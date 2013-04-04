Уличный художник Павел 183: интервью перед смертью

Image caption Работы Павла 183 можно найти в Восточном административном округе Москвы

5 апреля в Москве простятся с уличным художником, который успел стать знаменитым, но так и не раскрыл своего настоящего имени. Он называл себя P183 или Павел 183, а журналисты писали о нем, как о "русском Бэнкси", чего сам художник не понимал и не признавал.

Причина и обстоятельства смерти 29-летнего художника неизвестны. Родители пока хранят молчание, а друзья говорят, что это не самоубийство и не насильственная смерть.

Павел 183 любил проекции, инсталляции, трафареты, фрески, стикеры. В последнее время он много выставлялся и участвовал в различных фестивалях - в России, Америке и в странах Европы.

Часто его работы рассчитаны на взгляд с высоты, из космоса. Например, одна из его самых известных работ "Очки" - нарисованная на снегу оправа с дужкой в виде уличного фонаря. P183 говорил в интервью Русской службе Би-би-си, что рисует не он, а космос.

О своем творчестве и последних работах Павел 183 рассказал для специального проекта bbcrussian.com о российском стрит-арте, как оказалось, за две недели до своей смерти.

"Русский Бэнкси"

Почему журналисты Guardian называли меня "русским Бэнкси"? Можно только догадываться. Наверное, просто в какой-то момент - он продолжался года четыре - социальный стрит-арт у нас делали единицы. А я только им и занимался. У меня социальный стрит-арт начался с 2005 года. Основательно же социальный стрит-арт пришел к нам в 2010 году. Для того чтобы заниматься политическим стрит-артом, нужен большой опыт, невероятная рассудительность. Это как агитплакат: ровно то, что ты сказал, человек и воспримет. Ты берешь на себя ответственность. Откуда ты знаешь, прав ты или нет?

Современное искусство

В России все художники бедные. Мне кажется, и Никас Сафронов тоже бедный, но это я шучу. Современные художники - все такие крутые, но под вечер нечего жрать совершенно. Но при этом, пафос такой. Искусство пропитано тем, что вместо того чтобы быть человеком и говорить по-человечески, у люди демонстрируют собственное "Я", возведенное в степень гордыни и пафоса. Это совершенно мешает двигаться, потому что, если ты думаешь только о себе, для других людей ты ничего сделать не можешь. Здесь человек кончается.

Творческий процесс

Процесс сам по себе - это исключительно механические и шаманистические движения. Это не может не нравится, это какое-то шаманство, которое идет на каком-то энергетическом уровне. Ты должен ощущать что-то. Это тоже интересно: почувствовать, обыграть что-то, заложить какую-то информацию в то, что ты почувствовал. Самое важное - результат. У моего друга был замечательный учитель в институте, который говорил: "Мне совершенно неважно, как ты это сделаешь, мне важен результат". В принципе в чем-то я с ним согласен. Это как ребенок. Воспитание ребенка само по себе интересно, но очень важно, кем этот ребенок вырастет.

Родина и смущение

К сожалению, мы привыкли говорить, что все плохо, все фигово. У меня возникает сразу же вопрос, что же мы сделали, чтобы нам не жить в дерьме. Это самый главный политический тезис. Хотя бы слово "родина". Когда ты говоришь "родина", ты испытываешь страшный дискомфорт, невероятное смущение. Сразу появляются мысли, сейчас скажут, что ты какой-нибудь националист, фанатик, сектант. Страшно, что мы, к сожалению, сами себе создали очень странное представление о том мире, в котором мы живем. Конечно, я понимаю, что на это повлияло много факторов. Но так или иначе, для того чтобы жить в хороших условиях, для этого нужно что-то сделать. А начинать нужно с самого себя.

Девочка со спичками

Все последние работы, которые я делал с середины зимы, - это такие городские размышлизмы. Если раньше я писал стихи, то эти работы сделаны более доступным языком. Первая работа, например, - это девочка и спички, по Андерсену. В рождественскую ночь девочка была выгнана на мороз. Ее родители умерли, они потеряли кров и все потеряли. Все, что у нее оставалось, - это коробок спичек. Для того чтобы поесть, она пыталась коробок продать, чтобы хотя бы на пятачок купить себе еды. Никто ее коробок не купил. И для того чтобы согреться в рождественский мороз, она по одной зажигала спички и грела свои руки. А наутро спички кончились, и, к сожалению, ее нашли мертвой. Вот, эта теплота, которую девочке давали спички вместо людей, которые могли бы, но, к сожалению, не дали ей. Это работа об этой теплоте, что люди должны дарить друг другу тепло.

Восприятие бездомных

Бездомный бродяга, который лежит на земле с крыльями ангела и словами "подайте на билет домой". О чем эта работа? О том, что в наше время, как это и всегда было, очень много бездомных людей, которые иногда выглядят совершенно ужасно, но при этом они лишены тех пагубных раздражителей, которые уродуют людей. Это те люди, которые и живут по законам космоса, как блаженные. Есть замечательная фреска у Босха "Искушение святого Антония". Сидит старичок у пруда, позади него какая-то жизнь бурлит, а он сидит и на прудик смотрит. В этом есть какая-то чистота и осознание мира, в этом есть какая-то сакральная мудрость. По сути, современные бездомные зачастую могут оказаться намного чище и просветленнее любого из нас и просто умирают как мухи, им никто не помогает, а если и помогает, то редко.

Французский период

Я недавно летал во Францию, там было сделано много работ, но большую часть из них я забраковал. Как-то неуютно там себя ощущал. Не то чтобы неуютно. Просто был не в своей тарелке - все другое, чужое. Рядом с мальчиком - бассейн, в котором уже нет воды, и на стене бассейна написано, что любое течение высохнет, а искусство останется. Этот бумажный кораблик является определенным искусством, творчеством. Воды уже нет, а кораблик есть. Еще одна работа была сделана во Франции с кассетой Высоцкого. Мы помним, что Высоцкий тоже был в Париже, во Франции, там его, что называется, хорошо приняли. По сути, это воспоминание о Владимире Семеновиче, дань этому человеку, а заодно - напоминание людям, что был такой замечательный человек, пел на русском языке.

Влияние на культуру

Это, наверное, боль всей моей жизни, потому что эта работа - с одной стороны, больше, чем я хотел сказать, но и намного меньше, чем было возможно сказать. Фактически это о культуре, в первую очередь. Многие говорят, что есть западная культура и российской культуры не осталось. Эта работа - начало триптиха. Если заглянуть в любой словарь, расшифровка понятия "культура" заключается в двух словах - "система запретов". Та культура, которая пришла к нам с Запада, ее основной тезис - уход от всех запретов. Соответственно, к сожалению, если без прошлого нет будущего, мы понимаем, что в принципе то, что происходит с западной культурой, - профанация. Это уход от запретов, это уже, скорее, псевдокультура, пародия чего-то на что-то. Что касается России, мы, к сожалению, разучились создавать что-то свое. Мы склонны, как и все люди, идти по пути наименьшего сопротивления и пользоваться тем, что уже есть. Поэтому пользуемся не своими наработками, а тем, что пришло по большей части с Запада. Это западничество у нас всегда было, и, к сожалению, вместе с хорошим, которого на Западе тоже много, к нам пришла такая накипь.

Несущий свет, камеру и болторез*

Какая-то популярность позволяет узнать о тебе другим людям, найти каких-то людей сочувствующих, единомышленников, друзей. Это все очень здорово. Это наверное, самый главный титул. Пока ты слышишь какие-то доносящиеся с неба голоса, ты рисуешь. Когда ты перестаешь их слышать, ты начинаешь выполнять механические действия. Я заметил одну тонкую вещь. Чем доходчивее ты передал смысл, тем больше шансов, что эту работу не закрасят. В моем округе рисует очень много людей. Получается, по большей части, на стенах такой кишмиш, а когда ты это закрашиваешь какой-то полноценной масштабной работой, ни один дворник не закрасит. Все работы, которые я сделал в своем Восточном административном округе, ни один дворник не закрасил.

* "Несущий свет, камеру и болторез" - название блога художника P183 в "Живом Журнале".