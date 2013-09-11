HRW: инвалидам в России нужен свой омбудсмен

Image caption В России, по официальной статистке, живет не менее 13 млн. людей с инвалидностью - около 9 процентов населения страны

Международная правозащитная организация Human Right Watch представила доклад о жизни россиян с ограниченными возможностями, озаглавив его "Вездесущие преграды". HRW отмечает, что отношение и общества, и власти к инвалидам за последнее время меняется в лучшую сторону.

В России, по официальной статистике, живет не менее 13 млн людей с инвалидностью - это около 9 процентов населения страны.

Human Right Watch провела интервью с участием 123 людей с инвалидностью, в шести российских регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Бурятия, Краснодарский край). В некоторых случаях правозащитники проинтервьюировали членов их семей.

"По сравнению с тем, что было 20 лет назад, люди на улицах, обычные люди готовы помочь человеку с инвалидностью, который, например, ищет автобус", - рассказала Русской службе Би-би-си один из авторов доклада, Андреа Маззарино, - Они идут на встречу. Они готовы помочь, пообщаться, не всегда знают как. Но уже не та ситуация, когда люди с инвалидностью боятся идти по улицам из-за дискриминации, издевательства".

"Власти и многие чиновники признаются в том, что проблемы есть. У нас только что была встреча с людьми из министерства труда и социальной защиты и они подробно рассказывали нам про программу по трудоустройству по всей стране. То есть, они через службы занятости стараются найти рабочие места по требованиям людей с инвалидностью. Причем ищут не только специальные рабочие места, но и стараются создать инклюзивный рынок труда", - добавляет правозащитница.

Запертые дома

Андреа Маззарино В первую очередь, нет четких механизмов применения федерального законодательства о социальной защите инвалидов. То есть, в большинстве случаев, когда люди написали письма местным органам власти, они не получили ответа - их проблемы не решались

Среди проблем, с которыми сталкиваются в России люди с инвалидностью каждый день: узкие дверные проемы, отсутствие лифтов, слишком крутые пандусы без доступных поручней, в результате чего люди с инвалидностью порой не могут выйти за порог собственного дома.

Опрошенная правозащитниками жительница Сочи рассказала, что она уже четыре месяца не выбиралась из своей квартиры на третьем этаже дома в городе, поскольку в подъезд с улицы можно попасть только по лестнице, а лифт в доме работал с перебоями.

"Нет четких механизмов применения федерального законодательства о социальной защите инвалидов. То есть, в большинстве случаев, когда люди написали письма местным органам власти, они не получили ответа - их проблемы не решались. Большинство этих случаев касались жилья. Есть много людей, которые просто не могут выйти из собственных домов", - говорит Андреа Маззарино.

Люди с инвалидность, опрошенные HRW, также говорили о серьезных проблемах с доступностью транспорта, некоторые жаловались на дискриминацию со стороны работников транспорта - когда водители автобусов с подъемниками для колясок отказывались опускать подъемник.

Люди с сенсорной инвалидностью сетовали на отсутствие визуальных и рельефных обозначений для доступности общественного транспорта или услуг.

Незрячий молодой человек, который регулярно ездит из пригорода на работу в Москву, рассказал правозащитникам, как он три раза падал с платформы электрички, а в июне 2012 года сломал руку.

"Есть, например, молодой человек, живет в городе Орехово-Зуево, в Московской области. Он год назад выиграл судебное дело, областной суд постановил, что городская администрация должна переселить его в доступную квартиру. У него физическая инвалидность, он не может спуститься без помощи матери и лишь изредка выходит из собственного дома. Почти год спустя администрация так и не переселила его. Он живет в той же квартире, не может учиться, не может работать, просто лежит в кровати весь день. И такой случай далеко не единичный", - рассказывает Андреа Маззарино.

Сочи, доступный для инвалидов?

Столица Олипиады-2014, город Сочи, позиционируется российскими властями, как первый город, адаптированный для инвалидов.

"Сами олимпийские объекты в олимпийском парке, они действительно хорошие. То есть они много сделали для того, чтобы построить доступный парк: пандусы, раздевалки, адаптированные для людей с разными формами инвалидности, но в самом городе есть много недоступных зданий", - говорит Андреа Маззарино.

Андреа Маззарино Причем есть комиссия, которая проводит мониторинг новых зданий в городе, и она не включает в себя людей с инвалидностью. То есть они не участвуют в процессе создания доступной среды в Сочи

"И активисты, с которыми мы поговорили сказали, что правительство называет доступными много мест и зданий, которые на самом деле недоступны для людей с инвалидностью. Мы увидели много магазинов без пандусов, которые правительство назвало доступными. Мы увидели как машины припаркованы в местах, выделенных для людей с инвалидностью", добавляет правозащитница.

"Причем есть комиссия, которая проводит мониторинг новых зданий в городе, и она не включает в себя людей с инвалидностью. То есть они не участвуют в процессе создания доступной среды в Сочи", - констатирует Андреа Маззарино.

Советское прошлое и российская реальность

По словам авторов доклада, многие российские законы и практики отношения к инвалидам унаследованы из советского прошлого.

"Сегодня людей с инвалидностью официально по-прежнему делят на три группы, введенные в 1932 г. и отражающие предполагаемую степень трудоспособности, объем и виды положенных льгот. В России также сохраняется советская практика содержания многих людей с инвалидностью в закрытых учреждениях", - отмечается в докладе.

Под давлением персонала роддомов и педиатров многие родители детей с инвалидностью отказываются от них, детей отправляют в дома ребенка, многие из них проводят в закрытых учреждениях всю жизнь, констатируют правозащитники.

"30-ти процентам российских женщин с инвалидностью, опрошенных нашей организацией, врачи предлагали сделать аборт без какого-либо медицинского обследования", - приводят авторы доклада слова московского активиста за права людей с инвалидностью.

Из доклада HRW Сегодня людей с инвалидностью официально по-прежнему делят на три группы, введенные в 1932 г. и отражающие предполагаемую степень трудоспособности, объем и виды положенных льгот. В России также сохраняется советская практика содержания многих людей с инвалидностью в закрытых учреждениях

Серьезной проблемой для людей с инвалидностью в России становится трудоустройство, опрошенные рассказывали правозащитникам о случаях дискриминации при приеме на работу, увольнениях и худшей оплате труда.

Нужен омбудсмен

HRW предлагает ввести пост уполномоченного по правам людей с инвалидностью, пересмотреть закон "О социальной защите инвалидов" и создать четкие механизмы обеспечения исполнения этого закона.

"В декабре 2012 г. федеральное правительство обнародовало данные, в соответствии с которыми в России работают только 20% людей с инвалидностью трудоспособного возраста", - отмечают авторы доклада.

А по данными мэра Москвы Сергея Собянина, на которые ссылается HRW, в 2013 году из 150 тыс. жителей Москвы, имеющих группу инвалидности и при этом способных и готовых работать, были трудоустроены только 86 тыс человек.

"Многие работодатели просто не готовы нанимать людей с инвалидностью, потому что они не считают, что они смогут сделать вклад в их фирму или предприятие ", - говорит Андреа Маззарино.

Российские власти должны, по мнению правозащитников, также больше информировать людей с инвалидностью об их правах, стремиться к изменению негативного отношения к людям с инвалидностью, а международные партнеры России, в том числе Международный паралимпийский комитет - добиваться от российского правительства гарантий равных прав для людей с инвалидностью и поддерживать усилия правительства в этой области.