"Белгородский стрелок" Помазун получил пожизненное

Image caption Помазун просил приговорить его к 25 годам заключения

В Белгороде суд признал Сергея Помазуна виновным в убийстве шести человек в центре города и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд счел его вину полностью доказанной и не нашел оснований для смягчения приговора.

Вынесение приговора ожидалось в четверг, но было перенесено на следующий день. Утром в пятницу заседание длилось всего полчаса.

Судебные заседания шли под усиленной охраной, а родственников потерпевших и представителей СМИ бьло столько, что пришлось организовать видеотрансляцию в соседнем помещении.

Мать подсудимого Людмила Помазун на оглашение приговора не пришла. Не было в зале и владельца магазина "Охота", который проходит по делу как потерпевший.

Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что Помазун полностью признал свою вину.

"Помазун совершил убийство общеопасным способом, из хулиганских побуждений, хищение оружия и боеприпасов, покушение на жизнь сотрудника полиции", - цитирует приговор РАПСИ.

Судья также перечислил предыдущие судимости обвиняемого, которые стали отягчающими обстоятельствами при выборе наказания. Помазуна четыре раза судили за кражи, и он уже отсидел в колониях в общей сложности около семи лет.

Не по плану

31-летний Сергей Помазун признан виновным по всем пунктам: убийство шести человек, незаконный перевоз оружия, разбойное нападение на магазин "Оружие" и нападение на полицейского.

К сожалению, обвинение не может запросить смертной казни Дмитрий Лазарев, <br>прокурор

Суд также обязал Помазуна выплатить 3 миллиона рублей компенсации семье одной из жертв стрельбы - Игоря Малыхина. Родственники других жертв исков о компенсации не предъявляли.

В своем последнем слове в четверг Помазун попросил не приговаривать его к пожизненному заключению.

"Я не планировал убивать, стрельба началась не по моей инициативе. Я прошу приговорить меня к 25 годам лишения свободы", - сказал подсудимый.

На пожизненном заключении настаивало обвинение. "К сожалению, обвинение не может запросить смертной казни", - заявил во время прений прокурор Дмитрий Лазарев.

Суд установил, что 22 апреля Помазун, украв оружие у своего отца, приехал в оружейный магазин "Охота" и застрелил там двух продавцов и посетителя. После этого Помазун вышел на улицу и продолжил стрелять по прохожим, в результате чего погибли еще три человека, в том числе две школьницы.

По словам обвиняемого, стрельбу по прохожим на улице спровоцировал мужчина, который держал руку под курткой - Помазун принял его за оперативного сотрудника и начал "расчищать" себе дорогу до машины.

Помазуна задержали на следующий день при попытке выехать из оцепленного полицией города на товарном поезде. При задержании он ранил ножом полицейского Юрия Седых.

Чеченское прошлое

Согласно заключению психиатрической экспертизы, подсудимый отличается повышенной раздражительностью и завышенной самооценкой, однако осознавал свои поступки и не страдал психическим расстройством.

Во время оглашения приговора судья назвал рассказы о психологической травме, полученной Помазуном во время службы в горячих точках, попыткой смягчить приговор.

Ранее Помазун заявлял о своей вменяемости, однако на одном из заседаний рассказал, что на убийство его толкнула жестокость, свидетелем которой он стал на войне в Чечне.

По словам обвиняемого, в Чечне он проводил зачистку, убивая женщин и детей. Однако документально эта информация не подтвердилась.

Сомнения в адекватности обвиняемого высказывали его родственники. Адвокаты также просили учесть в приговоре, что Помазун страдает психическим расстройством.

Спекуляциям о состоянии психики Помазуна способствовала странная фраза, которую он произнес при задержании: "Я не в детей стрелял. Я в ад стрелял".

Однако впоследствии обвиняемый рассказал, что спланировал нападение на оружейный магазин, чтобы убить нагрубившего ему охранника универмага "Белгород".