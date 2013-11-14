Молитвы на публике могут приравнять к митингам

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Крестный ход за церковной оградой, даже с участием депутата Милонова (справа с крестом), тоже формально требует согласования

Госдума в пятницу начнет обсуждать законопроект, который разрешит верующим собираться без согласования с властями в своих или арендованных помещениях, но предпишет им согласовывать как митинги всякие религиозные собрания в общественных местах. Московские мусульмане надеются, что на их главные праздники это не повлияет.

Согласно правительственному проекту поправок к закону "О свободе совести и о религиозных объединениях", богослужения и другие религиозные обряды и церемонии теперь можно будет без всяких формальностей проводить в арендованных помещениях, а не только в храмах, зданиях и на участках, принадлежащих религиозным организациям.

"Религиозные организации смогут без предварительного уведомления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления проводить религиозные собрания в зданиях (помещениях), специально не предназначенных для их проведения, но предоставленных религиозным организациям во временное пользование или аренду", - говорится в пояснительной записке к проекту.

С другой стороны, в законе более ясно будет написано, что все прочие религиозные церемонии, которые, по мнению властей, требуют дополнительных мер безопасности, "осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций".

В Москве больше всего разговоров и споров вызывают такие массовые религиозные собрания, как молитва мусульман в мечетях и вокруг них в дни главных праздников. На Курбан-байрам и Уразу-байрам, например, возле московской Соборной мечети, которая вмещает полторы тысячи человек, собираются 100-120 тысяч верующих. Они заполняют прилегающие улицы, и полиции из-за этого приходится перекрывать движение, устанавливать металлоискатели и принимать другие меры безопасности.

Cопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов объясняет, что мусульмане и до сих пор всегда в таких случаях заранее уведомляли власти - и никаких осложнений или попыток запретить массовую молитву не было. Аширов надеется, что и дальше все будет так же.

"Все равно придут"

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Нафигулла Аширов полагает, что порядок организации молитв на большие праздники останется прежним.

"В прошлом году был казус, когда во Владивостоке нашу мечеть оштрафовали и внесли предостережение в связи с тем, что люди молились на улице. Но потом это все было отменено, потому что решили, что к религиозным собраниям, тем более праздничным, это не относится", - сказал Нафигулла Аширов bbcrussian.com.

"Мечети строить не дают, в имеющихся мечетях люди не помещаются - если не давать на улице молиться, то каким образом реализовать конституционное право свободы совести? А если даже не согласуют - люди все равно придут в мечеть, как же можно их не пустить", - говорит Аширов.

Если новый законопроект будет принят, формального согласования с властями потребуют не только массовые молитвы мусульман по праздникам, но и, например, крестный ход - если кому-то захочется устроить его вне территории церкви.

Поводом к составлению законопроекта, однако, стали не намазы и не крестные ходы. Правительство в пояснительной записке ссылается на постановление Конституционного суда, который обязал законодательную и исполнительную власти устранить неясности с применением законов о свободе совести и о митингах, шествиях и демонстрациях.

Конституционный суд же в своем постановлении от 5 декабря 2012 года удовлетворил жалобу омбудсмена Владимира Лукина и руководителей казанской и белгородской общин Свидетелей Иеговы, которых оштрафовали за собрание в арендованных залах без согласования с властями.

В начале прошлого лета российские власти, реагируя на массовые выступления оппозиции, резко ужесточили закон о митингах, шествиях и демонстрациях, введя, в частности, штрафы в десятки и сотни тысяч рублей.