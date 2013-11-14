Молитвы на публике могут приравнять к митингам
Госдума в пятницу начнет обсуждать законопроект, который разрешит верующим собираться без согласования с властями в своих или арендованных помещениях, но предпишет им согласовывать как митинги всякие религиозные собрания в общественных местах. Московские мусульмане надеются, что на их главные праздники это не повлияет.
Согласно правительственному проекту поправок к закону "О свободе совести и о религиозных объединениях", богослужения и другие религиозные обряды и церемонии теперь можно будет без всяких формальностей проводить в арендованных помещениях, а не только в храмах, зданиях и на участках, принадлежащих религиозным организациям.
"Религиозные организации смогут без предварительного уведомления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления проводить религиозные собрания в зданиях (помещениях), специально не предназначенных для их проведения, но предоставленных религиозным организациям во временное пользование или аренду", - говорится в пояснительной записке к проекту.
С другой стороны, в законе более ясно будет написано, что все прочие религиозные церемонии, которые, по мнению властей, требуют дополнительных мер безопасности, "осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций".
В Москве больше всего разговоров и споров вызывают такие массовые религиозные собрания, как молитва мусульман в мечетях и вокруг них в дни главных праздников. На Курбан-байрам и Уразу-байрам, например, возле московской Соборной мечети, которая вмещает полторы тысячи человек, собираются 100-120 тысяч верующих. Они заполняют прилегающие улицы, и полиции из-за этого приходится перекрывать движение, устанавливать металлоискатели и принимать другие меры безопасности.
Cопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов объясняет, что мусульмане и до сих пор всегда в таких случаях заранее уведомляли власти - и никаких осложнений или попыток запретить массовую молитву не было. Аширов надеется, что и дальше все будет так же.
"Все равно придут"
"В прошлом году был казус, когда во Владивостоке нашу мечеть оштрафовали и внесли предостережение в связи с тем, что люди молились на улице. Но потом это все было отменено, потому что решили, что к религиозным собраниям, тем более праздничным, это не относится", - сказал Нафигулла Аширов bbcrussian.com.
"Мечети строить не дают, в имеющихся мечетях люди не помещаются - если не давать на улице молиться, то каким образом реализовать конституционное право свободы совести? А если даже не согласуют - люди все равно придут в мечеть, как же можно их не пустить", - говорит Аширов.
Если новый законопроект будет принят, формального согласования с властями потребуют не только массовые молитвы мусульман по праздникам, но и, например, крестный ход - если кому-то захочется устроить его вне территории церкви.
Поводом к составлению законопроекта, однако, стали не намазы и не крестные ходы. Правительство в пояснительной записке ссылается на постановление Конституционного суда, который обязал законодательную и исполнительную власти устранить неясности с применением законов о свободе совести и о митингах, шествиях и демонстрациях.
Конституционный суд же в своем постановлении от 5 декабря 2012 года удовлетворил жалобу омбудсмена Владимира Лукина и руководителей казанской и белгородской общин Свидетелей Иеговы, которых оштрафовали за собрание в арендованных залах без согласования с властями.
В начале прошлого лета российские власти, реагируя на массовые выступления оппозиции, резко ужесточили закон о митингах, шествиях и демонстрациях, введя, в частности, штрафы в десятки и сотни тысяч рублей.