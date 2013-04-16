Спичкряж и хлыст - детали дела "Кировлеса" и Навального

Image caption Алексей Навальный говорит, что дело "Кировлеса" высосано из пальца, но он готов к реальному сроку заключения

В том, что уголовные дела против оппозиционера Алексея Навального возбуждены по политическим мотивам, не сомневается почти никто. В то же время детали дела "Кировлеса" вызывают вопросы, на которые сам Навальный пока не дает исчерпывающих ответов.

Юристы, анализировавшие материалы дела, не смогли понять, как следствию удалось прийти к выводу, что предложенная Алексеем Навальным фирма-посредник, "Вятская лесная компания" (ВЛК) во главе с Петром Офицеровым, растратила более 16 млн рублей (510 тыс. долларов), принадлежащих "Кировлесу", когда по документам ВЛК купила у "Кировлеса" товара на 16,8 млн рублей, 13,7 миллиона из этой суммы поступили на счета "Кировлеса", а оставшуюся задолженность в 3,1 миллиона признавали обе стороны.

Однако остается не вполне ясным и то, как и почему именно знакомый Навального Петр Офицеров оказался посредником при продаже части "лесопродукции", принадлежащей государственному "Кировлесу".

Сам Алексей Навальный на вопрос Би-би-си об этом ответил примерно так, как отвечал уже неоднократно.

"Что касается самого Офицерова – это просто несчастный предприниматель, у которого пятеро детей, который приехал в Киров, чтобы заниматься бизнесом, потому что туда приехал новый либеральный губернатор, - сказал Навальный. - Он был знаком со мной, он спрашивал моих советов, я ему сказал: "Приезжай сюда и занимайся бизнесом!" А сейчас его, к сожалению, могут посадить исключительно потому, что он знаком со мной".

Реформатор Офицеров

Офицеров же на вопрос радиостанции "Эхо Москвы" о том, как власти Кировской области выбрали его "Вятскую лесную компанию" в качестве посредника в торговле лесом, ответил; "Вот тут ничего не могу сказать. Я об этом сам узнал постфактум".

Из материалов обвинительного заключения следует, что Алексей Навальный и Петр Офицеров обсуждали в переписке и по телефону планы сделать ВЛК оператором единой торговой площадки, лесной биржи Кировской области, а затем - назначение Офицерова в руководство "Кировлесом". Эти планы реализованы не были.

Следственный комитет и прокуратура обвиняют Алексея Навального, что тот, будучи в 2009 году советником губернатора Кировской области, бывшего лидера Союза правых сил Никиты Белых, в сговоре с генеральным директором Кировского областного государственного унитарного предприятия "Кировлес" Вячеславом Опалевым сделал специально созданную для этого фирму "Вятская лесная компания" во главе с Офицеровым посредником в торговле лесом и пиломатериалами.

"Опалев В.Н., действуя совместно с Навальным А.А., организовавшим и руководившим совершением преступления, и Офицеровым П.Ю., с использованием своего служебного положения генерального директора КОГУП "Кировлес" из корыстных побуждений, противоправно растратил находящееся в его ведении чужое имущество в виде лесопродукции КОГУП "Кировлес" объемом 10084,277 кубических метров на сумму 16165826,65 руб." - говорится в обвинительном заключении.

При этом 16,166 млн рублей - это полная цена всей продукции, которую получила от "Кировлеса" и перепродала ВЛК за те 5,5 месяца, с апреля по сентябрь 2009 года, что действовал ее договор с "Кировлесом".

Опалев сторговался

Image caption Директорам лесхозов "Кировлеса" очень не понравилось, что им не дают торговать лесом самостоятельно

Вячеслав Опалев заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам условно.

Навальному же и Офицерову по статье Уголовного кодекса о "присвоении или растрате в составе организованной группы" грозят до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.

Следствие и прокуратура обвиняют Навального, Опалева и Офицерова в том, что они, заранее придумав схему "растраты" и специально для этого создав ООО "Вятская лесная компания", передавали ей по "заведомо заниженной цене" продукцию лесхозов, входящих в состав "Кировлеса". ВЛК же перепродавала лес и оставляла себе разницу. Согласно обвинительному заключению, оговоренная наценка составляла 7%, а по подсчетам экономиста Александра Хоменко, которые Алексей Навальный выложил на сайте, посвященном делу "Кировлеса", итоговая разница составила 9,9%.

В материалах следствия есть показания директоров 23 лесхозов "Кировлеса", и почти все они утверждают, что сотрудничество с ВЛК было им невыгодно. О том же на следствии говорил бывший директор департамента госсобственности Кировской области Константин Арзамасцев, который в январе 2013 объявлен в розыск по делу о продаже Уржумского спиртзавода. Арзамасцев ссылался на итоги аудита - и показания аудитора из компании "Вятка-Академаудит" Татьяны Загоскиной тоже есть в деле.

Навальный и Офицеров объясняют, что до их попытки реформы "Кировлес" был убыточен, находился на грани банкротства и нуждался как в расширении рынка, так и в прозрачном механизме ценообразования. Лесхозы же торговали своей продукцией - такими, например, артикулами, как спичкряж, фанкряж или хлыст хвойных пород - фактически бесконтрольно и по самым разным ценам. Это, а также отсутствие в деле какой-либо экспертизы цен на лес в 2009 году дают Навальному и Офицерову основания утверждать, что тезис обвинения о "заведомо заниженных ценах" - бессмыслица.

Понятные цены

"Моя позиция в отношении этого государственного предприятия была очень проста: это было огромное убыточное предприятие, которое сейчас, между прочим, обанкрочено. И моя позиция по отношению к нему несколько лет назад была совершенно правильной. Я требовал, чтобы они продавали свою продукцию по понятным, внятным ценам кому угодно, кому они хотели", - сказал Алексей Навальный Би-би-си 15 апреля.

ВЛК забрала себе шесть бывших клиентов, с которыми "Кировлес" до того имел дело напрямую. Однако, по подсчетам юристов правозащитной ассоциации "Агора", потери "Кировлеса" в виде комиссии ВЛК с этих покупателей составили 589 тысяч рублей - но Офицеров нашел дюжину новых покупателей, и с них "Кировлес" получил несколько миллионов, которых без ВЛК могло бы и не быть.

От банкротства "Кировлес" это, впрочем, не спасло - да и не могло: по сведениям Александра Хоменко, в первой половине 2009 года "Кировлес" продал продукции на 344 млн рублей, доля ВЛК была ничтожна, а сотрудничество с фирмой Офицерова из-за противодействия лесхозов и части администрации Кировской области прекратилось уже к осени.

Юристы, взявшиеся за анализ дела Навального, утверждают, что в нем нет признаков преступления - по крайней мере того, что приписывают оппозиционеру следствие и прокуратура.

Ни ущерба, ни дохода

"Налицо отсутствие таких обязательных признаков хищения как [...] противоправность [...], безвозмездность [...], причинение ущерба собственнику, корыстный мотив и цель", - пишут юристы "Агоры", поясняя, что отношения между "Кировлесом" строились на легитимном договоре, на среднерыночных ценах, при этом ни Навальный, ни Офицеров, ни Опалев не получили дохода - во всяком случае, в обвинении ничего об этом не сказано.

Из включенной в обвинительное заключение частной переписки Навального и Офицерова можно, в частности, заключить, что Офицеров, по крайней мере поначалу, собирался платить себе в ВЛК зарплату в 45 тысяч рублей. В другой частной беседе Навальный обмолвился о том, что неплохо бы заказать проверку "Кировлеса" авторитетной аудиторской компании из мировой "большой четверки" - причем это было уже после описанных в уголовном деле событий.

Тем не менее, Алексей Навальный и его адвокаты считают очень высокой вероятность того, что его приговорят к реальному сроку. К такому предположению их, кроме прочего, приводит уже вынесенный приговор Вячеславу Опалеву. Тот признал свою вину, дал показания на "подельников", его дело выделили из общего и в декабре 2012 года приговорили бывшего гендиректора "Кировлеса" Опалев к четырем годам условно.

Адвокат Навального Вадим Кобзев говорил журналистам, что в силу так называемой "преюдиции" после приговора Опалеву процесс Навального и Офицерова превратится в формальность.

"Их вина будет считаться уже доказанной, и судья даже при желании не сможет вынести им оправдательный приговор, пока не будет отменен приговор Опалеву. Оправдательный же приговор Опалеву тоже практически невозможен: он признал свою вину", - сказал Кобзев "Газете.ру" еще в сентябре, когда Опалев согласился на сделку со следствием.