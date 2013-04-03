В России дешевую рыбу продают под видом дорогой

Image caption Чаще всего дорогостоящую рыбу заменяют ее более дешевым аналогом

Россельхознадзор выявил случаи замены дорогой рыбы на более дешевую. Об этом в ведомстве сообщили Русской службе Би-би-си, после того как аналогичный скандал разразился в Европе.

"Мы начали проверки, но первый же анализ выявил подмену: вместо трески нашли минтай. Думаю, что эти исследования продолжатся, и они покажут примерно такую же картину, как и в других странах", - сказал Русской службе Би-би-си помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его данным, только в Германии исследование показало, что треть рыбной продукции является фальсифицированной. Примерно такие же цифры фиксируются и в других странах Евросоюза.

Так, британские ученые пришли к выводу, что покупателям трески и пикши в Великобритании в 7% случаев продают более дешевое мясо минтая, пангасиуса или сома. Оптовые цены на эту продукцию отличаются в разы.

По словам представителя Россельхознадзора, подменяют практически любую рыбу.

"Единственное, что не подделывают - пангасиус, потому что более дешевой рыбы, пожалуй, нет. Часто используют красители, чтобы придать красной рыбе более красный цвет, добавляют фосфаты, которые удерживают влагу, покрывают толстым слоем глазури", - говорит Алексеенко.

Помимо Великобритании, масштабные исследования подмены рыбной продукции проводятся сейчас во многих других странах Европы.

Риск для здоровья

Контроль должен усиливаться в тех точках, где есть наибольшие риски. Должна быть создана служба, которая контролирует безопасность пищевой продукции от поля до прилавка или от судна до прилавка, если мы говорим о рыбе. Алексей Алексеенко<br>представитель Россельхознадзора

Сотрудник университета Сэлфорда в Манчестере Стефано Мариани, который участвовал в исследовании, говорит, что большая часть проданной с неправильной маркировкой рыбы полностью съедобна, однако российские власти с этим не согласны.

"Это риск для здоровья покупателей, потому что рыба поступает из неизвестных источников и не проходит необходимого контроля, - говорит Алексей Алексеенко. - Судя по объемам, речь идет о незаконном вылове, браконьерстве. Неизвестно, в какой акватории выловлена эта рыба и какие риски связаны с этим водоемом".

По данным Россельхознадзора, в мировом океане существуют регионы, где высок риск концентрации вредных веществ, в том числе радионуклидов и солей тяжелых металлов.

В частности, рыба в районе японской АЭС "Фукусима" продолжает "фонить", несмотря на то, что с момента аварии прошло два года. По данным ученых, более 40% рыбы, выловленной в этом районе, непригодно для приготовления в пищу.

Среди стран, откуда на мировой рынок поступает некачественная рыба, все чаще называют Китай, который является одним из крупнейших экспортеров этой продукции.

"Китай славится тем, что там выращивается большое количество рыбы в аквакультурах. Это тоже вызывает беспокойство, мы стараемся перекрыть каналы незаконной поставки такой рыбы, потому что во многих случаях она небезопасна", - отмечает Алексеенко.

Глистные инвазии

В начале этого году Европу потряс скандал с кониной, которую выдавали за говядину. Скандал начался в Великобритании и Ирландии, но затем конину начали находить в мясных изделиях и в других странах ЕС.

Во многих странах эта продукция была изъята из продажи, а правительства Британии, Франции и Германии начали расследование.

В конце февраля 2013 года шведская компания IKEA приостановила реализацию фрикаделек в своих ресторанах в странах Европы: чешские ветеринары обнаружили, что в полуфабрикатах, вопреки рецептуре, содержится конское мясо.

Фрикадельки из той же партии были отправлены во многие европейские страны. Впоследствии выяснилось, что IKEA приостанавливает продажу сосисок в своих фирменных ресторанах в России в связи с обнаружением в их пробах присутствия конины.

Летом прошлого года, задолго до "рыбных" и "мясных" скандалов, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не увлекаться суши из-за многочисленных нарушений при приготовлении блюд японской кухни в российских ресторанах.

"Блюда, которые изготовлены без термической обработки, предполагают высочайшую степень технологической культуры, чего не достает нашей общепитовской традиции, - сказал Онищенко. - Зачем есть эту пораженную глистными инвазиями рыбу? Моды в питании быть не может".