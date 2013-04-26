Пресса России: чужой "Голос"

В обзоре российских газет:

"Ты вообще молчи, иностранный агент"

Первой под действие закона об иностранных агентах попала ассоциация "Голос". Мировой суд признал, что организация обязана зарегистрироваться в статусе агента, и оштрафовал ее за отказ от исполнения закона на 300 тысяч рублей (менее 10 тысяч долларов). Исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова оштрафована на 100 тысяч рублей.

"Независимая газета" сообщает, что ассоциация заявляет о давнем отказе от зарубежного финансирования и теперь намерена апеллировать к Конституционному суду. Также в распоряжении редакции имеется переписка прокурорских работников из Челябинской области, из которой следует, что по сценарию "Голоса" могут пойти дела и десятков других правозащитных организаций.

Газета напоминает, что Минюст потребовал через суд признать "Голос" иностранным агентом из-за награждения организации Премией имени академика Андрея Сахарова, учрежденной Хельсинкским комитетом Норвегии.

Норвежцы действительно перечислили деньги на счета НКО, однако в ассоциации принимать их отказались, и они до сих пор висит на "трансферных банковских счетах".

Заместитель гендиректора "Голоса" Григорий Мелконьянц в беседе с журналистом заявил, что с момента вступления в силу поправок об иностранных агентах в закон об НКО ассоциация не получала никаких средств из иностранных источников.

В качестве доказательства участия "Голоса" в политической деятельности – то есть второго обоснования для его признания "иностранным агентом" – представитель Минюста Татьяна Вагина в ходе судебного заседания привела несколько высказываний исполнительного директора ассоциации Лилии Шибановой. В интервью она заявляла, что в "Голосе" действительно хотят изменить ситуацию на выборах".

Решение мирового суда будет обжаловано во всех вышестоящих судебных инстанциях - как в России, так и в Европе, подчеркнул после заседания Мелконьянц.

Адвокат Дмитрий Аграновский, которого "Независимая" попросила прокомментировать содержание письма, подчеркнул, что любая проверка должна быть посвящена конкретному факту, за который проверяющий выйти не вправе. Судя по содержанию переписки, говорит Аграновский, прокуроры будут выискивать все возможные нарушения, забыв о презумции добросовестности НКО.

Штраф - наиболее мягкая кара, НКО, уклоняющиеся от включения в реестр, могут быть закрыты, а их руководители получить до двух лет заключения "Ведомости"

Заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин пояснил, что в отношении НКО у властей могут быть две цели: запугать или ликвидировать. По его словам, "Голос" был одним из главных раздражителей руководства страны в канун выборов, и логично, что он первый попал под статьи об иностранных агентах.

"Организацию эту ожидают проблемы, – убежден эксперт. – Она может стать объектом посягательства со стороны всех госструктур, да и отчетность станет значительно сложнее. На попытки защититься последует ответ: "А чего вы хотели, вы же на ЦРУ работаете?", - говорит он.

Макаркин не исключил, что вчерашнее решение суда будет использовано против наблюдателей от "Голоса" на предстоящих осенью выборах по такой схеме: "Мол, да ты вообще молчи, иностранный агент", - считает он.

"Ведомости" пишут о том, что может ожидать ассоциацию после таких судебных решений. Адвокат организации Рамиль Ахметгалеев говорит, что ассоциация обжалует решение, а после второй инстанции обратится в Конституционный суд (КС), требуя признать закон об агентах неконституционным.

Если КС не встанет на их сторону, придется искать другие формы существования, дал понять Ахметгалеев. Есть много возможностей, чтобы продолжать работу без вступления в реестр "иностранных агентов", говорит собеседник издания.

Ранее другой адвокат говорил, что НКО могут регистрироваться в качестве коммерческих организаций: им придется платить налоги, но условия работы проще. В реестр иностранных агентов "Голос" вступать не намерен.

"Штраф - наиболее мягкая кара, НКО, уклоняющиеся от включения в реестр, могут быть закрыты, а их руководители получить до двух лет заключения", - резюмирует газета.

"Сколково" выдает зарплату за гонорар?

Обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина пишет о скандале вокруг "Сколково". Президент фонда Виктор Вексельберг заявил, что фонд подаст в суд на депутата Илью Пономарева, если выяснится, что 750 тысяч долларов от фонда тот получил незаконно.

Почему все это было оформлено таким идиотским способом, в виде "гонораров за лекции"? Видимо, по соображениям минимизации налогов. С гонорара один налог, с зарплаты – другой Юлия Латынина, <br>"Новая газета"

Автор так комментирует это заявление: "Илья Пономарев был помощником Вексельберга. Из этого следует, что вознаграждение себе Пономарев устанавливал не сам. И не некий зам Бельтюков ему устанавливал вознаграждение. Вознаграждение ему устанавливал лично Вексельберг... Так не бывает: я нанимаю человека помощником, а о зарплате он договаривается с моим замом", - считает обозреватель.

Также Юлия Латынина называет заявление Вексельберга совершенно неприличным. "Оно означает, что с г-ном Вексельбергом нельзя иметь дело, как нельзя иметь дело, например, с г-ном Митволем, который сначала вылизывает Березовского, а потом говорит: а при мне Березовский обсуждал государственный переворот, и я подумаю и еще вспомню, каких он называл участников", - полагает она.

Автор считает, что, в отличие от сталинского времени, сегодня сложилась традиция "не сдавать". Она приводит примеры, что Никите Белых неприятны уголовные дела против Навального, но он не сдает. Кудрин, когда Сторчак сел, его не сдавал: "Не сталинские времена. За несдачу не расстреливают. И даже не наказывают. Это личная инициатива Вексельберга, тем более позорная, что Вексельберг - не чиновник с тремя рублями, а миллиардер из списка "Форбс"", - иронизирует автор.

Обозреватель пишет, что лично не любит Илью Пономарева и сомневается "в искренности IT-менеджеров, которые к 30 годам заработали миллионы и в нашей стране хотят быть социал-демократами".

Однако она отмечает, что стоит обратить внимание на его биографию, и станет понятно: специалист такого уровня стоит если не 750 тысяч долларов, то сопоставимую сумму. Он, в частности, создавал IT для всего ЮКОСа, "каковой IT был по тем временам мерилом, образцом и легендой". Затем в начале 2000-х - юкосовский СИБИНТЕК, который тоже был пионерской компанией, а в 2001-м ушел в вице-президенты IBS.

"Он стоит столько, сколько "Сколково" согласно ему платить. Не знаю, сколько Пономареву платил ЮКОС, но после ЮКОСа цена Пономарева была именно такая. Не думаю, что в IBS он получал меньше. Если при этом имел место откат, то ведь это, согласитесь, не проблема Ильи Пономарева. Это проблема "Сколково", - полагает автор.

И задается вопросами: "Почему все это было оформлено таким идиотским способом, в виде "гонораров за лекции"? Видимо, по соображениям минимизации налогов. С гонорара один налог, с зарплаты – другой", - делает вывод автор.

Президент критикует, но в отставку не отправляет

"Коммерсант" комментирует критику правительства Дмитрия Медведева, которая звучала, в том числе, во время прямой линии президента. "Министры оказались достаточно непопулярны, чтобы работать дальше", - иронизирует газета.

Одна из неформальных функций этого кабинета - быть козлом отпущения Алексей Макаркин, <br>политолог ("Коммерсант")

"В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным правительство Дмитрия Медведева чаще всего упоминалось как орган, ответственный за провалы в различных сферах. Однако господин Путин не считает необходимыми отставки в правительстве, которое "не работает еще и года"", - делится наблюдениями издание.

А эксперты и вовсе указывают, что на непопулярное правительство можно перекладывать ответственность за ошибки власти, и потому ожидать его скорой отставки не стоит.

Во время прямой линии Владимиру Путину поступил вопрос жителя Белгорода, не считает ли президент, что правительство "в данном составе не способно выполнять свои обязанности в полном объеме" и "не пора ли заменить некоторых из этих министров", например главу Минобрнауки Дмитрия Ливанова.

Президент ответил, что "правительство не работает еще и года" и "нужно дать людям реализовать себя или понять, что кто-то не в состоянии этого делать". Он отметил, что "кадровая чехарда" принесет скорее больше вреда, чем пользы.

Однако в речи Владимира Путина неоднократно звучали упреки в адрес правительства: "Ему досталось и за пенсионную реформу: президент подчеркнул, что он поручал "подготовить так называемую пенсионную формулу к марту текущего года", однако она не готова. "Работа должна быть завершена в самое ближайшее время. И если они (министры) этого не сделают, то тогда придется им признать, что они не выполнили этого поручения". Упрекнул он правительство и за постановление, из-за которого "пошел обвальный рост" тарифов ЖКХ", - перечисляет газета.

"Это давно известная конструкция, при которой президент защищает простых граждан, а все претензии адресуются правительству",- отметил политолог Алексей Макаркин, указав, что "одна из неформальных функций этого кабинета - быть козлом отпущения". Эксперт считает, что правительство будет "уволено тогда, когда исчерпает свой ресурс в этом качестве".

Неслучайным считают эксперты появление на прямой линии экс-министра финансов Алексея Кудрина, отправленного в отставку Дмитрием Медведевым в 2011 году. Алексей Макаркин считает, что Владимир Путин подает Дмитрию Медведеву "сигнал, что тот не является эксклюзивной фигурой", показывая, "что его правительство является уязвимым, что есть варианты - один из этих вариантов и был презентован".

По мнению социолога Леонтия Бызова, Алексея Кудрина придерживают как "независимую фигуру" на случай неспособности Дмитрия Медведева "консолидировать либеральную часть элиты".

"В середине нулевых заслуги приписывали Владимиру Путину, а ответственность за плохое перекладывали на плечи правительства, Госдумы, - комментирует замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин. - Сейчас граждане все чаще говорят, что он несет ответственность еще и за проблемы в стране", - по его словам, прямая линия нужна президенту в том числе для того, чтобы вернуть рейтинги.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служа мониторинга Би-би-си