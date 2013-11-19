На упавшем в Казани "Боинге" не нашли речевого самописца

Image caption Лайнер авиакомпании "Татарстан" врезался в землю почти под прямым углом на скорости 450 км/ч

Силовые установки самолета Boeing-737, разбившегося в воскресенье в Казани, работали вплоть до столкновения с землей, свидетельствуют предварительные результаты расшифровки "черных ящиков" лайнера. Самолет врезался в землю на скорости 450 км/ч.

Как говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который занимается расследованием катастрофы, один из двух автопилотов самолета был отключен, и экипаж осуществлял посадку в ручном режиме.

В комитете также отметили, что при вскрытии самописцев речевой "черный ящик" упавшего самолета оказался пустым. По мнению заместителя председателя МАК Олега Ермолова, его содержимое могло вылететь из контейнера от удара.

"Мы полагаем, что просто кассеты вылетели и находятся на поле. Комиссия продолжает поиски звукового самописца на месте авиационного происшествия", - сказал Ермолов в интервью российскому ТВ.

"В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход. Оценив положение как непосадочное, экипаж начал уход на второй круг в режиме TOGA (взлет/уход на второй круг - прим. Би-би-си),- говорится в сообщении МАК.

Как говорится в сообщении МАК, когда скорость упала примерно до 225 километров в час, движением штурвала пилоты направили самолет вниз. "Боинг" стал резко снижаться и его скорость возросла.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту Казани.

Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров - не выжил никто из находившихся на борту.

Под прямым углом

Как сообщил во вторник гендиректор авиакомпании "Татарстан" Аксан Гиниятуллин, пилоты разбившегося "Боинга" ранее ни разу не выполняли маневр ухода на второй круг в реальном полете.

Вместе с тем, подчеркнул Гиниятуллин, у руководства авиакомпании никаких претензий ни к подготовке летчиков, ни к самолету не было: "Командир разбившегося в Казани самолета имел 2,5 тысячи часов [налета], второй пилот - 1,9 тысяч часов".

Экипаж самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Казань, не сумел совершить посадку с первой попытки и принял решение об уходе на второй круг.

При выполнении маневра "Боинг", по пока неустановленным причинам, перешел на пикирование и врезался в землю под почти прямым углом. Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли.

Глава авиакомпании подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что пассажиры должны были лететь в Казань на самолете другого типа - "Bombardier CRJ 200", но в последний момент их пересадили на "Боинг".

"Замена самолета была связана с загрузкой пассажирами", - пояснил Гиниятуллин. По его словам, менее вместительный "Бомбардье" полетел в Сочи с 40 пассажирами.

Экономили на всем?

Как пояснил bbcrussian.com член правления Всемирного фонда безопасности полетов Валерий Шелковников, отсутствие у пилотов практических навыков ухода на второй круг еще ни о чем не говорит: "Все эти процедуры тщательно отрабатываются на тренажерах".

Image caption До катастрофы в Казани у Росавиации и Ространснадзора не было серьезных претензий к авиакомпании

В экспертном сообществе нет единого мнения об эффективности обучения на авиатренажерах, однако многие обращают внимание на относительно небольшой летный стаж обоих пилотов.

Известно, что командир корабля более 20 лет летал штурманом на Ту-154 и был допущен к самостоятельному пилотированию всего несколько лет назад после прохождения курсов переобучения. У его напарника, который ранее летал в качестве бортинженера, летный стаж еще меньше.

Об уровне летного мастерства пилотов это тоже ничего еще не говорит, но может свидетельствовать о неблагополучном состоянии дел в авиакомпании. Косвенным подтверждением тому является запрет АК "Татарстан" на полеты в страны Евросоюза, введенный в 2007 году.

Сразу же после казанской трагедии на сайте compromat.ru появилась статья, в которой утверждается, что в настоящее время долги перевозчика составляют 2,8 млрд рублей (более 80 млн долларов) - якобы по этой причине авиакомпания была вынуждена эксплуатировать старые самолеты и экономить практически на всем, включая оплату аэропортовых сборов в Казани и аэронавигационного обслуживания.

Как признал на пресс-конференции Аксан Гиниятуллин, у авиакомпании действительно есть долги. "Как и у других компаний, у нас есть задолженность перед поставщиками топлива, есть и задолженность по зарплате", - сказал гендиректор. Он уточнил, что задолженность по зарплате составляет примерно один месяц, но сотрудникам уже выплачен аванс.

Гендиректор также рассказал, что год назад у злополучного "Боинга" произошла разгерметизация кабины, причины которой назвать не смог. Однако перед последним рейсом самолет, по его словам, был исправен: работы по его техобслуживанию проводились 15 ноября 2013 года.

"Это был обычный анализ состояния и устранение дефектов", - сказал Гиниятуллин. На вопрос, какие именно дефекты устранялись, он ответить затруднился.

Сразу же после трагедии авиакомпания "Татарстан" объявила, что до выяснения причин катастрофы приостанавливает эксплуатацию воздушных судов типа "Боинг-737", а во вторник московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в столичном аэропорту "Домодедово", откуда вылетел борт.