Декларация недосказанности: о чем не говорят чиновники?

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Василий Кичеджи подчеркивает, что на всех государственных должностях, которые он занимал, он выполнял требования закона

Государственная дума готовится принять во втором и третьем чтениях закон, который запретит российским чиновникам владеть зарубежными активами. Тем временем, органы государственной власти начинают выкладывать на своих сайтах сведения о доходах и имуществе госслужащих за 2012 год.

Отчитываются тысячи чиновников. Однако, как показало расследование Би-би-си, в открытый доступ попадает лишь часть информации. Самое интересное остается "за кадром".

Би-би-си вместе с чешской газетой Hospodarske Noviny исследовала этот вопрос на примере крупного регионального чиновника - Василия Кичеджи, вице-губернатора Санкт-Петербурга, главы регионального совета сторонников "Единой России", занимающего 33-е место в списке самых богатых чиновников России за 2011 год по версии журнала Forbes.

Согласно опубликованным правительством Петербурга данным, у Василия Кичеджи нет зарубежной недвижимости. Правда, его жена владеет квартирой и гаражом в Болгарии. Сам Кичеджи заявил Би-би-си, что "всегда в соответствии с законом декларировал все свои активы".

Однако документы, доступные на государственных чешских сайтах, связывают имя Кичеджи с гостиницей и квартирой в Праге. Согласно земельному кадастру, владельцем здания гостиницы "Вышеград" является компания Incom Real s.r.o. Она приобрела ее в августе 2007 за 109 млн. крон (чуть менее 138 млн рублей или 5,3 млн долларов по курсу на тот момент). Договор купли-продажи доступен на сайте минюста Чехии. Под ним стоит подпись представителя фирмы-покупателя - Василий Кичеджи.

Image caption Подпись Кичеджи под договором купли

Он владеет компанией вместе с еще тремя лицами - Антониной Кичеджи, Николаем Кичеджи и Миленой Денисенко, сообщает государственный регистр юридических лиц. У каждого из них – доля в 25%.

День рождения пражского Василия Кичеджи в данных регистра совпадает с днем рождения вице-губернатора Петербурга Василия Кичеджи. А имена двух других Кичеджи - с именами супруги и брата питерского чиновника.

Милена Николаевна Денисенко-Кичеджи также идентифицируется в различных источниках как вероятная родственница вице-губернатора.

В ответ на просьбу Би-би-си подтвердить, что он является владельцем компании Incom Real, вице-губернатор Кичеджи ответил по имейлу: "Моя супруга и я, действительно, являемся совладельцами ряда компаний, что не противоречит законодательству РФ".

На вопрос корреспондента Би-би-си, какое отношение Кичеджи имеет непосредственно к гостинице "Вышеград", ответа получено не было – пресс-секретарь вице-губернатора сказала, что он в командировке и в ближайшие дни будет недоступен.

Гостиница "Вышеград" не фигурирует в сведениях о доходах и имуществе вице-губернатора Кичеджи за 2011 год, опубликованных на сайте правительства Петербурга в мае 2012 года. Ссылка на эту публикацию была убрана из архива сайта в марте этого года, но ее до сих пор можно найти в кэше поисковых систем. Сведения за 2012 год на момент выхода этого материала еще не были опубликованы.

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Не упоминается там и квартира на улице Билкова в центре Праги, купленная в июне 2005 года за 13,5 млн крон (чуть более 15,5 млн рублей по курсу на тот момент) компанией Veselina s.r.o. Этой компанией, созданной в апреле того же года, пополам владеют Василий и Антонина Кичеджи. В регистрационных данных компании Real Incom, владеющей гостиницей "Вышеград", они оба указывают эту квартиру в качестве адреса проживания. В более ранних документах они проходят как жители Москвы.

До 2009 года Чехия запрещала иностранцам напрямую покупать недвижимость. Но это положение закона было легко обойти, создав компанию на территории страны, поясняет чешский юрист Павел Чижински. "Руководители компаний автоматически получали долгосрочную визу, позволявшую им находится в Европе хоть круглый год", - говорит юрист.

Image caption Гостиница "Вышеград" популярна среди русских туристов

Это также сокращает налоги при продаже квартир и домов. В Чехии существуют тысячи фирм-пустышек, созданных иностранцами с целью приобретения недвижимости. Участвовавшие в расследовании чешские журналисты не обнаружили никаких признаков бизнес-активности по адресу, где зарегистрирована Veselina.

МВД Чехии отказалось предоставить данные о наличии у Кичеджи его родственников вида на жительство в Чехии. Ранее чешское МВД подверглось критике за разглашение аналогичных персональных данных главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Кичеджи ушел от ответа на вопрос Би-би-си о наличии у него вида на жительство, заявив что "является гражданином РФ и другого гражданства не имеет".

Однако гражданство и вид на жительство - не одно и то же. На аналогичный вопрос об Антонине Кичеджи он ответил: "Что касается моей супруги, вида на жительство, связанного с ведением бизнеса, то это - ее личное дело и не имеет отношения к моим служебным обязанностям".

Невидимая часть

Пражский Кичеджи владеет чешской недвижимостью не напрямую, а через компании. Такая графа в публикуемых в России сведениях о доходах и зарубежной недвижимости не предусмотрена.

Василий Кичеджи: <br>трудовая биография Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи, как и его брат Николай, выросли на рабочей окраине Челябинска в семье гагаузов, депортированных из Бессарабии. В начале 1970-х будущий вице-губернатор работал грузчиком и шофером, но карьеру сделал в сфере общепита. Начало перестройки он встретил в качестве гендиректора комбината питания Челябинского тракторного завода. В большой бизнес Кичеджи пришел в 1995 году, став генеральным директором ЧТЗ и руководил этим одним из крупнейших оборонных заводов страны вплоть до его банкротства в 1998 году. С тех пор Кичеджи сменил дюжину работ, перескакивая из бизнеса в госструктуры и обратно в разных регионах России. В начале нулевых он три года занимал должность заместителя полпреда в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко. В середине – создал медиа-холдинг "Бонавентура", который вместе с московским правительством владел долями в телеканале "Москва-24" и радио "Говорит Москва". В 2007 году Кичеджи вступил партию "Единая Россия", а спустя два года был назначен главой департамента транспорта в правительстве нового мэра Москвы Сергея Собянина. Год спустя – он снова руководил холдингом прособянинских СМИ в Москве, а еще через год его бывший босс Георгий Полтавченко, ставший губернатором Петербурга, назначил Кичеджи вице-губернатором, отвечающим за образование, культуру и СМИ. Свои медиа-активы Кичеджи продал правительству Москвы. Согласно поданной декларации, вместе с женой Антониной вице-губернатор Кичеджи заработал в 2011 году 262 миллиона рублей.

Соответственно, и гостиницы с квартирой у Кичеджи как бы нет. Декларации чиновников, публикуемые в 2013 году, тоже не содержат сведений об их долях в коммерческих компаниях. Так, если бы супруга самого богатого члена правительства Игоря Шувалова официально задекларировала якобы имеющуюся у нее компанию на Британских Виргинских островах, о которой писали Guardian и Barron's, та бы все равно не попала в сведения о доходах, выложенных на сайте правительства России. Тем более туда не попали бы объекты недвижимости, которыми могла бы владеть такая компания.

Но в целом российские чиновники не стесняются публиковать сведения о своей зарубежной недвижимости. Тот же Шувалов сообщил о квартирах и земельных участках в Великобритании, Австрии и ОАЭ.

Недавно уволившийся вице-губернатор Петербурга Сергей Козырев, чьи функции перешли к Кичеджи, задекларировал в 2012 году крупные земельные участки в Финляндии. А Максим Ликсутов, сменивший Кичеджи на посту министра транспорта Москвы, сообщил об имеющейся у него недвижимости в Италии и Эстонии, гражданином которой он являлся до 2011 года.

Но, как и в случае Кичеджи, мы ничего не знаем о судьбе компаний, которыми мог владеть Ликсутов, когда был крупным эстонским бизнесменом.

Конфликт интересов

Действующий в России закон о противодействии коррупции не содержит прямого запрета для чиновников на владение долями в компаниях, однако запрещает участие в управлении бизнесом.

Из доступных на государственных сайтах документов обеих компаний – Veselina и Incom Real - видно, что пражский Василий Кичеджи выходил из их руководства и становился обычным акционером всякий раз, когда российский Василий Кичеджи получал назначение в государственных структурах. И наоборот, когда в России Василий Кичеджи покидал государственный пост, чешский Василий Кичеджи восстанавливался в управляющих органах компаний.

Image caption Прага популярна среди российских туристов

Однако Антонина Кичеджи, чье имя совпадает с именем супруги вице-губернатора, все это время оставалась руководителем обеих структур. В случае фирмы Veselina - единственным руководителем.

Формулировки действующего закона о противодействии коррупции крайне туманны, но - как отмечает глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова - во избежание конфликта интересов он запрещает заниматься предпринимательской деятельностью "лично или через доверенных лиц". Имеет ли эта формулировка отношение к Василию и Антонине Кичеджи? "На месте контролирующих органов я бы обратила на это внимание", - говорит Панфилова.

"Не усматриваю никакого конфликта интересов, поскольку круг моих служебных обязанностей никаким образом не связан с работой моей супруги", - заявил Кичеджи, отвечая на вопрос Би-би-си.

Недавняя поправка к тому же закону обязывает чиновников передавать свой бизнес в "доверительное управление" . На Западе под этим понимается траст, который становится временным владельцем вместо доверителя и бенефициара. Однако в российском законодательстве понятие траcта отсутствует как таковое, и "доверительное управление" можно трактовать как угодно.

В правительстве Петербурга Кичеджи отвечает в том числе и за туризм. На сентябрьской встрече с вице-приматором Праги Вацлавом Новотным он, по сообщениям питерской прессы, договорился "об обмене информационными полями для наружной рекламы", чтобы увеличить поток туристов в обоих направлениях.

Кичеджи конфликта интересов не видит и здесь, так как "эти планы реализованы не были, и никакой социальной рекламы Праги на улицах Санкт-Петербурга не появилось".

В декабре 2012 года Кичеджи удивил питерцев заявлением, что покинет пост, если будет принят закон, запрещающий госслужащим владеть недвижимостью и счетами за рубежом. "Уйду, не буду чиновником. Пусть приходят те, кто не имеет ни образования, ни недвижимости", - сказал Кичеджи питерскому изданию "Фонтанка".

В ответ на вопрос Би-би-си Кичеджи заявил, что новый закон ставит госслужащих перед выбором, и что сам он примет решение, посоветовавшись с женой.

В подготовке материала принимал участие Ондржей Соукуп, Hospodarske Noviny