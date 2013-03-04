Приговор "спящего судьи" отменен кассационной инстанцией

Image caption Видео "Спящая фемида" с Махно в "главной" роли набрало уже почти 100 тысяч просмотров

Кассационная инстанция отменила приговор, вынесенный в Благовещенске "спящим судьей" Евгением Махно, который получил известность после публикации на YouTube видеоролика под названием "Спящая фемида". Осужденные по делу о мошенничестве Андрей Налетов и Сергей Хабаров, как сообщает РИА Новости, уже выпущены из-под стражи.

"В суде было заявлено, что дело, согласно статье 237 УПК России, возвращается в прокуратуру. Однако остается вопрос, правомерно ли возвращение дела уже после того, как по нему ранее был вынесен приговор, пусть и отмененный", - заявил представитель защиты Владислав Никитенко.

Квалификационная коллегия судей Амурской области 1 февраля прекратила судебные полномочия заснятого дремлющим в ходе процесса Евгения Махно, который вскоре после этого устроился юристом в компанию "Петропавловск".

Как сообщалось ранее, Махно может восстановиться в должности судьи после сдачи необходимых экзаменов.

На видеозаписи, размещенной в интернете, человек, одетый в судейскую мантию, спит, пока вокруг него, предположительно, продолжается судебное заседание.

Как заявил благовещенский блогер Никитенко, в кадре находился заместитель председателя городского суда по уголовным делам Махно, а видео было сделано летом прошлого года во время судебных прений родственниками подсудимого Налетова.

Нарушения в ходе следствия

Запечатленный на видео Евгений Махно в конце января сам подал заявление о прекращении его полномочий, которое было удовлетворен. При этом служебная проверка не смогла установить, что запись, на которой действительно изображен Махно, была сделана именно в ходе судебного заседания.

Суть нарушения в том, что один адвокат защищал двух привлекаемых к ответственности лиц, интересы которых противоречили друг другу Сергей Семенов, <br> председатель областного суда

Кроме того, эксперты сочли, что судья мог просто слушать свидетелей, просто закрыв глаза. По словам Никитенко, обвинительный приговор был оглашен в конце заседания, на котором была сделана запись.

Впрочем, как заявил в понедельник председатель областного суда Сергей Семенов, выявленные кассационным судом нарушения не связаны с действиями Махно.

Налетов был приговорен к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в предпринимательской сфере, а Хабаров к шести годам колонии общего режима.

"Нарушения были допущены в ходе следствия. На стадии предварительного следствия было нарушено право Хабарова на защиту, что препятствовало суду принять законное и обоснованное решение. Суть нарушения в том, что один адвокат защищал двух привлекаемых к ответственности лиц, интересы которых противоречили друг другу", - приводит слова Семенова РАПСИ.

Ранее председатель суда Амурской области лично подал представление о прекращении полномочий "спящего судьи", утверждая, что Махно нарушил статью 3 Кодекса чести судьи, согласно которой судья "должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти".