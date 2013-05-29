Маршал Куликов: танкист, стратег и политик

Image caption Виктор Куликов 20 лет входил в высшее военное руководство СССР

Во вторник в Москве скончался маршал Виктор Куликов - виднейший из здравствовавших доныне военачальников советского периода. Ему было почти 92 года.

В 1970-х годах он считался в армии и в обществе крупным военным теоретиком и харизматической личностью. Его иногда сравнивали с Георгием Жуковым, имея в виду властную натуру и некоторое внешнее сходство.

Виктор Куликов "от звонка до звонка" прошел Великую Отечественную войну, а после нее сделал головокружительную карьеру. Он пребывал в звании Маршала Советского Союза 36 лет, уступив в этом смысле только Семену Будённому.

Ему довелось заниматься не только военными делами, но и политикой.

Великая Отечественная

Виктор Куликов родился 5 июля 1921 года в крестьянской семье в селе Верхняя Любовша на Орловщине. В заполнявшихся им впоследствии анкетах и основанной на них официальной биографии подчеркивается, что отец будущего маршала был бедняком, хотя достоверных данных о благосостоянии семьи Куликовых не имеется.

Юноша выбрал популярную в те годы военную карьеру сразу после окончания десятилетки, поступив в Грозненское пехотное училище, которое окончил за две недели до 22 июня 1941 года. Однако распределили его в танковые войска, в дивизию, дислоцировавшуюся на Волыни вблизи границы.

Боевым крещением для него стало участие в танковом сражении 23-29 июня 1941 года в районе Луцк-Броды-Ровно-Дубно в должности командира разведроты. Попытка контратаковать при значительном превосходстве Красной армии в живой силе и танках завершилась разгромом шести советских механизированных корпусов.

Лейтенант Куликов счастливо избежал гибели и плена, сражался на Юго-Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. С февраля 1943 года до конца войны был заместителем начальника и начальником штаба 143-й танковой бригады. Участвовал в боях на Левобережной Украине осенью 1941 года, Ржевской битве, операциях "Багратион" в Белоруссии и в Восточной Пруссии.

Полученный опыт на всю жизнь сделал Виктора Куликова адептом массированных танковых ударов. В таком духе он и формировал впоследствии советскую военную доктрину.

После Победы

В 1945 году военачальников в СССР оказалось больше, чем соответствовавших их рангу должностей. Всех, сверху донизу, переназначали с понижением.

ВЫСШЕЕ ЗВАНИЕ Воинское звание Маршала Советского Союза с 1935-го по 1991 год носил 41 человек, из которых ныне живы двое: 96-летний Василий Петров, в 1980-1985 годах бывший главнокомандующим Сухопутными войсками, а прежде того главным военным советником в Эфиопии, и 88-летний Дмитрий Язов.

Равные маршальскому звания Адмирала флота Советского Союза и Главного маршала рода войск носили, соответственно, три и 13 человек. В настоящее время никого из них в живых не осталось.

Кроме того, в СССР имелось звание маршала рода войск, равнявшееся общевойсковому званию генерала армии. Его имели 63 человека. Из них живы двое: последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников (71 год) и маршал артиллерии Владимир Михалкин (85 лет).

Виктор Куликов оказался всего лишь командиром танкового батальона. Постепенно заново прошел все ступени: заместитель командира полка, командир полка, начальник штаба и командир дивизии. Окончил Высшую бронетанковую школу и две элитные академии: имени Фрунзе и Академию Генштаба.

В 1961 году с должности заместителя командующего армией в Белоруссии Куликова откомандировали военным советником в Гану. Сам он впоследствии говорил, что его отправил в Африку некий высокопоставленный начальник, с которым они не сработались.

По возвращении Куликов командовал общевойсковой армией в Ленинградском военном округе, а в мае 1967 года возглавил Киевский военный округ, войдя таким образом в высшую военную элиту.

Эффектное зрелище

Важную роль в дальнейшей карьере Виктора Куликова сыграли масштабные военные учения "Днепр" в сентябре 1967 года, приуроченные к 50-летию Октябрьской революции и широко разрекламированные как демонстрация советской военной мощи. О них даже сняли фильм.

Ярузельский был в состоянии шока и полнейшего опустошения из-за безжалостной и бескомпромиссной позиции русских Полковник Р. Куклиньский

Вторым по значению после высадки крупного авиадесанта ударным моментом военного шоу было наведение полукилометрового понтонного моста через Днепр, по которому тут же на глазах политбюро и иностранных наблюдателей прошел железнодорожный состав.

Впоследствии выяснилось, что в вагонах не было груза, а в тендере паровоза - запаса топлива, и что часть деталей локомотива для снижения веса заменили алюминиевыми.

Как утверждал в книге "Освободитель" Виктор Суворов, в какой-то момент мост начал опасно колебаться, и паровозная бригада вылезла на крышу кабины машиниста, чтобы, в случае чего, спасаться вплавь. Министр обороны Андрей Гречко мгновенно нашелся и заявил, будто это - новая тактика: размещать на локомотиве военнослужащих с зенитно-ракетным комплексом для защиты от неприятельской авиации.

Эти детали сделались известны не сразу. Британский военный аналитик Джон Эриксон в написанном для Американского института стратегических исследований докладе "Советская военная мощь" высоко оценил возможности СССР в проведении наступательных операций.

На главном направлении

В октябре 1969 года перспективный 48-летний генерал был назначен главнокомандующим Группой советских войск в Германии.

Дислоцированная на территории ГДР группировка являлась элитной частью Вооруженных Сил СССР, насчитывала свыше полумиллиона человек личного состава и 7700 танков и комплектовалась отборными офицерами и солдатами.

Москва всегда утверждала, что ее военная доктрина носит сугубо оборонительный характер, и называла НАТО "агрессивным блоком". Однако, когда в начале 1990-х годов в открытом доступе появились данные о выводимых на родину частях, оказалось, что основу ГСВГ составляли танковые дивизии и десантно-штурмовые бригады.

Как и накануне Великой Отечественной войны, готовились не держать оборону, а наступать к Рейну и Ла-Маншу.

Книга "Освободитель" содержит курьезный эпизод, относящийся к этому периоду деятельности Куликова. Якобы он, вступив в должность главкома, ради укрепления дисциплины распорядился закрыть все питейные заведения на территории штаб-квартиры ГСВГ в Вюнсдорфе, но вскоре был вынужден отменить приказ, поскольку офицеры понесли свои марки в немецкие бирштубе, пить меньше не стали, а советская финчасть понесла большие убытки. Подтверждения этой истории из других источников нет.

Мозг армии

В сентябре 1971 года Виктор Куликов возглавил Генеральный штаб - по определению крупного советского военного теоретика Бориса Шапошникова, "мозг армии" - и пробыл на этом посту шесть лет, после чего был назначен главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского договора.

У министра обороны СССР традиционно имелись три первых заместителя - начальник Генштаба, главком Варшавского Договора и "чистый зам", отвечавший за боевую подготовку и повседневную жизнедеятельность войск. Должности эти считались, более или менее, равноценными, но перемещение Куликова все же явилось определенным понижением.

По оценкам военных экспертов и историков, Куликов принадлежал к традиционной школе, считавшей основой советской военной мощи сухопутные, прежде всего, танковые войска и концентрировавшей внимание на европейском театре. Сменивший его Николай Огарков больше тяготел к глобальной стратегии, ядерной компоненте, дальней авиации и флоту.

В одной из статей Огарков выразил мнение, что при определенных обстоятельствах считает возможным и оправданным применение ядерного оружия первыми. Публикация наделала в мире много шума, поскольку противоречила неоднократным заявлениям, что СССР никогда этого не сделает и использует ядерное оружие лишь для защиты от агрессии.

Рокировка в Минобороны, вероятно, явилась результатом перестановки сил в Кремле. В 1976 году здоровье Брежнева резко пошатнулось, руководство внешней политикой оказалось в руках "ястребов": Устинова и Андропова, с которыми фактически солидаризировался министр иностранных дел Громыко.

Андропов был поборником строительства авианосцев и удаленных военных баз, заявив однажды своему помощнику Георгию Шахназарову: "Основные события могут развернуться в океанах и в третьем мире. Туда перемещается поле битвы".

Большая игра

На посту главнокомандующего вооруженными силами Варшавского договора Виктору Куликову пришлось заниматься отношениями с союзниками и вообще политикой. В начале 1980-х годов он оказался главным ответственным за преодоление кризиса в Польше, где выступления профсоюза "Солидарность" угрожали власти местных коммунистов.

По своим размерам, географическому положению и военному потенциалу Польша была для Кремля намного важнее Чехословакии и Венгрии. Брежнев недвусмысленно заявил: "Социалистическую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим!".

В октябре-декабре 1980 года Куликов практически безвыездно находился в штабе Северной группы советских войск в Легнице, готовя масштабные учения "Союз-80", в ходе которых, по мнению многих, должна была произойти оккупация Польши.

Срок начала маневров неоднократно переносился по просьбе польской стороны. В итоге ограничились игрой на картах 8-10 декабря. Окончательно вопрос о проведении учений был снят лишь в мае 1981 года.

Image caption В августе 2011 года польский суд окончательно освободил Войцеха Ярузельского от ответственности в связи с плохим здоровьем

Как утверждал бежавший в США начальник оперативного отдела польского генштаба полковник Куклиньский, имелся детальный план вторжения с участием 15 советских, двух восточногерманских и одной чехословацкой дивизии. По словам командира последней генерала Станислава Прохазки, он и его подчиненные находились в состоянии полной готовности к выступлению по приказу из Москвы.

Однако, по расчетам военных аналитиков, для установления эффективного контроля требовались не 15, а от 30 до 45 советских дивизий. Выделить столько войск на фоне войны в Афганистане СССР не мог.

В конце концов Войцех Ярузельский вывел "старшего брата" из затруднения, заверив, что решит вопрос самостоятельно.

"Ярузельский был в состоянии шока и полнейшего опустошения из-за безжалостной и бескомпромиссной позиции русских. Нет сомнения, что 18 советских, чешских и немецких дивизий, застывших в ожидании у границ Польши, предприняли бы интервенцию, если бы польские силы безопасности и армейские части по тем или иным причинам оказались неспособны подавить сопротивление общественности", - вспоминал Куклиньский в 1987 году.

В октябре 1981 года в Москве состоялось совещание высшего военного руководства по польскому вопросу. По имеющимся данным, точку зрения, что Ярузельский не справится и надо готовиться к вводу советских войск, высказал только Виктор Куликов. Дмитрий Устинов никакого мнения не выразил и уехал на заседание политбюро, где должен был быть сделан окончательный выбор.

Главную роль в решении положиться на "внутренний" вариант сыграли опасения Андропова и Громыко, что Запад в случае вторжения в Польшу устроит СССР экономическую блокаду.

7 декабря, за шесть дней до введения военного положения, Куликов нанес блиц-визит в Варшаву, чтобы побудить Ярузельского действовать без колебаний и заверить, что СССР не останется в стороне, если что-то пойдет не так.

Как сообщил в 1992 году первый начальник российского Генштаба Виктор Дубынин, в начале 1980-х годов командовавший дивизией в Белоруссии, советские войска были готовы вступить в Польшу 14 декабря, но этого не понадобилось.

Депутат Госдумы

Image caption На параде 9 мая 2001 года. Справа налево: Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев и Маршалы Советского Союза Виктор Куликов, Василий Петров и Дмитрий Язов

В январе 1989 года Виктор Куликов оставил пост главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора с связи с близившейся ликвидацией военных структур альянса.

Поскольку ему было уже 67 лет, он перешел в группу генеральных инспекторов министерства обороны, именовавшуюся в народе "райской группой", где пребывал до своей кончины. В 1991 году группу упразднили, а в 1995-м возродили под названием группы советников.

Последний раз Виктор Куликов заявил о себе в 1999 году, когда принял активное участие в создании поддерживавшей тандем Примакова-Лужкова партии "Отечество" и избрался по ее списку в Госдуму III созыва, где возглавлял парламентский комитет по делам ветеранов.

Церемония прощания с маршалом Советского Союза Виктором Куликовым пройдет 31 мая в Культурном центре Вооруженных сил РФ с 11:00 до 13:00.

Похоронят Куликова на Новодевичьем кладбище рядом с женой Марией, с которой он познакомился на фронте, где она служила хирургической медсестрой.