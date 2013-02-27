Поджог рейхстага: темная история с роковым итогом

Image caption В огне пожара сгорела веймарская демократия

80 лет назад , 27 февраля 1933 года, случилась, вероятно, самая известная политическая провокация всех времен. Слова "поджог рейхстага" навеки сделались нарицательными.

Материалы следствия хранились под замком сначала в Советском Союзе, а потом в ГДР. Теперь они находятся в открытом доступе в Федеральном архиве в Берлине, но, по понятным причинам, стопроцентного доверия нацистские документы не вызывают, а информации из независимых источников мало из-за царивших в Третьем рейхе тотальной секретности и страха.

По данным послевоенных исследований, здание, скорее всего, поджег в одиночку и по собственной инициативе психически неуравновешенный Маринус ван дер Люббе, но нацисты цинично воспользовались случаем для установления своего безраздельного господства.

Нераскрытое дело

Проживавший в Берлине голландский коммунист ван дер Люббе был схвачен в горящем рейхстаге и полностью признал свою вину. 10 января 1934 года ему отрубили голову.

Американский историк Уильям Ширер цитировал ходившие в Германии слухи, будто ван дер Люббе хвастался своим намерением в пивных, прусская полиция, которую к тому времени возглавил Герман Геринг, была в курсе, но не стала вмешиваться.

Некоторые исследователи указывают на то, что огромное здание заполыхало практически мгновенно, и сомневаются, что ван дер Люббе мог в одиночку пронести в рейхстаг такое количество канистр с бензином, тем более, что он, ко всему, страдал сильнейшей близорукостью.

Опять-таки, согласно слухам, одновременно с ним в подвалах орудовала проникшая туда через подземный тоннель группа штурмовиков под началом группенфюрера СА Карла Эрнста. Установить истину не представилось возможным, поскольку 30 июня 1934 года Эрнст был убит во время так называемой "ночи длинных ножей".

"Я надеюсь, это дело рук не наших ребят", - сказал главный редактор нацистской газеты "Фолькишер беобахтер" Альфред Розенберг британскому журналисту Сефтону Делмеру перед горящим зданием, добавив: "Это как раз одна из тех чертовски глупых штук, которыми они славятся".

Завинчивание гаек

30 января Гитлер пришел к власти в соответствии с Веймарской конституцией, но демократическим политиком оставался ровно четыре недели.

На последних в предвоенной истории Германии свободных выборах 6 ноября 1932 года нацисты получили 33% голосов, сформировали крупнейшую фракцию и вскоре провели Геринга в председатели рейхстага, но большинства в парламенте не имели. В состав коалиционного кабинета, кроме самого Гитлера, вошли всего два члена НСДАП: министр без портфеля Геринг и министр внутренних дел Вильгельм Фрик. Большинство постов достались представителям Немецкой национальной народной партии.

Image caption Окно, через которое, по версии следствия, проник в здание ван дер Люббе

5 марта должны были состояться внеочередные парламентские выборы, назначенные в начале февраля президентом Паулем фон Гинденбургом. В свете этого поджог случился для нацистов удивительно кстати. Оперативность, с которой они действовали, заставляет думать, что они, если и не подожгли рейхстаг, то готовились к чему-то подобному.

Берлинские пожарные получили сигнал о возгорании около 10 вечера. На место событий немедленно прибыли Гитлер, Геринг, Геббельс и вице-канцлер Франц фон Папен. Потушить огонь удалось через полтора часа.

Уже 28 февраля Гитлер, не дожидаясь выводов следствия, публично возложил вину на коммунистов. По его словам, пожар должен был послужить сигналом для попытки переворота. Геринг назвал поджог рейхстага местью за совершенный 24 февраля по его приказу налет прусской полиции на "Дом Карла Либкнехта" - берлинскую штаб-квартиру КПГ.

В тот же день Гинденбург по требованию Гитлера подписал декреты "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", отменявшие неприкосновенность личности и собственности, свободу собраний, союзов, слова и печати и тайну переписки. Чрезвычайное положение действовало до 8 мая 1945 года.

Компартия была официально запрещена.

В течение нескольких дней власти арестовали только в Пруссии 7784 человека, в том числе некоторых социал-демократических и коммунистических депутатов, пользовавшихся парламентским иммунитетом, а по всей Германии - свыше 10 тысяч, и закрыли ряд газет, включая орган КПГ "Роте фане".

Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству форму, которая соответствует нашим идеям Адольф Гитлер

Еще 22 февраля Геринг наделил около 30 тысяч штурмовиков полномочиями "вспомогательной полицейской силы". Начиная с 28 февраля, они начали самостоятельно производить задержания и создали незаконные "дикие" тюрьмы, в которых не соблюдались правовые нормы и схваченные люди подвергались избиениям и пыткам.

Несмотря на силовое и моральное давление, на выборах 5 марта НСДАП получила лишь 43,91% голосов. 12,32% избирателей поддержали уже запрещенную компартию, однако их голоса были объявлены недействительными, а мандаты переданы нацистам, что позволило тем получить большинство.

13 марта было создано министерство пропаганды во главе с Геббельсом, 20 марта - первый концлагерь в Дахау.

21 марта новый рейхстаг собрался на первое заседание, и уже через два дня наделил канцлера чрезвычайными полномочиями сроком на четыре года (впоследствии они дважды продлевались), а правительство - правом самостоятельно издавать законы.

Во время голосования в зале находились вооруженные штурмовики и эсэсовцы. Высказаться против решились только 84 социал-демократических депутата.

После этого рейхстаг потерял всякое значение, а с 1942 года вообще не собирался. Впоследствии нацисты физически уничтожили 96 депутатов разных созывов.

Под аккомпанемент патриотической демагогии и разговоров о необходимости единства и сильной власти 31 марта были ликвидированы земельные парламенты, 7 апреля создан институт не избираемых "имперских наместников", 2 мая запрещены профсоюзы и забастовки, 22 июня - Социал-демократическая партия, 14 июля - все партии, за исключением нацистской.

10 мая состоялось первое публичное сожжение книг.

По мнению историков, огромную долю вины за гибель германской демократии несет президент Гинденбург, который был наделен колоссальными конституционными правами и пользовался большим авторитетом в армии, но не сделал ничего.

Гитлеровский режим сложился окончательно 2 августа 1934 года, в день смерти 86-летнего главы государства, когда Гитлер присвоил, наряду с канцлерскими, президентские полномочия и провозгласил себя "фюрером германской нации".

"Рука Москвы"?

Ряд современных исследователей называют еще одного виновника, если не прямого, то косвенного - Иосифа Сталина.

Политическая стабильность в веймарской Германии закончилась в марте 1930 года, когда из-за разногласий по поводу антикризисного бюджета распалась "большая коалиция" в составе СДПГ, католической Партии центра, Немецкой национальной народной партии, Немецкой демократической партии и Баварской народной партии.

За три года трижды проводились внеочередные выборы в рейхстаг, но сформировать устойчивое большинство не удалось. За это же время в стране сменились три канцлера, Гитлер стал четвертым.

Пика популярности НСДАП достигла на выборах 31 июля 1932 года, набрав 37,2% голосов. За три месяца до следующих выборов в нацистах разочаровались около двух миллионов избирателей. 10 апреля того же года Гитлер проиграл президентские выборы Гинденбургу.

"Надежды полностью исчезли", "нет денег, никто не дает в кредит", "мы на последнем издыхании", - писал Геббельс в дневнике в конце 1932 года.

Это почти как сон, как сказка! Геринг о назначении Гитлера канцлером

"Хуже всего обстояли дела в 1932 году", - спустя 10 лет утверждал Гитлер в одной из "застольных бесед".

На выборах 6 ноября социал-демократы, коммунисты и Партия центра получили в совокупности 291 из 584 мест в рейхстаге.

Если бы КПГ согласилась войти в коалиционное правительство в роли младшего партнера, приход Гитлера можно было бы предотвратить. Но коммунисты по воле Москвы отказались участвовать в политической стабилизации, выдвинув взамен лозунг всеобщей забастовки в стране, и без того охваченной кризисом и 6-миллионной безработицей.

Именно эта угроза, по мнению историков, побудила Гинденбурга, вообще-то не скрывавшего презрения к "ефрейтору", а также генералитет и верхушку бизнеса искать "сильной руки".

Руководство СССР и Коминтерна рассуждало по принципу "чем хуже, тем лучше" и рассматривало фашизацию капиталистических государств как положительный фактор, полагая, что она "усугубит страдания трудящихся масс" и приблизит революцию.

На пленуме ЦК ВКП(б) по международным вопросам в апреле 1929 года Сталин заявил, что социал-демократы "хуже фашистов". В ноябре все национальные компартии получили директиву исполкома Коминтерна порвать связи с социал-демократами.

"Игнорируя борьбу с фашизмом, мы сосредоточили огонь на социал-демократах", - вспоминал в 1950-х годах бывший секретарь исполкома Коминтерна Дмитрий Мануильский.

Большевики глубоко презирали демократию, либеральные ценности и правовое государство, а к правым радикалам, при всех расхождениях, чувствовали определенное родство душ и восхищались их методами.

Не коалиция с социал-демократией, а смертельный бой с ней из выступления Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) в январе 1924 года

Еще в 1923 году Николай Бухарин на XII съезде ВКП(б) с похвалой отозвался об итальянских фашистах, которые, по его мнению, "усвоили опыт русской революции": "Фашизм - это полное применение большевистской практики в смысле быстрого собирания сил, энергичного действия крепко сколоченной организации и беспощадного уничтожения противника".

Кроме того, по мнению многочисленных исследователей, Сталин рассчитывал, что Гитлер с его великодержавными и реваншистскими идеями, в конце концов, развяжет войну, которая ослабит капиталистический мир.

"Если война начнется, нам не придется сидеть, сложа руки - нам придется выступить, но выступить последними. И мы выступим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашу весов", - заявил он на пленуме ЦК ВКП(б) в январе 1934 года.

Те же мысли он повторил на заседании политбюро 19 августа 1939 года, где объявил соратникам об изменении курса в отношении Германии и решении пригласить в Москву Риббентропа: "Опыт последних двадцати лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны".

Исторический процесс

Суд по делу о поджоге рейхстага проходил в Лейпциге с 21 сентября по 23 декабря 1933 года. Поскольку нацисты преследовали, главным образом, пропагандистские цели, слушания были открытыми. Роль обвинителя взял на себя Геринг.

Любители символичных исторических параллелей говорят, что правление нацистов началось Лейпцигским процессом и закончилось Нюрнбергским.

Image caption Слева направо: Васил Танев, Благой Попов и Георгий Димитров (снимок из архива берлинской полиции)

На скамью подсудимых, помимо ван дер Люббе, усадили бывшего председателя парламентской фракции КПГ Эрнста Торглера и трех проживавших в Германии болгарских коммунистов: Георгия Димитрова, Васила Танева и Благоя Попова. По обыкновению диктаторских режимов, нацисты непременно хотели припутать к делу "внешних врагов".

Суд был отрежиссирован хуже, чем "большие московские процессы" 1937-38 годов. По мнению некоторых историков, Сталин учел неудачный опыт берлинских конкурентов.

Ван дер Люббе утверждал, что действовал в одиночку. Выяснилось, что у Торглера и Димитрова с товарищами на момент пожара имелось алиби, а единственным доказательством их знакомства с ван дер Люббе являлись утверждения полицейского осведомителя.

Танев и Попов по-немецки не говорили, но Димитров, владевший языком свободно, постоянно вступал в полемику с Герингом, указывая на нестыковки в обвинении. Его 36 раз лишали слова, и пять раз выводили из зала суда. Весь мир обошла знаменитая фраза Димитрова: "Вы боитесь моих вопросов, господин министр-президент!". Прямую радиотрансляцию сочли за благо прекратить.

При этом Димитров не скрывал, что является сотрудником Коминтерна. У себя на родине он был заочно приговорен к смертной казни за участие в вооруженном мятеже в 1923 году.

В защиту подсудимых выступили Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан и Анри Барбюс. Антифашисты провели в Лондоне общественные слушания, в ходе которых обвинили в поджоге рейхстага Геринга.

Немецкие власти отказали в аккредитации на процессе корреспондентам советских газет. Москва в ответ пригрозила выслать из СССР всех германских журналистов - беспрецедентная мера в международной практике. 4 ноября аккредитация была предоставлена.

"На вопрос, действительно ли ван дер Люббе действовал в одиночку, можно, без сомнения, ответить положительно. Расследование, объективная совокупность фактов и изучение личности обвиняемого доказывают это", - говорилось в приговоре.

Фактически, вердикт стал оплеухой нацистам, настаивавшим на версии заговора.

Image caption Георгий Димитров: "Вы боитесь моих вопросов!" (спиной стоит Герман Геринг)

Казненного ван дер Люббе в 2008 году посмертно реабилитировали на основании принятого десятью годами ранее закона ФРГ "О несправедливых приговорах нацистских судов".

Торглер, Димитров, Танев и Попов были оправданы, но власти, без всяких правовых оснований, оставили их под стражей. Через два месяца болгар выслали в СССР, предоставивший им свое гражданство. 27 февраля 1934 года, в день годовщины поджога рейхстага, им устроили в Москве торжественную встречу.

Некоторые историки полагают, что лишь международная слава "героя Лейпцигского процесса" спасла Димитрова от репрессий в годы Большого террора.

Он руководил Коминтерном до его упразднения в 1943 году, а в ноябре 1945 года возглавил просоветское правительство Болгарии.

Димитров умер в июле 1949 года в клинике в подмосковной Барвихе. Его тело было доставлено в Софию в забальзамированном виде и помещено в мавзолей. Перезахоронение состоялось в 1990 году.

Торглера отправили в концлагерь. В 1934 году он подписал заявление об отказе от участия в политике и вскоре был освобожден. Подпольная КПГ объявила его ренегатом и исключила из своих рядов. После войны жил в ФРГ, состоял в Социал-демократической партии, умер в 1963 году.

Следствием Лейпцигского процесса стала передача политических дел из ведения обычных судов в "Народную судебную палату", выносившую приговоры без участия защиты.

Ее председатель Роланд Фрейслер, которого Гитлер называл "нашим Вышинским", оказавшись во время Первой мировой войны в русском плену, до возвращения на родину в 1920 году состоял в РКП(б) и в качестве комиссара занимался продразверсткой.

Открытых политических процессов в Германии больше не проводилось. Лидер коммунистов Эрнст Тельман содержался в тюрьме, а в 1943 году был расстрелян вообще без всякого суда, как и многие противники режима.