В Казани разбился "Боинг", летевший из Москвы
В международном аэропорту "Казань" разбился самолет авиакомпании "Татарстан", сообщает российское министерство по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, на борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа.
На сайте управления МЧС по Республике Татарстан опубликован список погибших.
Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" следовал из Москвы в Казань.
На сайте МЧС сообщается, что на месте крушения работают все экстренные службы.
Крушение произошло около 19:20 по местному времени (15:20 по Гринвичу).
Неясно, что стало причиной случившегося, однако, по некоторым сообщениям, самолет пытался дважды зайти на посадку, и вторая попытка привела к катастрофе.
Потерявший высоту "Боинг" столкнулся с землей, загорелся, и у него взорвались бензобаки.
Международный аэропорт "Казань" остается закрытым с момента крушения "Боинга".
По словам корреспондента Би-би-си в Москве Дэниела Сэндфорда, репутация ряда ведущих российских авиалиний сейчас значительно улучшилась, однако частые крушения самолетов менее крупных компаний привели к тому, что у России один из самых худших показателей по безопасности полетов в мире.