Березовский: интеллигент и манипулятор

Борис Березовский запомнится как неоднозначная, но все же весомая фигура, оставившая след в истории современной российской политики и бизнеса. Русская служба Би-би-си связалась с известными политиками и политологами, чтобы узнать их мнение о личности Бориса Березовского и его месте в истории России.

Бизнес-партнер Юлий Дубов

Последний раз я говорил с ним на прошлой неделе. Меня совершенно не интересует, что говорят сейчас люди - как с той, так и с другой стороны. Их мнение совершенно неважно. Важно то, что он умер.

Как он себя вел во время нашей последней встречи, совершенно не имеет значения - это все мелочи: рассказывал ли он анекдоты или нет, дрожали ли руки или нет…

Все это мелочи, которые совершенно не стоят обсуждения, потому что есть факт: он умер. И единственные люди, которые имеют право и полномочия что-то сейчас говорить по этому поводу, что-то комментировать, и которые получают за это зарплату, - это полиция. Когда полиция объявит результаты расследования, им я поверю.

Ясно одно: он был убит. Он был убит, и это совершенно непреложный факт. Его 13 лет гнали, травили… Как конкретно это произошло – было ли это сердце, был ли это удар или что-то еще, - это совершенно не принципиально.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

В последние годы Борис Абрамович стал меняться. У него сформировалось отрицательное отношение уже к Западу, к экономике, к судебной системе. И он почувствовал свою вину перед Россией, перед русским народом, и он стал подумывать о возвращении в Россию. И особенно эта мысль у него укрепилась осенью прошлого года, когда он, поздравляя нашего президента 7 октября прошлого года с днем рождения, эту свою просьбу изложил. Это он мне лично сказал. Мы встретились с ним в городе Эйлат. Я поехал туда на новогодние каникулы, и он тоже прилетел. На пляже я стоял, загорал, и одна женщина говорит, вот у нас в отеле остановился Борис Абрамович. Ну, я передал ему информацию, что я хочу встретиться. И вот мы с ним пару раз вместе пообедали. Поэтому все это я знаю из его уст, с его слов. Он очень устал, он говорил, что "я хочу вернуться".

И самое главное - он мне это несколько раз повторил - на любых условиях, на любых! Лишь бы был издан акт о помиловании. И он готов был закрыть дело Литвиненко. Он ссылался на то, что Марина (жена Литвиненко) все, что надо скажет, сделает. И вопрос будет закрыт, никакого дела Литвиненко не будет, никаких обвинений против Лугового и так далее. То есть человек очень хотел вернуться на родную землю, чтобы здесь остаться, жить.

Он не думал о смерти, но был в очень угнетенном состоянии, он не верил, что ему такую возможность предоставят. И уже ему не хотелось оставаться в Лондоне. И поэтому он оказался в таком тупике. Я в него пытался вселить надежду: сказал, что мы сделаем все, чтобы он вернулся и вместе с ним другие сотни тысяч. Но, к сожалению, вот он не дождался.

Он бы не стал заниматься здесь политикой, потому что полностью себя исчерпал. Он хотел, может, какие-нибудь два-три академических проекта здесь вести.

Image caption Жириновский утверждает, что Березовский хотел вернуться в Россию на любых условиях

В последние годы он там делал заявления, какие-то шаги у него были, какие-то судебные процессы. Нынешняя власть уже никак не была с ним связана. Он пытался какое-то время бороться, на изменение режима надеялся, что он сможет снова играть какую-то ключевую роль. В 1990-е он же был теневой регулятор всех отношений в России, Кремль был под каким-то его контролем, частично и Кавказ. А сейчас все это ушло. Еще первые годы, когда он уехал в эмиграцию, еще звучало, что может быть, он сформирует правительство. Последние 2-3 года он затих, и страна ничего о нем не знала.

Журналист Евгений Киселев

Что касается роли Березовского в российской политике середины конца 1990-х годов, она, безусловно, преувеличена. Да, он был человеком чрезвычайно влиятельным, гиперактивным. Он был очень креативным человеком. Он фонтанировал идеями, многие из которых были фантастическими, из области политической научной фантастики. Он легко их отбрасывал, придумывал новые ходы. Он был человеком феерически талантливым. У меня к нему сложное отношение, но по-человечески я его любил всегда, потому что он был невероятно ярким человеком, который, если хотел, то умел дружить. Невероятно обаятельный, которому интересно было посидеть, поболтать. Мало таких ярких людей мне приходилось встречать в своей жизни.

Не будем забывать, что, если бы Борис Ельцин, который был тогда президентом России, не принимал определенных решений, не принимал тех правил игры, которые ему предлагали люди из его ближайшего окружения, то ничего бы не было. Та система, которая существует в России, создана постепенно, шаг за шагом, начиная еще с 1992-93 года, с тех времен, когда Ельцин боролся за власть с той оппозицией, которая возникла в лице Верховного совета, впоследствии расстрелянного и разогнанного.

Если бы Ельцин не вынес на референдум, не продавил принятие суперпрезидентской конституции в России, ничего бы не было – ни влияния Березовского, ни семьи, ни передачи власти от Ельцина к Путину "из рук в руки", а потом от Путина к Медведеву. Поэтому, давайте не будем преувеличивать влияние Березовского, прекрасно помня все, что происходило в мире российской политики тогда в конце 1990-х с передачей власти. Конечно, Березовский играл там существенную роль, и он помог Путину. Поэтому Путин первым с ним расстался. Революция пожирает своих детей.

Путин избавился от Березовского по понятным причинам. Он слишком много знал про обстоятельства закулисной кремлевской политики, он слишком активно пытался играть роль "серого кардинала" в Кремле, он пытался продолжать играть по старым правилам, но Путин хотел ввести новые правила, собственные, а Березовскому это не нравилось. Конфликт между королем и тем, кто создает короля, не нов. Это один из самых распространенных сюжетов и в классической литературе, и в политике. Короли всегда расстаются рано или поздно с теми, кто их делает. Поэтому, то, что случилось с Березовским – его вынужденная эмиграция, его изгнание и все, что потом происходило, все эти заочные судебные процессы, все эти заочные приговоры – это все в общем четко вписывается в логику суровых законов политической истории.

Депутат Вячеслав Никонов

В последние годы Березовский был занят одним делом в российской политике. Он вел вендетту против Российской Федерации и лично против Путина, используя для этого всевозможные средства и поддерживая внутреннюю оппозицию, поддерживая антироссийские силы в соседних с нами странах, поддерживая те круги на Западе, которые активно боролись с Россией во всех проявлениях, нанимал соответствующие лоббистские структуры. Это была целенаправленная работа. С другой стороны, Березовский решал свои финансовые проблемы и решал не очень удачно и остался к концу жизни, судя по всему, у разбитого корыта, хотя точно, я думаю, никто не знает состояние его финансовых дел.

Он был могущественен. Он активно занимался дестабилизацией ситуации в России, но никаких видимых успехов он не достиг, зато потратил на это достаточно много средств, что вместе с процессом против Романа Абрамовича, процессом с бывшими женами и последней его любовницей подорвало его финансовые позиции.

В короткий период после президентских выборов 1996 года и сразу после он входил в самый узкий круг людей, приближенных к Борису Ельцину, и, используя связи, прежде всего Татьяны Дьяченко, он, безусловно, оказывал серьезное влияние на курс российской политики. Он стал крупным олигархом после выборов 1996 года, когда получил доступ к административным рычагам и мог перенаправить ряд финансовых потоков в свою сторону. Но в целом не стоит преувеличивать его роль в российской политике. Он не занимал каких-то ключевых государственных постов, действительно всегда действовал из-за сцены и имел в качестве главного интереса максимизацию своей личной прибыли и реализацию своих каких-то идеологических установок, которые всегда имели подчиненное отношение к его бизнесу и интересам.

Березовский не играл особой какой-то роли в принятии Ельциным решения о преемнике. Он, напомню, принимал его на протяжении достаточно длительного времени, тасуя премьер-министров, которые могли бы рассматриваться как его преемники. Роль Березовского в выдвижении той или иной фигуры, на мой взгляд, была минимальная. И Березовский не имел никакого отношения к становлению той системы власти, которая стала уже развиваться при Путине. Он имел отношение к ельцинской системе власти, но не к путинской системе координат, где места для "серых кардиналов" в общем-то, не осталось, и Березовский оказался в эмиграции.

Российским властям фигура врага не была нужна. Во всяком случае, им точно не нужен был человек, который, располагая большими средствами, тратил их на поддержку внутренней оппозиции, лоббируя столицы западных держав. Березовский был не один. Он был одним из наиболее заметных на этой поляне, но далеко не единственным. Он не нужен был российской власти, и точно не будет большого траура в кремлевских коридорах по поводу смерти Бориса Березовского, хотя в России не принято радоваться по поводу чьей бы то ни было смерти.

Политик Борис Немцов

В последние годы жизни Березовский не имел никакого значения (в российской политике), но в 1990-е годы он был очень влиятельным человеком, и собственно он был идеологом и архитектором олигархического капитализма, сильно влиял на семью Ельцина, пытался управлять правительством, просто мы не давали ему этого делать, поэтому он с нами воевал. В 1997 году вся война Березовского была направлена против нас. Он хотел "Газпром" возглавить, а я не дал ему это сделать, он пытался кадровыми решениями всякими управлять, а мы не давали ему это делать. Если вы помните, все закончилось дефолтом. А в последнее время он никакой роли в жизни России не играл. Самая главная его "заслуга" это то, что он привел к власти Путина, деньги давал Путину и информационные ресурсы, включая Первый канал, и был счастлив, когда Путина избрали, потом, правда, покаялся, но факт остается фактом – он привел к власти Путина.

Парадокса в том, что Березовский не принимал участия в "путинской" России, нет. Он разорился. После смерти Бадри Патаркацишвили никаких юридических документов, которые устанавливают его право на бизнес нет, и, кроме того, проигранный суд с Абрамовичем привел к тому, что у него вообще никаких денег не было, он оказался без средств. Такое и бывает в жизни, когда люди богатые разоряются. Собственно это и произошло с Березовским.

Он никакой роли не играл в жизни оппозиции, он пытался что-то сделать в начале 2000-х, но из этого ничего не получилось, а в современной оппозиционной деятельности он никакого участия не принимал вообще. Более того, внутри оппозиционного движения, я, как один из лидеров оппозиции, хочу сказать, было твердое табу на контакты с Березовским, поскольку человек, который Путина привел к власти, не мог быть нашим партнером.

Российская власть безумно комплексует по поводу Березовского, потому что Путин не хотел признавать очевидное, что Березовский привел его к власти и пытался его образ с помощью подконтрольных СМИ демонизировать и приписать ему всякие злодеяния, убийства, взрывы домов, и т.д. Все это, конечно, полная чушь. Это Путин, будучи человеком глубоко закомплексованным и обязанным Березовскому, пытался ему отомстить.

Путинская пропаганда, как геббельсовская, может придумать все, что угодно. Про то, что он умер, а дело его живет, и всякую чушь будут нести. Слава богу, есть интернет, откуда явствует, что Путин всем обязан Березовскому, и от этого никуда не деться.

Практически все кадровые решения после выборов 1996 года принимались при его активном участии. Последний раз я видел Березовского в 2006 году, это был суд в Лондоне. Был суд о чести и достоинстве между Березовским и Фридманом. Я там был в качестве свидетеля на стороне Фридмана. Березовский обиделся, когда Фридман сказал, что все богатство Березовского было основано на шантаже и угрозах. Я рассказал историю о том, как он хотел возглавить "Газпром", а я ему не дал. Он при этом обещал меня похоронить политически и, в общем, во многом преуспел. На суде действительно была такая битва. В качестве главного аргумента Березовского, что мы все говорим неправду, была фотография, на которой я с ним стою рядом и улыбаюсь. И наивные британские присяжные подумали, что раз улыбаешься, значит никакого шантажа не было, и приняли это в качестве аргумента.

Журналист Максим Шевченко

В последние годы его (Березовского) значение было микроскопическим. А в 1990-е годы этот чел был на вершине могущества: он фактически определял повестку жизни и деятельности Бориса Ельцина в 1995-1999 годы. 5 лет это очень большой срок. Он был очень могущественным человеком.

Он, скорее, как фигура Фуке (...). Березовский - человек необычайно умный, действительно был членом еще советской академии наук, куда попадали не за деньги, а за знания. Он, когда занялся бизнесом, мог очень четко логически выявлять слабые места, на которых можно было зарабатывать деньги. В нем совместился ум с аморальностью в отношении бизнеса. Времена были такие, он не единственный был такой. Он очень быстро стал очень богатым человеком и очень влиятельным. Но он сделал ставку на спекулятивные и на финансовые схемы, которые были разрушительны для страны в целом, которые давали огромные деньги тем, кто их контролировал, и которые в целом уничтожали страну.

Можно сказать, что Березовский, его тип бизнесменов, - умных, жестоких, жестких, - это люди, которые создавали свою власть на развалинах страны, на горе и унижении строителей ее жизни. Я не оцениваю как человека, я с ним лично один раз встречался как корреспондент "Независимой газеты". Как про человека я про него ничего плохого не слышал ни от кого. Он был порядочен с друзьями, он выполнял свои обязательства. Я просто знаю людей, которые с ним общались лично. Но политически это страшный человек совершенно. Не сам по себе, не надо его демонизировать. Он просто часть той жуткой системы, которая пришла в нашу страну в девяностые годы, которая на крови, на мясе людей, на дискредитации их жизни и труда, на унижении человека труда создала неимоверное финансовое и финансово-бюрократическое преуспевание. Борис Абрамович был конструктором этой системы. Все, что мы имеем сейчас - это продолжение той системы. Все наши проблемы, вся эта выращенная бюрократия и вся ложь выборная, которая началась в 1996 году, когда именно Березовский курировал ложь на выборах 1996 года, фактически передачу власти Ельцину.

Конечно, современная система продолжает ту. Я считаю, что худшее, что есть в современной системе, идет, безусловно, оттуда, из девяностых годов. Из этого кошмара и ужаса унижения и распада. (...) Россия захотела измениться, чтобы измениться, ей надо было освободиться от власти олигархов-кровососов, которые заявили нагло о себе в конце 1990 годов как о единственной и полновластной силе в этой стране. Поэтому Березовский, Ходорковский, Гусинский, Смоленский и еще ряд менее звучных фамилий были с помощью политических действий отстранены от контроля над финансовыми институтами, сырьевыми институтами и энергетическим комплексом. Они были заменены бюрократией. Может быть, в моральном смысле не самой изысканной, прямо скажем, но, по крайней мере, работающей не на иностранный мировой капитал непонятно какого происхождения, а работающей на некую свою бюрократическую власть. И это важный момент.

Березовскому здесь, конечно, места не находилось. Потому что он - манипулятор. Он рассматривал Россию не как субъект, а как объект политики. И поэтому конфликт с бюрократией был неизбежен. Он не хотел становиться бюрократией. Он хотел оставаться представителем мирового правительства.

После изгнания Березовского из России его влияние постепенно уменьшалось с каждым годом. Он пытался находить контакты с оппозиционными силами, он финансировал Белковского, он встречался с Прохановым, он завязывал контакты с либералами, он пытался работать на религиозном поле. Все это имело жалкий спорадический характер. Он финансировал Тимошенко во время украинской революции, он встречался с Саакашвили и поддерживал его.

Тот огромный ресурс, которым он обладал за счет хороших контактов с американцами и англичанами, уменьшался. Его ресурс был не внутри страны, а вовне ее. Но парадокс был в том, что он был более глубокий и более сложный человек, чем просто агент или марионетка каких-то внешних сил. Он на самом деле был советский интеллигент, который внезапно стал миллиардером. И все черты советского интеллигента - умного, циничного - он оставил в себе. Он не разорвал внутреннюю связь с этой страной.