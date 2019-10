Олимпийский факел впервые побывал в открытом космосе

Российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли олимпийский факел в открытый космос. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету олимпийского огня, и снимали историческое событие на видео.

Для того, чтобы не потерять факел, его надежно закрепили тросами к костюму Котова. Космонавты также взяли с собой видеокамеру.

Возвращение факела на Землю планируется 11 ноября. Именно от него в феврале следующего года зажгут чашу олимпийского огня в Сочи.

Организаторы зимних Игр 2014 года решили сделать космический этап уникальной особенностью традиционной эстафеты олимпийского огня. Запуск был совершен с той же площадки, с которой в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.

Космический корабль "Союз ТМА-11М" доставил на Международную космическую станцию 38-ю экспедицию в составе трех человек: японца Коичи Вакаты, россиянина Михаила Тюрина и американца Ричарда Мастраккио.

