Медведев против Путина: бунт на коленях

Image caption По мнению аналитиков, говорить о "тандеме" давно не приходится

На российском политическом безрыбье, когда главной новостью становятся очередные похождения олимпийского факела, большое внимание привлек заочный "обмен любезностями" между премьером Дмитрием Медведевым и президентом Владимиром Путиным.

Глава государства вознамерился пересмотреть закон, принятый в 2011 году по инициативе Медведева, который запрещал следователям по собственной инициативе возбуждать налоговые дела.

Путин полагает, что возвращение старой нормы поможет пополнить бюджет, критики указывают на коррупционные риски, ибо она, по их мнению, открывает дорогу рейдерству и вымогательству.

"Навозбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги, что происходит часто, когда одна структура борется с другой", - заявил Медведев 13 ноября.

На следующий день, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, президент ответил ближайшему соратнику.

"Я не думаю, что это будет так сложно и приведет к каким-то тяжелым последствиям. Вынужден напомнить, что есть определенная практика решения вопросов, перед тем как выходить к СМИ. Известно, что если кто-то с чем-то не согласен, как Кудрин сделал в свое время, - он перешел в экспертное сообщество", - заявил он.

Многие наблюдатели считают случившееся бурей в стакане воды. Тем не менее, у экспертного сообщества и интересующихся политикой граждан возникли вопросы.

С чего Медведев расхрабрился?

После того, как Дмитрий Медведев четыре года игнорировал обращенный к нему призыв "Ступайте царствовать!", а затем отказался от борьбы за Кремль, общество практически единодушно стало считать его человеком без хребта.

"Медведев совершил политическое самоубийство 24 сентября 2011 года, и должен быть похоронен как политик. Будет он премьером или преподавателем физвоспитания в Урюпинском педагогическом институте - абсолютно все равно", - заявил тогда Русской службе Би-би-си политолог Станислав Белковский.

Коли так, почему он вдруг решился возражать начальству?

С точки зрения группы, к которой принадлежит Медведев, поправки Путина - это плохо, это на грани безумия. Поэтому он и позволил себе замечания, выходящие за рамки аппаратной этики Станислав Белковский, эксперт

"Я бы не сказал, что Дмитрий Медведев проявил какую-то исключительную храбрость. Отставка за эти высказывания ему не грозит", - говорит Белковский.

Эксперт отвергает предположение, будто Медведев, оказавшись в тени патрона и соскучившись по паблисити, просто решил напомнить о себе.

"Его генеральная задача - досидеть на посту премьера до 2018 года, чтобы потом вновь претендовать на высший пост, а в России для этого вовсе не требуется привлекать к себе внимание. Борьба за власть идет под ковром, наоборот, действует принцип: "Тише едешь, дальше будешь", - считает он.

"Точка зрения, что эти поправки не надо вносить, весьма популярна и в экономических, и в деловых кругах. Чиновники, относимые к условно либеральному крылу правительства, крупные бизнесмены, руководители предпринимательских объединений - они все против. А каждый человек является заложником своей референтной группы. С точки зрения группы, к которой принадлежит Медведев, поправки Путина - это плохо, это на грани безумия. Поэтому он и позволил себе замечания, выходящие за рамки аппаратной этики", - излагает Белковский свое видение ситуации.

"Возможно, слова Путина адресовались не только и не столько Медведеву, сколько другим чиновникам, в частности, министру экономики Алексею Улюкаеву, который подписал официальный документ от имени своего ведомства, что поправки неразумны и неээффективны", - добавил он.

По мнению аналитика, президент посылает своему окружению сигнал: проиграв в аппаратной борьбе, бесполезно апеллировать к общественному мнению, он к такому воздействию глух.

Посмотреть на происходящее можно под еще одним углом: если уж Медведев отважился выступить, значит, допекло.

Либерал ли Медведев?

Этот вопрос в России не устают обсуждать с 2008 года. Многие надеялись, что он вынужденно следует тактике молодого царя Михаила Федоровича, на упреки в нерешительности отвечавшего: "Медведь начинает охотиться с летами", но когда-нибудь себя покажет.

"Дмитрий Медведев не является либералом в классическом просвещенческом смысле этого слова. Он вообще лишен идеологии", - уверен Станислав Белковский.

Восприятие Дмитрия Анатольевича как марионетки или простака далеко от истины Евгений Минченко, эксперт

По мнению многих, дело обстоит сложнее. Медведев одновременно либерал и не либерал - смотря, что под этим понимать.

Он действительно дитя циничных 90-х годов, и безразличен к абстрактным идеям свободы и прав человека. При этом премьер выражает интересы и настроения предпринимательского класса и гражданской бюрократии, которым глубоко не нравится, что судьба каждого человека снова, как при Сталине, "целиком в руках органов", и никакое положение от этого не защищает.

Вероятно, Медведева мало интересует дело Pussy Riot. Он активизируется, когда речь заходит о бизнесе и гарантиях прав собственности.

"Восприятие Дмитрия Анатольевича как марионетки или простака далеко от истины. Это очень хитрый системный человек, который в какой-то момент сделал выбор, разменяв сомнительную перспективу политического лидерства на административное и экономическое влияние", - считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Почему Путин любит силовиков?

В российском руководстве явно наличествуют две группы, как говорили в эпоху александровских реформ, придворных направления - "башня бабла" и "башня крови". Владимир Путин, по мнению ряда аналитиков, укрепляет свою власть, противопоставляя их друг другу и оставаясь для окружения верховным арбитром.

Но, когда доходит до дела, он неизменно становится на сторону силовиков и дает им все, чего они хотят, а людей вроде Медведева или Суркова осаживает.

По мнению политолога Павла Салина, это не вполне так. Если бы Путин действительно во всем слушал силовиков, бизнесу и гражданскому обществу мало не показалось бы, замечает он.

Однако баланс все же явно выходит какой-то перекошенный.

Примечательно, что при Царе-Освободителе ретрограды звались "партией императрицы", а прогрессисты - "партией великого князя Константина". При Горбачеве говорили о "партии Лигачева" и "партии Яковлева". Монарх и генсек держались над схваткой, так что порой трудно было понять, с кем они, и кто, собственно, в стране власть, а кто оппозиция.

Все дело в мировоззрении. Сам-то Владимир Владимирович откуда? Юрий Коргунюк, эксперт

У современных "ретроградов" неформального лидера нет. Это место занимает сам Путин.

"Все дело в мировоззрении, - заявил Русской службе Би-би-си эксперт фонда "Индем" Юрий Коргунюк.- Сам-то Владимир Владимирович откуда? Не из частнопредпринимательских структур, и не из профессуры!"

Помимо политических расчетов, Владимир Путин просто не любит предпринимателей, как советская власть не любила нэпманов, предполагает аналитик.

"Либеральное мировосприятие более сложное, - говорит он. - А силовики предлагают простую картину, которая, очевидно, нравится Владимиру Владимировичу, и, кстати, нравилась Николаю Александровичу, последнему российскому императору: на самом деле народ вас любит, а есть некоторые смутьяны, нахватавшиеся на Западе дрянных идей, так надо их прижать к ногтю, и будет тишь да гладь".

Эксперты видят еще одну возможную причину.

Путин, вероятно, понимает, что интеллигенция и средний класс с Болотной площади трон у него не отберут. По словам поэта и оппозиционного активиста Дмитрия Быкова, "в России никто никогда к власти снизу не придет, успокойтесь!".

В перспективе, на это способен только большой бизнес, располагающий финансовыми и организационными ресурсами. Значит, основная задача - держать в узде именно его, а главный инструмент здесь - Следственный комитет, который может в любой момент разорить и посадить кого угодно.

"Бизнес удобно контролировать привычными Владимиру Владимировичу методами, - замечает Юрий Коргунюк. - С "рассерженными горожанами" чем больше бороться, тем хуже, на смену одному придут десять, а бизнес легко зашугать: одного посадишь, все остальные попрячутся".

Последует ли Медведев за Кудриным?

Этот вопрос делится на два: хватит ли у Дмитрия Анатольевича мужества и чувства собственного достоинства, чтобы уйти самому, если он с чем-то не согласен, и решится ли Владимир Владимирович уволить его за фронду?

"Если человек стерпел десяток щелчков и не ушел, то он, скорее всего, стерпит еще один, - считает гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин. - Все начинания Медведева, за исключением отказа от зимнего времени и переименования милиции в полицию, отменены. Это куда более неприятно, чем безымянная словесная отповедь. Не думаю, что он подаст в отставку".

По мнению многих, если бы Медведев был настроен на борьбу, ему следовало бы участвовать в президентских выборах. Даже проиграв, он стал бы неоспариваемым лидером оппозиции, а теперь поезд ушел, репутация загублена, и других вождей хватает.

Осуждать его бессмысленно: человек не может стать тем, кем по натуре не является. Медведев не Ельцин и не Навальный. Для борьбы ему не хватает харизмы, отваги и драйва, у него другие жизненные ориентиры, он не политик, а чиновник.

Путину сейчас невыгодно отправлять Медведева в отставку Игорь Бунин, эксперт

По инициативе Путина расставание тоже вряд ли случится, считает Игорь Бунин.

"Путину сейчас невыгодно отправлять Медведева в отставку, - говорит он. - Во-первых, не завершены важные и мало популярные реформы, прежде всего, пенсионная, которые правительство должно довести до конца. Во-вторых, увольнять премьера имеет смысл как козла отпущения за серьезные экономические трудности и социальное недовольство. Пока ситуация не созрела".

"У Путина имеется на шесть лет всего один патрон под названием "отставка правительства", - указывает Евгений Минченко.

Явного преемника для Медведева не видно.

Новый премьер, кем бы он ни был, неизбежно сфокусирует на себе общественное внимание, отвлекая его от президента. Пойдут спекуляции: преемник, не преемник... Зачем это Путину?

Так что, по мнению большинства экспертов, Медведев останется на своем посту. Только на каких правах?

Бывший начальник и, вероятно, во многом политический учитель Владимира Владимировича, Юрий Андропов, до того, как возглавить КГБ, собрал в руководимом им отделе ЦК блестящую плеяду свободомыслящих интеллектуалов, и атмосфера, по их воспоминаниям, была демократичной.

Однако в практических делах Андропов опирался на других помощников, бывших секретарей провинциальных парткомов, а либералам обозначил рамки: "В этой комнате разговор начистоту, абсолютно открытый, никто своих мнений не скрывает. Другое дело - когда выходишь за дверь, тогда веди себя по правилам".

Похоже, относительным либералам в окружении Путина отведена такая же незавидная роль.