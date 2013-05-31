Госдепартамент: терроризм в России - на прежнем уровне

Image caption На первом месте в России по количеству нападений находится Дагестан

Ситуация с терроризмом в России в 2012 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом, следует из опубликованного ежегодного доклада Госдепартамента США о террористической обстановке в мире. В число главных рассадников терроризма Россия не входит, но и перемен к лучшему незаметно, отмечают составители доклада.

Как и прежде, главным источником нестабильности в РФ является Северный Кавказ.

Первый абзац посвященного России раздела практически дословно повторяет текст годичной давности.

"Продолжали иметь место террористические нападения, связанные с нестабильностью на Северном Кавказе. Главную угрозу представляли сепаратисты и воинствующие исламские радикалы, призывающие к созданию пан-исламистского халифата на Кавказе", - говорится в документе.

"Основными мотивами насилия являлись сепаратизм, межэтнические конфликты, кровная месть, бандитизм и идеология исламского экстремизма", - указывают авторы доклада.

Разница состоит в том, что в 2011 году эксперты Госдепа прямо указывали на северокавказские корни террористических проявлений в других регионах, а в этот раз воздержались от подобной оценки.

"Акты насилия, подобные тем, что имели место на Северном Кавказе, случались и в других областях России, в частности, в Татарстане", - говорится в докладе за 2012 год.

Статистика и тенденции

Госдепартамент приводит цифры из российских открытых источников: 182 террористических нападения за год, в которых погибли 659 и были ранены 490 человек. Среди убитых и травмированных соответственно 325 и 365 составили работники силовых структур.

При этом представитель Национального антитеррористического комитета РФ Виктор Орлов в декабре говорил о 260 проявлениях терроризма в 2012 году. Разница, вероятно, вызвана тем, что НАК включил в свою статистику также замышлявшиеся акты террора, которые, по словам правоохранителей, были ими предотвращены.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, таковых в прошлом году насчитывалось 92.

Госдепартамент приводит также заявление Владимира Путина о том, что в ходе антитеррористических операций с января по октябрь 2012 года были задержаны 479 боевиков и убиты 313, в том числе 43 лидера.

Акты насилия, подобные тем, что имели место на Северном Кавказе, случались и в других областях России, в частности, в Татарстане Доклад Госдепартамента США

Доклад за 2011 год не содержал обобщающих данных, а лишь называл самые заметные теракты.

Обращает на себя внимание порядок, в котором составители доклада перечислили пять северокавказских республик, являющихся, по их оценке, главным источником нестабильности. На первом месте стоит Дагестан, а Чечня на последнем.

Говоря об имеющихся тенденциях, авторы доклада отмечают, что террор все чаще направлен против представителей власти, а не гражданского населения (примерно половина общего количества нападений), и становится более изощренным тактически.

В частности, получила распространение практика закладки на одном месте двух бомб, из которых вторая приводится в действие, когда на месте первого взрыва начинают работать полицейские и спасатели.

Ссылаясь на российские СМИ, очевидцев и экспертов, составители документа указывают, что в ряде случаев насилие вызвано не политическими причинами, а конфликтами местных бизнес-интересов. Когда речь идет о Северном Кавказе, бывает сложно отделить терроризм от криминала, говорится в докладе.

Международное сотрудничество

"Взаимодействие по линии ФБР-ФСБ на рабочем уровне в течение года улучшилось", - сказано в докладе. В Вашингтоне и Москве состоялись две встречи высокопоставленных представителей ФБР, ЦРУ, ФСБ и Службы внешней разведки России.

"Между четырьмя ведомствами идет обмен оперативной и разведывательной информацией касательно террористических угроз", - констатирует Госдеп.

Продолжилось сотрудничество в рамках рабочих групп по борьбе с террором при Совете Россия-НАТО и "Большой восьмерке", Международной группы по финансовому мониторингу (FATF), Глобальной инициативы по противодействию ядерному терроризму (GICNT) и других структур.

В сентябре представители 45 государств и международных организаций присутствовали на организованных ФСБ учениях по предотвращению контрабанды радиоактивных материалов.

Россия присоединилась к "Стамбульскому процессу" по противодействию терроризму и наркотрафику в Афганистане.

Куда лучше не ездить

По оценке Госдепартамента, Россия не относится к числу стран с самой напряженной террористической ситуацией или служащих источником террористической угрозы для мира.

Самыми неблагополучными в этом плане американские эксперты называют 11 стран, пять из которых находятся на Ближнем и Среднем Востоке: Афганистан, Пакистан, Ирак, Ливию, Йемен, Колумбию, Венесуэлу, Сомали, Мали, Филиппины (южную часть архипелага) и Индонезию (остров Сулавеси).

Список стран, поддерживающих терроризм, остался тем же, что в прошлом году: Иран, Куба, Сирия и Судан.

Авторы доклада отмечают, что за последний год "террористическая активность Ирана и "Хезболлы" достигла уровня, какого не было с 1990-х годов".

Хотя Куба пока не исключена из перечня, в докладе не приводится конкретных примеров поставки оружия или подготовки иностранных боевиков Гаваной, зато отмечена положительная роль, которую Куба сыграла в организации процесса мирных переговоров между правительством Колумбии и повстанцами из левой военизированной группировки ФАРК.

Между тем, эксперты международного Института экономики и мира в 2011 году поставили Россию на девятое место среди стран с наивысшим уровнем террористической угрозы, между Таиландом и Филиппинами.