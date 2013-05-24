Землетрясение в Охотском море докатилось до Москвы

Image caption Жители двух домов на Лесной улице в Москве были эвакуированы из-за толчков

Отголоски землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего в Охотском море, докатились до Москвы, но они не представляют угрозы, сообщили в МЧС России. В столице Камчатки Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой в пять баллов.

На охотском побережье Сахалина и Курильских островов, в отличие от Камчатки, была объявлена угроза цунами. Землетрясение ощущалось в том числе в Сибири и Якутии, а также в 25 префектурах Японии, в том числе в Токио.

Из двух московских домов на Лесной улице эвакуировали порядка 850 человек. В МЧС и другие оперативные службы поступали звонки о вибрациях и тряске в квартирах. Как рассказал заместитель директора института географии РАН Аркадий Тишков, Москва попадает в зону возможных проявлений отголосков землетрясений.

В Росгидромете сообщили, что мощность толчков в Москве составила не более одного балла. Между тем, по информации Института физики Земли имени Шмидта РАН, мощность подземных толчков в Москве и соседних регионах составляла два балла.

"Датчики, установленные на исторических сооружениях в Кремле, не зафиксировали никаких сейсмических колебаний", - заявил РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Виктор Хреков.

До этого наиболее сильное землетрясение, ощущавшееся в Москве, произошло 4 марта 1977 года, когда после Карпатского землетрясения магнитуда толчков составила 4.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров заверил, что если Москва попадет в сейсмоопасную зону, будут введены другие требования для строительства зданий, но пока такой необходимости нет.

"Рой" землетрясений

По данным сейсмологов из геофизической службы Сибирского отделения РАН, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 9:44 по московскому времени, располагался в акватории Охотского моря, примерно в 150 км к западу от побережья Камчатки.

Очаг подземных толчков, как сообщается, залегал на глубине около 600 км. По последней информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 7,4. По другой информации, магнитуда могла составить 6,9.

Как сообщалось ранее, уже несколько суток у берегов полуострова происходит так называемый "рой" землетрясений. Сначала было зарегистрировано множество очень слабых сейсмособытий, но затем произошли и несколько десятков сильных землетрясений силой до пяти баллов.

В период по 27 мая для Южной Камчатки, включая Авачинский залив, сейсмологами была заметно повышена вероятность землетрясения с магнитудой выше 7. В случае такого землетрясения его ощущаемость в населенных пунктах, как утверждают специалисты, составляет до четырех баллов. Разрушительным считается землетрясение, ощущаемость которого составляет 7 и более баллов.

Специалисты МЧС России, по словам официального представителя ведомства Ирины Россиус, обследуют потенциально опасные объекты, в том числе аэропортов, в регионах, где ощущались подземные толчки после землетрясения.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, находящийся на учениях "Комплексная безопасность-2013" в подмосковном Ногинске, провел совещание в режиме видеосвязи с регионами Дальнего Востока, Сибири и других федеральных округов.