Российские трудовые вакансии: без пола, возраста и веры

Image caption Соискатели и работодатели будут тратить больше времени на поиск друг друга

В России формально работодатели больше не могут подбирать работников по возрасту, полу, национальности, вероисповеданию и месту жительства.

С 15 июля в силу вступили поправки в закон о занятости населения, согласно которому в объявлениях о поиске новых сотрудников запрещается устанавливать ограничения, не связанные с профессиональными требованиями.

Подробный перечень ограничений, которые подпадают под этот запрет, содержится в тексте закона. Авторы документа из министерства труда и социальной защиты намеревались таким образом искоренить дискриминацию при приеме на работу по половому, религиозному и прочим признакам.

Между тем руководства некоторых кадровых агентств недовольны законом. Они его считают, как минимум, непроработанным, как максимум - неработоспособным в принципе.

По их словам, работодатели смогут отсеять ненужных им кандидатов другими способами, соблюдая текст закона формально.

Более того, они считают, что в результате пострадают соискатели, которым будет труднее найти работу, поскольку теперь для них будут не столь очевидными требования, которым они соответствуют на рынке.

Дискриминация

Как заявила в телеинтервью в марте 2013 года директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты Светлана Нечаева, в среднем по России на тот момент было более 40 процентов вакансий, содержавших "сведения дискриминационного характера". В Москве, по ее словам, таких объявлений было 60 процентов.

Большому количеству соискателей теперь просто не будут отвечать Алена Владимирская<br>руководитель рекрутингового агентства PRUFFI

Согласно тексту федерального закона №162-ФЗ, запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

При этом нарушителям грозят штрафы - соответствующие изменения внесены в административный кодекс. По словам Нечаевой, суммы сравнительно невелики - от 500 рублей до 10 тысяч.

Языковой барьер

"Сама по себе идея закона хорошая и правильная, но ее исполнение, проработка - очень низкого уровня", - сказала в интервью Би-би-си руководитель рекрутингового агентства PRUFFI Алена Владимирская.

По ее словам, проблемы могут возникнуть, в частности, у иностранных компаний, имеющих в России филиалы. Внутри таких корпораций сотрудники обычно общаются и пишут письма на иностранном языке, владение которым, тем не менее, нельзя указывать как профессиональный навык.

Алена Владимирская полагает, что этот закон ударит прежде всего по соискателям.

"Когда вы откликаетесь на вакансию, вы ее заранее примеряете на себя и рассчитываете, что с вами будут как-то коммуницировать. Сейчас требований в вакансиях будет указываться намного меньше. В результате большому количеству соискателей просто не будут отвечать, либо будет отвечать робот, и они получат стандартную отписку", - рассказала она.

При этом в конце концов любому кандидату, который по новым законам формально соответствует требованиям вакансии, всегда можно отказать на основании профнепригодности - в компаниях для оценки профессиональных навыков существуют тесты различной сложности вплоть до мало выполнимых.

Возраст против навыков

Чего нельзя указывать в объявлениях о найме: Пол

Раса

Национальность

Родной язык

Семейное положение

Возраст

Место жительства

Религия

Членство в общественных объединениях

Проблемы также могут возникнуть и в тех случаях, когда компания набирает себе сотрудников определенного возраста.

По словам Алены Владимирской, часто это непременное условие комфортных отношений в коллективе.

"Раньше можно было написать, например, что на определенную должность рассматриваются кандидаты в возрасте до 29 лет со знанием английского языка. И не всегда это плохо - ведь если начальнику 29 лет, то он не возьмет на работу человека старше 40 лет, потому что у них просто не сложатся отношения", - считает она.

Руководитель рекрутингового агентства Superjob.ru Алексей Захаров отмечает, что такую политику часто проводят руководители небольших компаний.

"Если у нас малый бизнес, у нас работает пять человек и нам всем по двадцать, то мы в компанию себе будет искать двадцатилетнего, чтобы было с кем ходить на дискотеки. А если нам всем по пятьдесят, то мы будем искать себе ровесника, чтобы можно было о внуках поговорить", - говорит Захаров.

Директор департамента занятости минтруда Светлана Нечаева в марте говорила, что именно возрастные ограничения беспокоят министерство больше всего. "Сталкивается с проблемами при трудоустройстве молодежь, выпускники учебных заведений, а также те, кому за 40", - сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

Однако, как считает Алексей Захаров, единственная "дискриминация на рынке труда в России - по профессиональному принципу.

"Когда молодой человек говорит: "Я молодой и меня поэтому не берут на работу", то это надо понимать как "Я хочу получать зарплату, на которую не могу претендовать по уровню навыков", - сказал он.

Когда молодой человек говорит: "Я молодой и меня поэтому не берут на работу", то это надо понимать как "Я хочу получать зарплату, на которую не могу претендовать по уровню навыков Алексей Захаров<br>руководитель рекрутингового агентства Superjob.ru

По словам Захарова, то же самое касается людей в возрасте.

"Когда на рынок труда приходит специалист в возрасте 45-50 лет, который последние 10 лет не повышал свой профессиональный уровень и хочет получать прежнюю зарплату, то работодатель видит, что у него нет таких навыков, за которые работодателю хотелось бы заплатить. 10 лет назад это был классный специалист, а теперь нет", - считает он.

В обход закона

По словам Алены Владимирской, у компаний-работодателей всегда найдутся способы соблюсти букву закона, при этом учитывая и свои интересы. Самый простой способ - предложить соискателю пройти сложный профессиональный тест.

"Тесты могут быть неодинаковые. Они могут быть созданы для каждого кандидата - компании так иногда защищаются, чтобы кандидаты не передавали друг другу результаты", - рассказала она.

А Алексей Захаров считает, что компаний-работодателей это вообще не затронет - ведь добровольно указать любую информацию о себе - в интересах самого соискателя.

Поэтому всерьез рассматриваться будут те резюме, где указаны все параметры, перечисленные в тексте закона, считает он.

Закон вступил в силу 15 июля, однако, как показала простая проверка - исполнять его торопятся не все.

Первый же открытый наугад сайт небольшого регионального рекрутингового агентства содержал на первой же странице объявления о вакансиях для мужчин 18-44 лет.