соловьев приглашен в Главное следственное управление СК России "для выяснения обстоятельств имеющих значение по делу".

Кто продал спиртзавод

Ранее на этой неделе – 30 января - Белых уже допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с имуществом ОАО "Уржумский спиртоводочный завод".

Уголовное дело было возбуждено после приватизации в 2010 году находившихся в областной собственности 25,5% акций завода.

По версии следствия, акции должны были быть проданы на аукционе по начальной цене в 95,3 млн рублей, тогда как их реальная стоимость примерно на 100 млн больше. Таким образом, по утверждению следствия, бюджет недополучил как минимум 99 млн рублей.

29 января у губернатора был проведен обыск, а экс-директор департамента государственной собственности Кировской области Константин Арзамасцев был объявлен в розыск.

По мнению следствия, чиновник подписал распоряжение о приватизации 25,5% акций спиртзавода, хотя знал, что стоимость занижена.

Оппозиционера Алексея Навального, работавшего у Белых помощником на общественных началах, также проверяют на причастность к этому делу. Сам оппозиционер ранее сообщал, что в момент принятия решения о сделке учился в США в Йельском университете.