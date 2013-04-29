События на Болотной изучит международная комиссия

Image caption Многие из тех, кто был в самом центре событий на Болотной, еще долго не подозревали, что стали свидетелями "массовых беспорядков"

Столкновения на Болотной во время Марша миллионов 6 мая 2012 года изучит международная экспертная комиссия, которую сформировали несколько крупнейших правозащитных организаций. Создатели комиссии рассчитывают, что международный резонанс заставит прислушаться к ее выводам и российские власти.

"В ответ на запрос от российского и международного сообщества на появление независимой оценки событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые были использованы властями как повод для наступления на гражданское общество, крупнейшие международные правозащитные организации [...] объявили о создании экспертной комиссии, призванной дать оценку происходящему", - говорится на сайте комиссии.

Российские власти называют стычку с полицией на Болотной "массовыми беспорядками" и привлекли в качестве обвиняемых в организации этих беспорядков, соучастии в них или призывах к ним уже 28 человек.

В создании комиссии приняли участие Amnesty International, Human Rights Watch, Article 19, Европейская ассоциация адвокатов за демократию и права человека и другие международные правозащитные организации.

В состав комиссии вошли семь экспертов в области свободы собраний и мер полицейского реагирования из шести стран: Великобритании, Молдавии, Казахстана, Украины, США и Польши.

Реноме Кремля

Эти эксперты не имеют формального отношения к создавшим комиссию правозащитным организациям и будут, как сообщается на сайте, работать автономно.

Я вижу несоответствие и Уставу патрульно-постовой службы полиции, и Закону о полиции, не говоря уже о непропорциональном применении силы и нарушения, по сути дела, некоторых положений Конвенции о противодействии пыткам и жестокому обращению Олег Мартыненко <br> юрист, член международной экспертной комиссии

Эксперты проанализируют сами события на Болотной и уголовные дела против оппозиционеров, после чего составят полный доклад о результатах работы и "рекомендации для органов власти, принимающих решения".

Глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин считает, что российские власти не смогут полностью проигнорировать выводы комиссии.

"Участие таких известных правозащитных организаций, как Article 19, Human Rights Watch, Amnesty International, вне сомнения, будет играть роль в плане того, как на результаты работы отреагирует международное сообщество [...] Реноме исключительно важно для нашей страны, поэтому, что бы ни говорили российские власти, я предполагаю, что в какой-то степени им придется учитывать мнения, которые прозвучат от правозащитников", - сказал Никитин bbcrussian.com.

В то же время Никитин признает, что пока на критику правозащитников - в том числе на только что опубликованный доклад самой Amnesty о положении в России - российские власти реагировали неприветливо: мол, доклад, конечно, прочитаем, но прислушиваться к рекомендациям не нужно.

Ответить придется

Член комиссии, доктор юридических наук и член Общественного совета при МВД Украины Олег Мартыненко уже изучал детали "болотного дела" и усматривает в действиях российской полиции нарушения и российских же, и международных норм.

"Я как "полицеист" вижу несоответствие и Уставу патрульно-постовой службы полиции, и Закону о полиции, не говоря уже о непропорциональном применении силы и нарушения, по сути дела, некоторых положений Конвенции о противодействии пыткам и жестокому обращению", - сказал Мартыненко Русской службе Би-би-си.

Как отреагируют на доклад комиссии российские власти, Мартыненко гадать не берется.

"Но если правительство России не обратит на выводы комиссии внимание, то эти результаты пойдут в Евросоюз и оттуда придут переадресованными вопросами - и правительству придется рано или поздно на них отвечать", - полагает Мартыненко.

Мартыненко предполагает, что предварительные результаты работы международной комиссии будут обнародованы где-то в августе, а окончательные - уже осенью.

Российские коллеги поддерживают

11 российских правозащитных организаций - Московская Хельсинкская группа, Межрегиональный комитет против пыток и другие - приветствовали создание международной комиссии и обещали помогать ей.

"Считаем, что именно международная оценка с точки зрения общепризнанных норм и стандартов прав человека и мер полицейского реагирования будет важным дополнением к той работе, которая уже ведется", - написали российские правозащитники в специальном заявлении, подчеркнув, однако, что помощь и поддержка комиссии с их стороны не будет означать безусловного согласия с ее выводами.

22 апреля российские оппозиционеры и правозащитники обнародовали результаты своего расследования событий на Болотной. Участники расследования пришли к выводу, что столкновения во время Марша миллионов 6 мая 2012 года сознательно устроили власти.

Согласно выводам комиссии, занимавшейся расследованием, власти преднамеренно перекрыли часть пространства для прохода к месту митинга, подослали "неустановленных", как выражаются юристы, провокаторов, которые начали стычки, а затем "непропорционально и незаконно" применили силу, вынуждая демонстрантов во многих случаях защищаться.

С таким толкованием событий 6 мая 2012 года оппозиционеры выступали неоднократно, как и с содержащимся в докладе тезисом о том, что "массовых беспорядков", исходя из буквы уголовного кодекса, на Болотной не было, хотя фигурантов "болотного дела" обвиняют именно по этой статье УК.