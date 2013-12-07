Фильмы об Олимпиаде в Сочи: между комедией и трагедией

Image caption Фотографии, снятые в конце ноября, показывают, что стройка в Сочи еще не закончена

На фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве состоялась российская премьера нашумевшего фильма об Олимпиаде в Сочи "Путинские игры".

Картина производства Австрии, Германии и Израиля, снятая российским эмигрантом Александром Гентелевым, содержит критику решения провести Игры в субтропиках и указывает на невероятные затраты на строительство олимпийских объектов.

Авторы фильма утверждают, что столкнулись с попытками перекупить права на их фильм, чтобы он никогда не был показан. Подтвердить или опровергнуть эти утверждения не представляется возможным.

Московская премьера фильма "Путинские игры", который ранее показывали в Амстердаме, прошла с аншлагом, хотя его создатели отмечали, что их фильм прежде всего рассчитан на иностранную публику.

Ранее в пятницу на "Артдокфесте" показали и российскую картину об Олимпиаде - короткометражный фильм молодого режиссера Антона Черенкова о том, как из-за Игр в Сочи пострадала его семья.

Комедия об Олимпиаде в субтропиках

Image caption Борис Немцов считает, что в фильме не упомянули много важных деталей о масштабе злоупотреблений в Сочи

"Путинские игры" изначально задумывались как легкий фильм, "комедия об Олимпиаде в субтропиках", рассказывает его продюсер Симоне Бауманн.

"На карте России нужно долго искать место, где никогда не бывает снега. И Путин его нашел", - говорит в фильме оппозиционер Борис Немцов.

Комическими персонажами в картине предстают некоторые из чиновников. Так, бывший глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в кадре постоянно восторженно говорит о президенте Владимире Путине и даже называет его "самым техничным горнолыжником".

Однако главный герой фильма - мэр Сочи Анатолий Пахомов, который показывал документалистам похожий на гигантскую стройку город и охотно отвечал на их вопросы.

"Наш город для отдыха, а не для коррупции", - так комментирует Пахомов заявления о злоупотреблениях при подготовке к Олимпиаде.

В одной из самых запоминающихся сцен фильма мэр приезжает на стройку дублера Курортного проспекта в Сочи и говорит трем недоумевающим подрядчикам, что, хотя по графику объект нужно сдать поздней осенью, из-за инвестиционного форума дорога должна быть "кровь из носу" готова к середине сентября. Подрядчики пытаются сторговаться хотя бы на конец месяца, но им этого не удается.

"Не было ни одного случая, чтобы люди были согласны на снос [их домов], - удивляется Пахомов в другой сцене. - Надо было убеждать, по ночам приходилось выезжать, крики были".

Планы авторов фильма снять комедию претерпели корректировку, когда они приехали в Сочи, хотя картина все равно вызывает в первую очередь смех, а не возмущение.

Экология Олимпиады Авторы "Путинских игр" далеко не первыми подняли тему свалок в Сочи. Так, в октябре гигантскую свалку в водоохранной зоне к северу от города обнаружил также корреспондент "Ассошиэйтед Пресс". Власти тогда заявили, что стандарты МОК не нарушены, а мусора там, где его видел журналист, уже нет. В оргкомитете Олимпиады уверяют, что Игры стали катализатором развития "зеленого строительства" в России, и все работы выполняются в соответствии с международными стандартами. В 2011 году "Газпром", "Олимпстрой", РЖД и другие компании, а также администрация Краснодарского края подписали договор с Программой ОНН по окружающей среде (ЮНЕП), обязавшись восстановить ущерб, нанесенный реке Мзымте.

Помимо многочисленных интервью чиновников и подрядчиков, в фильме также показаны жители города, чьи дома и бизнес оказались на пути олимпийских объектов, а также ущерб экологии - огромные свалки вместо обещанной программы "Ноль отходов" и засоренная река Мзымта, которая долгое время была источником питьевой воды в Сочи.

В "Путинских играх" Олимпиада представлена как своего рода мегаломанский проект российского президента, который начался просто потому, что ему понравилось кататься на лыжах в Красной поляне.

В итоге строителям Олимпиады пришлось бороться с силами, которые не подвластны даже Путину. Например, комплекс трамплинов, задержка в сдаче которого на два года стала причиной отставки вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, построен на склоне, подверженном оползням, а прибрежный кластер в Имеретинской низменности строится фактически на болоте, говорится в фильме.

"Путинские игры" впервые показали в ноябре на крупнейшем в мире фестивале документального кино в Амстердаме. Многие критики тогда были весьма сдержанны в оценках фильма в целом, но посчитали очень важными показанные в нем свидетельства того, какую цену заплатил Сочи за проведение Олимпиады.

Продюсер фильма Симоне Бауманн призналась, что удивлена тому, что фильм вызвал большой интерес в России.

"Я не думала, что мы там что-то очень новое открыли для российского зрителя. Думаю, все, что там в фильме, по большому счету известно", - сказала Бауманн, отвечая на вопросы после показа в пятницу.

При этом в России фильм вызвал претензии оппозиционера Бориса Немцова, интервью которого активно использовалось в фильме. По его мнению, указаний на то, что он называет эпизодами коррупции во время строительства олимпийских объектов и инфраструктуры, в картине было недостаточно.

Предложение денег? По словам Симоне Бауманн, ей предлагали суммы в несколько сотен тысяч долларов, чтобы купить права на фильм, когда он еще даже не был смонтирован. "Это были какие-то не очень знакомые мне люди, которые занимаются российско-немецкими проектами. Логика была такая: тебе предлагали большие деньги, и уже не нужно было думать о маркетинге, продаже прав. Но для нас это дурной вопрос, мы не думали о таком", - говорит она. Она привела в пример картину о Рублевке, которую делали немецкие производители несколько лет назад. У авторов купили мировые права, после чего картину сняли со всех фестивалей и она так и не была показана. Бауманн подозревает, что предложения ей делались также с целью предотвратить показ фильма, однако заявила, что не знает точно, какое ведомство или организация пыталась это сделать. В связи с этим подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным. В оргкомитете Олимпиады в Сочи заявили, что не видят причин комментировать этот случай. По словам президента фестиваля Виталия Манского, показу фильма в России никто не препятствовал.

По словам создателей фильма, Международный олимпийский комитет отказал им в использовании не только кадров хроники, но и вообще слова "Олимпиада", которое защищено авторским правом. Так игры в названии стали "путинскими".

Бауманн заявила, что после съемок фильма у нее осталось много вопросов к МОК. По ее мнению, процедура подготовки Игр, начиная с выбора столицы Олимпиады, должна стать более прозрачной.

Эту точку зрения поддерживает глава Зальцбурга Габи Бургшталлер. Зальцбург тоже претендовал на проведение Олимпиады 2014 года, но проиграл, хотя большая часть объектов у него была уже построена.

Бургшталлер в фильме заявила, что МОК нужно каждый раз оглашать подробный список критериев того, каким, по их мнению, должен быть идеальный кандидат на проведение конкретной Олимпиады, чтобы страны, которые этим пожеланиям не соответствуют, не тратили силы зря.

"Олимпийское движение сильно изменилось за последние годы. МОК легче проводить Игры в стране, где огромные деньги, где руководство делает все, что хочет, и где не очень много гражданского протеста. И это не вопрос к России. Это не проблема отдельной страны", - отмечает Бауманн.

По словам Бауманн, это характерно не только для олимпийского движения. Ситуация, похожая на сценарий подготовки Игр в Сочи, сейчас наблюдается, например, в Катаре, где в 2022 году пройдет чемпионат мира по футболу. Там правозащитники жалуются на бесчеловечные условия труда рабочих.

В этом контексте примечательно, что жители Мюнхена на референдуме в ноябре приняли решение даже не подавать заявку на зимние Игры 2022 года.

"Вздрагиваю, когда мне мама звонит"

Image caption Сотни частных и квартирных домов были разрушены в Сочи для строительства объектов Олимпиады

Включив во внеконкурсную программу "Путинские игры", организаторы "Артдокфеста" стали искать российские документальные фильмы об Олимпиаде. К своему удивлению, они нашли только один, рассказал президент фестиваля, режиссер Виталий Манский.

В отличие от масштабного фильма Гентелева, шестиминутный фильм "Комната моей мамы", снятый молодым режиссером Антоном Черенковым, рассказывает локальную и от этого, возможно, куда более трагичную историю - о том, как часть дома семьи режиссера в Сочи снесли ради строительства дороги.

"Посмотрев где-то полторы тысячи российских документальных фильмов, снятых в 2012 году, мы нашли только один, хоть как-то связанный с темой предстоящей Олимпиады. Это к вопросу об актуальности нашего российского документального кино", - сказал Манский.

В интервью Русской службе Би-би-си Черенков предположил, что снимать об Олимпиаде документалистам мешает страх, а также то, что мало кто за пределами Сочи хорошо осведомлен, что там происходит.

Как считает Черенков, многие решают просто не связываться с темой Олимпиады. Документальное кино не окупается, и многие прибегают к государственному финансированию, что делает критический подход крайне сложным.

Я сам, когда снимал, боялся, не будет ли хуже. Но потом подумал: куда уж хуже? Антон Черенков, режиссер фильма "Комната моей мамы"

По словам режиссера, многие отговаривали его показывать фильм широкой публике.

"Я сам, когда снимал, боялся, не будет ли хуже. Но потом подумал: куда уж хуже? Да, зло берет от такого беспредела", - признается Черенков.

Решением суда власти оставили матери Черенкова лишь одну комнату площадью 16 метров. В ней нет ни газа, ни воды, ни канализации. Пока строители разрушили лишь одну комнату из трех подлежащих сносу, но семья опасается, что в любой момент к ним снова могут приедут экскаваторы и дом останется без коммуникаций.

Теперь в метре от стены дома теперь проходит шумозащитный экран новой дороги

"В этой комнате мама будет жить во время, после и благодаря Олимпиаде-2014", - говорится в описании фильма.

Все попытки оспорить решение властей оказались тщетными. По словам Черенкова, администрация предоставила документы, согласно которым именно та часть, которая нужна для строительства трассы, на самом деле принадлежит городу, а значит может быть изъята безвозмездно.

"Все красиво было. Нам на каждом суде обещали, что это произойдет, что деньги уже на наш дом выделены", - рассказывает режиссер, отмечая, что в кулуарах чиновники прямо говорили им, что никакой компенсации и переселения не будет.

История, которую рассказывает в своем фильме Черенков, не является редкостью для Сочи. Так, в фильме Гентелева показана группа жителей коттеджного поселка, которые готовились въехать в новые дома, когда им сказали, что для Олимпиады там нужна автостоянка. Вскоре едва построенные коттеджи сравняли с землей.

Без преувеличения скажу, 100% моих московских знакомых и друзей не знали, что в Сочи что-то не так. До сих пор в Фэйсбуке читаю удивленные коментарии Антон Черенков, режиссер фильма "Комната моей мамы"

По официальным данным, всего в связи со строительством олимпийских объектов в районе Сочи переселили более трех тысяч человек. Еще в 2012 году власти отчитались, что переселенцам в 95% случаев предоставили новое жилье. Однако правозащитники, в частности, из Human Rights Watch, заявляют, что многие до сих пор не получили ни жилья, ни компенсации.

По словам Черенкова, информация, выставляющая предстоящую Олимпиаду в негативном свете, попадает даже на местное телевидение в Сочи редко и в очень "политкорректном виде", тогда как у людей, живущих за пределами этого города, и вовсе приукрашенное представление о том, что там происходит.

"Пиар-машина работает отлично. Без преувеличения скажу, 100% моих московских знакомых и друзей не знали, что в Сочи что-то не так. До сих пор в Фэйсбуке читаю удивленные коментарии", - рассказывает он.

Черенков признается, что из-за событий, отраженных в его короткометражном фильме, у него пропала вера в право на частную собственность в России и вообще уверенность в завтрашнем дне.

"Ждешь каждый день теперь, что что-то плохое случится. Я заметил, что реально вздрагиваю, когда мне мама звонит", - говорит он.