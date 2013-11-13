Байконур - капсула времени с туманным будущим

Image caption Пока поезд везет ракету "Союз" к месту старта, патрульным машинам приходится сопровождать его почти по бездорожью

Поезд с ракетой медленно выходит из огромных ворот монтажно-испытательного комплекса на Байконуре. Тепловозы на минуту замирают перед журналистами и зрителями, после чего он уходит в темноту, сопровождаемый военным патрулем.

Броневики БРДМ в сопровождении полицейских машин уезжают, кажется, по голой степи - дорога там имеется, но грунтовая, и в сумерках величаво плывущие огни тепловоза сопровождают маленькие прыгающие фары автомобилей охраны.

Байконур расположен на гладкой как стол степи, где отсутствие дорог - не такая уж большая проблема. Хотя "Союзы" стартуют с этой площадки уже более полувека, никаких следов дороги рядом с железнодорожной насыпью не видно - кажется, что точно так же к старту везли и ракету Гагарина.

Тут очень многое напоминает о прошлом.

Даже в действующей части Байконура многое представляет собой своего рода капсулу времени - единственная в мире пилотируемая программа полетов на кораблях "Союз" действует с 1960-х годов, и ракеты-носители точно так же подвозили к площадке номер один десятки лет назад.

Заброшенная "Энергия"

Монтажно-испытательный комплекс 112, где собирают ракеты "Союз" - тоже памятник истории.

Image caption Монтажно-заправочный комплекс "Энергия-Буран" - заброшенное гигантское сооружение неподалеку от стартовой площадки "Союза"

Он строился для реализации лунной программы, однако после серии катастроф ракеты Н-1 ее прекратили, и гигантский комплекс перестроили для программы "Энергия-Буран".

В начале 1990-х программа была заморожена, единственный летавший в космос советский корабль-челнок "Буран" установлен на макете ракеты "Энергия" в комплексе и законсервирован. Он был уничтожен в результате разрушения крыши двух ангаров комплекса в 2002 году.

Теперь "Союзы" собирают в уцелевшей части комплекса, а остальное служит лишь напоминанием о масштабных проектах прошлого.

Впрочем, в нескольких километрах от пусковой площадки "Союза" хорошо видны и другие строения, возведенные для программы "Энергия" - корпус стенда динамических испытаний, монтажно-заправочный комплекс, конструкции пусковой площадки.

Все эти строения просто невероятных размеров стоят совершенно заброшенными. На их фоне старый пусковой стол, который помнит еще Юрия Гагарина, кажется совсем небольшим и довольно простым сооружением.

Этот ветеран оказался более живучим, чем те, кто был призван развить его успех.

Новые офисы

Ощущение "капсулы времени" не покидает и в самом городе, застроенном трех-четырехэтажными домами 1960-70-х годов.

Image caption КПП на въезде в Байконур – признак того, что инфраструктура космодрома заметно обновлена

В центре города - площадь, главное здание на которой - бывший штаб космодрома Байконур, на котором теперь красуется эмблема Роскосмоса.

Перед ним возведён высокий забор, оно явно активно реставрируется. Представитель Российского космического агентства рассказал, что теперь это будет представительство Роскосмоса на космодроме.

И в самом городе, и на космодроме хорошо заметно, что в космос вкладывают деньги.

Многие из тех, кто последний раз бывал там несколько лет назад, отмечают, что за несколько лет многое изменилось.

Новые офисы различных космических организаций - тому яркий пример.

Однако будущее у Байконура туманно. Космодром поддерживают в рабочем состоянии, но как долго он будет продолжать отправлять ракеты в космос?

Из Казахстана в Восточную Сибирь

Год назад, в декабре 2012 года стало известно, что Россия может в перспективе отказаться от Байконура.

Новое не возводится. Старые объекты поддерживаются в исправном состоянии, ремонтируются. Каких-то новых проектов, строительства новых площадок на космодроме нет Сергей Горбунов<br>пресс-секретарь Роскосмоса

Россия платит Казахстану арендную плату за использование комплекса "Байконур", в который входят город и космодром, - 115 млн долларов в год и еще 100 млн долларов вкладывает в эксплуатацию его объектов. Согласно ныне действующему договору, аренда продлится до 2050 года.

Однако параллельно в России строится новый космодром - "Восточный".

В конце октября вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что после создания в России Объединенной ракетно-космической корпорации основные предприятия российской ракетно-космической промышленности перенесут из центральной части России в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.

Причин тому несколько. Прежде всего, Казахстан недоволен тем, что в результате пусков ракет "Протон" на землю попадает крайне токсичное топливо - гептил.

Один из сотрудников космодрома, пожелавший не называть свое имя, рассказал мне, что в результате последней аварии "Протона" казахские власти собирались готовить эвакуацию города, но все обошлось.

Специалисты отмечают, что Казахстан весьма недоволен этими пусками и не всегда дает на них свое разрешение.

Именно зависимостью собственной космической программы от иностранного государства в России часто объясняют необходимость строительства нового космодрома. Впрочем, на Байконуре это мало кто ощущает.

"Байконур работал, работает и будет работать. Запуски идут и будут идти. Планов свернуться и уйти с космодрома у нас нет. Строительство "Восточного" связано с тем, что государство должно иметь свой собственный выход в космос", - сказал представитель Роскосмоса Сергей Горбунов.

Об этом же говорил и глава Роскосмоса Алексей Перминов в интервью казахским СМИ, размещенном на сайте агентства.

"Решение Владимира Путина о создании... нового космодрома "Восточный" никаких предпосылок для досрочного прекращения аренды Байконура не создает. Россия всегда делала и будет делать все возможное для выполнения принятых международных обязательств", - сказал он.

Однако в разговоре с Би-би-си Сергей Горбунов все-таки признал, что и признаков активного развития космодрома нет.

"Новое не возводится. Старые объекты поддерживаются в исправном состоянии, ремонтируются. Каких-то новых проектов, строительства новых площадок на космодроме нет", - сказал он.