Приживутся ли иностранные летчики в российском небе?

Image caption По оценкам минтранса, авиационной отрасли требуется ежегодно более 1000 новых работников

Российское правительство одобрило законопроект, разрешающий российским авиакомпаниям брать на работу иностранных пилотов.

При этом закон - если его примут - будет носить временный характер: он рассчитан на пять лет - до 2019-го года, заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

В течение этого периода планируется привлекать по 200 иностранных пилотов в год. Хотя, по оценкам минтранса, отрасли требуется ежегодное пополнение летного состава в количестве, превышающем 1000 человек.

Изменения вносятся в статью 56 Воздушного кодекса России. Законопроект предполагает, что в состав летного экипажа могут входить иностранные граждане, но при условии, что среди членов экипажа есть и российские граждане. Сейчас иностранцы не имеют права работать в российских авиакомпаниях ни в качестве летного персонала, ни бортпроводниками.

Возможность привлечения на работу иностранных пилотов в российские компании активно обсуждается с прошлого года. Законопроект был внесен на рассмотрение в правительство после авиакатастрофы в Казани 17 ноября, причиной которой, по одной из главных версий, стал, вероятно, "человеческий фактор": пилоты, управлявшие самолетом, ранее ни разу не выполняли маневр ухода на второй круг в реальном полете. Много обсуждений в СМИ вызвал тот факт, что за штурвалом сидел переученный на пилота штурман.

Почему не хватает летчиков?

За принятие законопроекта, подготовленного минтрансом, активно выступают авиакомпании, против – Росавиация и профсоюзы.

Но как противники, так и сторонники законопроекта признают, что российской гражданской авиации не хватает опытных пилотов – командиров воздушных судов.

"Командиров в "Аэрофлоте" максимум где-то 700 человек, по всей России – около 6 тысяч человек. Их не хватает во всем мире, потому что это дорого: его нужно обучить, курсант училища обходится почти в 6 млн рублей", - сказал Русской службе Би-би-си вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Приходько.

Первый заместитель генерального директора "Трансаэро" Дмитрий Столяров сказал bbcrussian.com, что считает квоту в 200 пилотов достаточной. При этом авиакомпания "Трансаэро", если бы действующий закон позволял, брала бы на работу в год по 60-70 командиров воздушных судов из числа иностранцев.

В "Аэрофлоте" собственную нехватку пилотов оценили в 150 человек.

Image caption В России зарплаты в 400 тысяч рублей получают считанные летчики, говорят в Профсоюзе летных составов России

Согласно данным Росавиации, в последние годы российский авиарынок растет на 14-15% в год, в то время как в Европе, по данным агентства Amadeus Air Traffic Travel Intelligence solution, темпы роста авиарынка значительно ниже – около 4% в год. При этом количество выпускников летных училищ в России не увеличивается.

Нехватка опытных пилотов также является одной из причин, почему в России до сих пор не появился ни один лоукостер: им нужно много пилотов, чтобы часто летать и тем самым иметь возможность продавать свои услуги по низкой цене.

По его словам, авиакомпании, которые позиционировали себя как бюджетные, на самом деле, просто демпинговали и потерпели крах, считает гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Подготовка пилотов

Вопрос, как решить проблему нехватки командиров судов, вызывает горячие споры: авиакомпании настаивают на привлечении иностранных пилотов, противники законопроекта считают, что необходимо готовить собственных и обвиняют авиаперевозчиков в стремлении сэкономить на подготовке пилота.

По словам Олега Приходько, пилотов не хватает в тех авиакомпаниях, которые не занимались серьезно их подготовкой.

"Командира воздушного судна так просто не подготовишь и не возьмешь на работу. После училища у него должно быть минимум 1500 часов налета, но только самая худшая авиакомпания идет на то, чтобы после 1500 часов налета второго пилота ставить командиром. Нормальная авиакомпания как минимум 5-7 лет готовит командира", - сказал Русской службе Би-би-си Олег Приходько.

Главный редактор журнала "Авиасоюз" Илья Вайсберг считает предложение минтранса приемлемым , но только в качестве временной меры. По словам эксперта, в Европе наблюдается некоторый переизбыток летчиков, поэтому вполне реально привлечь европейских пилотов.

"Сейчас там поступают в эксплуатацию самолеты Airbus А-380 с вместимостью 400-600 пассажиров. Они заменяют 2-3 самолета предыдущего поколения. Соответственно, высвобождаются рабочие места", - заметил в интервью bbcrussiam.com Илья Вайсберг.

"Европейские зарплаты"

Как заявляет Вайсберг, зарплата российских летчиков сравнялась с оплатой труда их западных коллег.

"Сейчас в "Аэрофлоте" командир корабля получает 400-500 тысяч рублей, это 15 тысяч долларов. Даже средний уровень зарплат командиров кораблей в авиакомпании "Татарские авиалинии" (самолет которой потерпел крушение в Казани) составляет 250 тысяч рублей. В таких компаниях первого ряда, как "Трансаэро", "Аэрофлот", "Сибирь" зарплаты, наверное, сопоставимы с зарплатами европейских летчиков", - отмечает эксперт.

Однако в Профсоюзе летного состава говорят, что такие зарплаты получают "считанные летчики".

"Несколько человек у нас – это самые высокоопытные инструкторы на самолетах, которые по 500 человек перевозят – их зарплаты уже сравниваются с зарплатами командиров воздушных судов иностранных авиакомпаний – до 400 тысяч рублей. Но таких – единицы, и они эту зарплату получают за налет – 900 часов в год, в то время как в Lufthansa эту зарплату пилот получает за налет 500 часов. Средняя зарплата пилота по России, мы высчитали в прошлом году – всего 165 тысяч рублей. С Европы командиры к нам однозначно не придут", - говорит Олег Приходько.

По словам представителя профсоюза, условия работы в российских авиакомпаниях гораздо жестче, чем в Европе.

Средняя зарплата пилота по России, мы высчитали в прошлом году – всего 165 тысяч рублей. С Европы командиры к нам однозначно не придут Олег Приходько, <br> вице-президент Профсоюза летного состава России

"Страховка по потере жизни [члена экипажа] у нас составляет всего лишь 100 тысяч рублей. Объяснить иностранцу, почему так, - невозможно. Пассажиров страхуют на 2 млн рублей, экипаж – 100 тысяч рублей. Эта цифра записана в Воздушном кодексе России", - сказал Олег Приходько.

Заслуженный пилот России, летчик-испытатель Михаил Марков также согласен с тем, что вряд ли российские авиаперевозчики смогут найти высококлассных пилотов из Европы, предложив те же условия, на которых работают сейчас российские летчики.

"Не надо обольщаться, что сюда приедут нормальные люди. Если брать иностранцев, то какие иностранцы придут? Как они здесь проживут без русского языка? Ребята из Днепропетровска или из Астаны приедут. На Украине безработица, вот они и приедут, они хорошие, наверное, пилоты", - сказал bbcrussian.com Михаил Марков.

Иностранцы из СНГ

Судя по заявлениям руководств авиакомпаний, они готовы брать на работу летчиков из стран СНГ и рассчитывают именно на них.

"Пилотов мы будем искать везде, прежде всего, на территории СНГ, Украины, Беларуси, Казахстана. Это, кстати, члены Таможенного союза, на всякий случай. Там есть русскоговорящие пилоты и пилоты, которые владеют иностранной современной техникой", - сказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью агентству "Прайм".

По информации Профсоюза летного состава, в странах бывшего СССР можно набрать максимум 200 летчиков с необходимой для командира воздушного корабля квалификацией. В основном это те, кто учился еще в СССР или российских летных училищах.

Однако для них, по словам Олега Приходько, необходимы другие условия, не те, что предлагаются в законопроекте: их надо брать на постоянную работу и давать российское гражданство.

"Временный" характер закона (до 2019-го года) станет препятствием для набора летчиков, считают в авиакомпаниях.

Как сказал Русской службе Би-би-си первый заместитель генерального директора "Трансаэро" Дмитрий Столяров, привлечение иностранных пилотов позволит снизить проблему нехватки командиров воздушных судов, но только на первом этапе. С каждым годом возможность заключения контрактов с иностранными летчиками будет снижаться.

Авиакомпании отмечают, что пилотам необходимо время на переучивание, переезд, и поэтому привлечение иностранцев в 2017-м и 2018-м годах будет проблематично.