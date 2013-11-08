СКР оправдал чиновницу, которую обвинял Магнитский

Image caption Дело Магнитского закрыто, но не забыто

Следственный комитет России уведомил фонд Hermitage Capital о том, что не обнаружил нарушений в действиях бывшей начальницы московской налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой.

"Доказательств, достаточных для предъявления обвинения Степановой либо другим лицам по статьям 286 или 285 УК РФ (превышение полномочий либо злоупотребление служебным положением) не получено", - цитирует фонд Hermitage Capital ответ СКР.

В 2008-м году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обвинил ряд высокопоставленных российских налоговиков и полицейских в махинациях. В частности, он утверждал, что сотрудники налоговых служб санкционировали возврат из казны 5,4 млрд рублей излишне уплаченных налогов российским фирмам "Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион".

Фирмы, ранее принадлежавшие фонду, перешли за долги российским владельцам, за которыми, по словам Магнитского, стояли чины МВД. Переплаченная сумма была возвращена не Hermitage Capital, а новым хозяевам, и, таким образом, по версии юриста, похищена у его клиентов.

Вскоре после этого сам Магнитский был обвинен в налоговых нарушениях, относящихся к 2001-му году, арестован и 16 ноября 2009 года скончался в следственном изоляторе "Матросская Тишина", по мнению его родных и коллег, в результате умышленного неоказания ему медицинской помощи.

По словам Hermitage Capital, следственный комитет также уведомил, что прекращает попытки допросить бывших заместителей Степановой Елену Анисимову и Ольгу Цареву в связи с их выездом за границу.

Проверка проводилась по просьбе Джемисона Файерстоуна. 15 апреля 2011 года он обратился в СКР с заявлением, в котором указывал, что вскоре после истории с налоговым возвратом на имена бывшего мужа Степановой Владлена, Анисимовой и Царевой были приобретены элитные апартаменты в Дубае.

В марте 2013 года следственный комитет прекратил расследование обстоятельств смерти Магнитского. В апреле президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия-1", что в ней не было ни злого умысла, ни преступной халатности, и "это дело закрыто".

Небывалый случай

Вместе с тем, дело против самого Магнитского продолжалось, несмотря на его кончину, и было доведено до суда, который 11 июля 2013 года посмертно вынес ему обвинительный вердикт, что явилось беспрецедентным случаем в российской юридической практике. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер, которому юрист, как говорится в приговоре, помогал уклоняться от российских налогов, был заочно приговорен к девяти годам колонии.

В декабре 2012-го года конгресс США принял "Акт Магнитского", предусматривающий визовые и финансовые санкции в отношении 18 российских граждан, в котором фигурирует и Степанова.

"Акт Магнитского" вызвал резкое недовольство официальной Москвы, одним из проявлений которого стало принятие так называемого "закона Димы Яковлева".

14 октября 2013 года Высокий суд Лондона отклонил иск одного из следователей по делу Магнитского Павла Карпова к Браудеру и Файерстоуну о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основанием послужило то, что он не является гражданином Британии, никак с ней не связан, и не имеет там репутации, которую следовало бы защищать.

По имеющимся данным, бывший подполковник МВД потратил на оплату юридических услуг не менее 500 тысяч фунтов. Британские СМИ высказывали разные версии по поводу происхождения этих денег.