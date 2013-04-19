Чеченские и ингушские силовики подрались на границе

Image caption Конфликты между силовиками Ингушетии и Чечни - не редкость, говорит эксперт Иван Сухов

В ингушском селении Аршты произошла драка сотрудников полиции республики с сотрудниками МВД Чечни, заявили представители правоохранительных структур Ингушетии. Как сообщается, 18 апреля около трехсот чеченских силовиков прибыли в селение, расположенное в Сунженском районе республики.

Полпред Кремля на Северном Кавказе Александр Хлопонин взял под свой личный контроль расследование драки.

По словам секретаря совета безопасности республики Ахмеда Котиева, сотрудники МВД Чечни во главе с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым хотели "провести незаконные мероприятия".

"В связи с этим на место происшествия были стянуты силы спецподразделений Ингушетии, после чего силовики Чеченской республики спешно покинули территорию республики", - цитирует Котиева Интерфакс.

Помощник секретаря совбеза Ингушетии Тимур Боков сообщил сайту "Кавказский узел", что чеченские полицейские проникли в село Аршты под предлогом проведения спецоперации по поимке и задержанию [Доку] Умарова.

О том, что чеченские силовики искали именно Умарова, в пятницу вечером заявил и Рамзан Кадыров.

Но властям Ингушетии операция соседей не понравилась.

На заседании совбеза глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что любые попытки чеченских силовиков провести мероприятия на территории Ингушетии, не санкционированные местными властями, будут жестко пресекаться.

"Никакие силовые структуры соседней республики под каким-либо предлогом не имеют права заезжать в Ингушетию. Для выполнения задач любой сложности в республике достаточно сил и средств. Есть временная оперативная группировка, мобильный отряд и военнослужащие", - сказал Евкуров.

Это уже не первая конфликтная ситуация, которая возникла между силовыми подразделениями Чечни и Ингушетии.

"Были и перестрелки на границе с участием федеральных вертолетов, в одной из которых погиб командир чеченского ОМОНа несколько лет назад", - напоминает эксперт по Кавказу Иван Сухов.

"Это, конечно, знак очень серьезного обострения вокруг Ингушетии, связанного не только с неурегулированными территориальными спорами по поводу административной границы, но и с тем, что осенью республике предстоит смена руководителя. Хотя есть обстоятельства, при которых Евкуров может и остаться", - рассказал Сухов в интервью bbcrussian.com.

Пограничный спор

Территориальный спор между двумя республиками обострился в августе прошлого года, когда глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил ингушей в захвате чеченских земель и призвал к скорейшей демаркации границы.

Ситуация сводится к одному из вероятных решений в виде согласия Кремля на Аушева, потому что Аушев - харизматичная фигура, демиург Ингушетии в ее нынешнем виде, и в ситуации давления с чеченской стороны, необходимо уравновесить чеченский фактор Иван Сухов, специалист по Кавказу

Президент Чечни заявил, что в отсутствие четкой границы между двумя субъектами федерации происходит захват земель.

Договор о границе был заключен первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым и чеченским лидером Джохаром Дудаевым в 1993 году, однако вслед за первой чеченской войной и убийством Дудаева многие решения, принятые им, были признаны федеральными властями нелегитимными.

Кадыров полагает, что решение о границах не имеет законной силы. На совещании кабинета министров Чечни 4 сентября 2012 года Кадыров сказал, что существуют некие документы, подтверждающие принадлежность Чечне Сунженского и части Малгобекского районов Ингушетии.

Евкуров выразил ранее согласие с необходимостью демаркации границы, но негативно отозвался о словах Кадырова, упоминавшего об "исконно чеченской" принадлежности некоторых пограничных районов Ингушетии.

Полномочный представитель российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин, в свою очередь, призвал лидеров Чечни и Ингушетии не выносить на публичное обсуждение вопрос о границе между республиками.

Хлопонин стал первым представителем федеральной власти, кто публично вмешался в перепалку Кадырова с Евкуровым. По словам Хлопонина, от заочной полемики пора переходить к конструктивным переговорам.

Фактор Аушева

По словам эксперта Ивана Сухова, на ситуации в Ингушетии может сказываться решение Руслана Аушева участвовать в осенних выборах на пост главы республики.

"У Аушева не слишком хорошо складываются отношения с федеральным центром. Скорее всего, пока речь идет о прямых выборах, появление Аушева в числе вероятных кандидатов ставит Москву перед необходимостью или ввести в Ингушетии прямое назначение через утверждение парламентом, или снять Аушева с дистанции по каким-то формальным основаниям. И то, и другое, очевидно, вызовет в республике большие общественные протесты. Вместе с историей про границу это предпосылки к очень серьезному витку нестабильности", - полагает Сухов.

20 апреля в станице Нестеровской Сунженского района должен пройти съезд народов Ингушетии, целью которого, как сообщалось на официальном сайте властей республики, будет обсуждение общественно-политической ситуации в республике и выявление мнения населения об актуальных вопросах, волнующих общество.

Как считает специалист по Кавказу Иван Сухов, в Ингушетии надеются, что федеральным центром в ближайшее время будет принято какое-то решение, которое защитит республику.

"Парадоксальным образом эта ситуация сводится к одному из вероятных решений в виде согласия Кремля на Аушева, потому что Аушев - харизматичная фигура, демиург Ингушетии в ее нынешнем виде, и в ситуации давления с чеченской стороны, необходимо уравновесить чеченский фактор. Но, боюсь, для российских политиков это был бы слишком творческий ход", - говорит Сухов.

Президентский период Аушева, по словам эксперта, пришелся на достаточно большую самостоятельность регионов, среди которых не последнее место по уровню самостоятельности занимала Ингушетия, а сам Аушев создал такой режим взаимоотношений республики с Москвой, который не позволял российским силовикам чувствовать себя полными хозяевами положения.