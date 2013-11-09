Олимпийский факел впервые побывал в открытом космосе

Image caption Олимпийский факел прикрепили тросами к костюму одного из космонавтов

Российские космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли олимпийский факел в открытый космос. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету олимпийского огня, и снимали историческое событие на видео.

Для того, чтобы не потерять факел, его надежно закрепили тросами к костюму Котова. Космонавты также взяли с собой видеокамеру.

Возвращение факела на Землю планируется 11 ноября. Именно от него в феврале следующего года зажгут чашу олимпийского огня в Сочи.

Законы физики

Организаторы зимних Игр 2014 года решили сделать космический этап уникальной особенностью традиционной эстафеты олимпийского огня. Запуск был совершен с той же площадки, с которой в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.

Космический корабль "Союз ТМА-11М" доставил на Международную космическую станцию 38-ю экспедицию в составе трех человек: японца Коичи Вакаты, россиянина Михаила Тюрина и американца Ричарда Мастраккио.

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На борту МКС факел зажигать не стали по соображениям безопасности. А в открытом космосе огонь не может гореть без принудительной подачи кислорода.

"Есть некоторая абсурдность ситуации. Факел, как известно, не зажжен. Его доставили на орбитальную станцию, чтобы он просто побывал на орбите. Через несколько дней, 11 ноября, он вернется обратно", - пояснил корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, который следил за стартом экспедиции с космодрома "Байконур".

Подробнее о том, как устроена легендарная площадка "Гагаринский старт", читайте на bbcrussian.com.

По традиции, ракету на стартовой площадке освятил настоятель церкви Георгия Победоносца отец Сергей.

На дне Байкала и на вершине Эльбруса

Image caption Чашу олимпийского огня в Сочи зажгут с помощью факела, побывавшего в космосе

Олимпийская эстафета проходит через все субъекты Российской Федерации и посетит 130 городов. А длина ее маршрута составит более 65 тысяч километров.

Как обещают организаторы, более 130 млн человек окажутся в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты.

Завершится эстафета 7 февраля 2014 года на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи, где пройдет церемония открытия XXII Олимпийских зимних игр.

"В России факел будет опущен под воду в озере Байкал и побывает на самой высокой точке Европы на горе Эльбрус. На Северный полюс олимпийский огонь будет доставлен на атомном ледоколе, а чаша на стадионе в Сочи будет зажжена от того факела, который до этого побывает в открытом космосе", - пообещал ранее глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко.