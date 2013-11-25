Песков: мы никогда ничего не расскажем о семье Путина

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Владимир Путин и его жена Людмила объявили, что их брак завершен, в июле этого года

Семейная жизнь президента России Владимира Путина всегда будет окружена завесой секретности, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Слухов ходит много. Но мы никогда ничего не рассказываем о семье Владимира Путина и не будем этого делать", - сказал Песков в интервью журналу New Times.

По его словам, семья для Путина - "личная территория, на которую никто не должен залезать".

Подобные заявления регулярно исходят как от самого Путина, так и от его пресс-секретаря, однако редко отказ давать информацию выражался в столь категоричной форме.

Корейский зять?

Заявления Пескова стали ответом на вопрос о том, действительно ли Путин недавно ездил в Южную Корею, чтобы навестить дочь, как писали корейские СМИ.

"Это неправда, он прилетел в Сеул в три часа ночи, потом в одиннадцать утра началась рабочая программа, которая закончилась поздно вечером, и он сразу улетел домой", - сказал Песков.

Да, у нас более закрытая система, но в целом все знают, какая у него семья, все знают, что он расстался с Людмилой Александровной Дмитрий Песков, <br>пресс-секретарь президента России

В Южной Корее писали, что официальный визит Путина в Сеул 12 ноября преследовал и личные цели - отпраздновать годовщину свадьбы дочери.

Сообщения о том, что младшая дочь Путина Катерина вышла замуж за сына бывшего военного атташе Южной Кореи в России, часто появляются в СМИ. Песков отказался подтверждать или опровергать эту информацию.

"Более закрытая система"

Если в российской прессе тему семьи российского президента зачастую сознательно обходят стороной, то в западных СМИ высказываются мнения о том, что таинственность, окружающая детей и теперь уже бывшую жену Путина Людмилу, давно перешла разумные рамки.

Пресс-секретарь российского президента объяснил эту секретность, в частности, тем, что информация о семье Путина попросту не нужна избирателям.

"Знаете, когда важно для политика его уровня рассказывать про семью? Когда политик выходит на выборы и люди не знают, что это за человек. И он должен использовать весь арсенал данных, чтобы избирателей убедить: смотрите, я вот такой, вот такая у меня семья, голосуйте за меня. Путин хорошо известен своему избирателю, и тем, кто за него голосует, уже не нужно ничего о нем рассказывать", - сказал Песков.

При этом он признал, что в вопросе личной жизни президента "у нас более закрытая система".

До того как Владимир и Людмила Путины объявили о своем разводе в июле, первая леди страны в течение нескольких лет почти не появлялась на публике.

В марте 2012 года, отвечая на очередной вопрос о семье, Путин попросил оставить его жену и дочерей в покое.

"Члены моей семьи не занимаются ни политикой, ни бизнесом, никуда не лезут, и я бы хотел, чтобы все их оставили в покое. Это связано с их личным благополучием, с безопасностью", - заявил он на встрече с главными редакторами иностранных СМИ.

Тогда Владимир Путин говорил, что его дочери уже заканчивают обучение в университете и приступают к научной работе.

О поступлении его дочерей в Санкт-Петербургский государственный университет стало известно в 2003 году. Тогда сообщалось, что его старшая дочь Мария выбрала биолого-почвенный факультет, а Катерина - восточный факультет.