Навальный: обыски у Ашуркова связаны с делом СПС

Image caption Соратник Ашуркова Георгий Албуров опубликовал в микроблоге фотографию момента, когда Ашурков открывает дверь полиции

В квартиру Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, около полудня в четверг прибыла полиция с обыском.

Исполнительный директор “Фонда по борьбе с коррупцией” юрист Владимир Ашурков является членом Координационного совета российской оппозиции. Фонд объединяет все проекты, основанные Навальным: "Роспил", "Росяма", "Добрую машину правды" и другие.

В Следственном комитете России сообщили bbcrussian.com, что готовят официальное заявление по этому поводу.

"Приехал к Ашуркову. У него обыск. Будете смеяться, но ищут документы СПС", – cообщил Навальный в Twitter.

По уголовному делу о будто бы имевших место хищениях средств партии СПС (Союз правых сил) на сумму более 100 млн рублей подозреваемым проходит сам Навальный.

"Фантастика"

В четверг на повторный допрос по этому делу вызвана в Следственный комитет экс-советник губернатора Кировской области Мария Гайдар.

По этому делу СКР уже провел допросы политиков Бориса Немцова, Леонида Гозмана, кировского губернатора Никиты Белых: все они состояли в руководстве партии.

Бывшее руководство СПС утверждает, что хищений средств партии не было и никаких претензий к Навальному они не имеют.

Сорокалетний Владимир Ашурков возглавил "Фонд по борьбе с коррупцией" год назад. До этого Ашурков работал в крупном бизнесе – в "Альфа-груп" Михаила Фридмана и в X5 Retail Group.

СКР утверждает, что компания Алексея Навального "Аллект", имевшая соглашение с СПС о размещении рекламы, своих обязательств перед партией не выполнила, а деньги перевела на счета "фирм-однодневок".

В интервью Би-би-си один из бывших руководителей СПС Борис Надеждин назвал эти обвинения "фантастикой".

По его словам, весь бюджет думской избирательной кампании 2007 года "был заметно меньше, чем полмиллиарда рублей": "Представить, что украли половину денег кампании, трудно".

Кроме того, он рассказал, что вся эта избирательная кампания велась на личные деньги руководителей партии. Так, сам Надежин, финансировавший кампанию в Московской области, утверждает, что вынужден был продать свой офис и "несколько дорогих машин".