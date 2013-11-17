В Казани разбился "Боинг", летевший из Москвы

Image caption Машина "Скорой помощи" у первого терминала аэропорта Казани

В международном аэропорту "Казань" разбился самолет авиакомпании "Татарстан", сообщает российское министерство по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, на борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа.

На сайте управления МЧС по Республике Татарстан опубликован список погибших.

Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" следовал из Москвы в Казань.

На сайте МЧС сообщается, что на месте крушения работают все экстренные службы.

Крушение произошло около 19:20 по местному времени (15:20 по Гринвичу).

Неясно, что стало причиной случившегося, однако, по некоторым сообщениям, самолет пытался дважды зайти на посадку, и вторая попытка привела к катастрофе.

Потерявший высоту "Боинг" столкнулся с землей, загорелся, и у него взорвались бензобаки.

Международный аэропорт "Казань" остается закрытым с момента крушения "Боинга".

По словам корреспондента Би-би-си в Москве Дэниела Сэндфорда, репутация ряда ведущих российских авиалиний сейчас значительно улучшилась, однако частые крушения самолетов менее крупных компаний привели к тому, что у России один из самых худших показателей по безопасности полетов в мире.