Основной закон России глазами оппозиционеров

Российской Конституции исполнилось 20 лет. В чем ее историческое значение? Соблюдается ли в России основной закон? Надо ли что-то в нем менять?

Обозреватель Русской службы Би-би-си Артем Кречетников обратился с этими вопросами к оппозиционным политикам: сопредседателю Республиканской партии России - Партии народной свободы Владимиру Рыжкову, секретарю ЦК КПРФ, заместителю председателя думского комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Вадиму Соловьеву и лидеру незарегистрированного движения "Другая Россия" писателю Эдуарду Лимонову.

Владимир Рыжков

Конституция была принята в условиях фактического распада государства и вооруженного конфликта в Москве между враждующими группировками. Референдум по ее принятию и выборы в Госдуму обеспечили политическую стабилизацию. С тех пор кризисов такой силы у нас не было. Роль стабилизатора она выполнила абсолютно успешно.

Второе ее историческое значение в том, что она задала очень высокую планку прав человека. Это Глава 1 "Основы конституционного строя" и Глава 2 "Основные права и свободы граждан".

До ее воплощения еще очень далеко. В части прав человека конституция в России не соблюдается, но сам по себе основной закон очень высокого качества, один из лучших в Европе и в мире.

Не соблюдаются практически все основные принципы конституции. Это и светский характер государства, нарушаемый его активным сращиванием с церковью. И то, что у нас демократический строй - у нас не демократический строй. И то, что Россия - федеративное государство: оно не федеративное, оно централизованное. И то, что у нас есть местное самоуправление - на самом деле его нет.

Нарушается право людей на правосудие - у нас нет независимого правосудия.

Нарушается принцип выборности власти - у нас нет честных выборов, они фальсифицируются.

У нас нет свободы слова - 90% СМИ находятся под цензурой и управляются государством и чиновниками.

Я бы сказал, что нет ни одного фундаментального конституционного принципа, который соблюдался бы в нашей стране сегодня.

У конституции есть отдельные недостатки. Она дает чересчур много власти президенту, оставляя слишком мало губернаторам, парламенту и судам. Перекос в пользу президентского института является одной из причин, почему с такой легкостью была выстроена вертикаль власти.

Но это не главное, главное - неуважение к конституции со стороны элиты, попирающей ее своими решениями и действиями. Виноват не текст конституции - он превосходен! - а виновата политическая элита России, которая игнорирует конституцию.

Нужно внести несколько поправок, усиливающих законодательные и контрольные полномочия Думы, и дать ей право формировать правительство по итогам парламентских выборов. Все остальное можно не менять.

Вадим Соловьев

Коммунисты критически относятся к действующей конституции.

Во-первых, в свете того, как она в свое время принималась, и вообще всех событий 1993-го года, когда было насильственно прекращено действие советской конституции. Мы об этом помним.

Второй момент, что в части политической системы конституция чрезвычайно однобока. Президент имеет широчайшие полномочия и, по сути, подмял под себя парламент и суды. Дума лишена возможности контролировать исполнительную власть и проводить парламентские расследования, не имеет сколько-нибудь серьезного влияния на формирование правительства.

Конституция должна быть пересмотрена с точки зрения выравнивания властей и создания противовесов, чтобы исполнительная власть заняла место одной из трех ветвей, а не единственной, которой она фактически является.

Мы выступаем за парламентскую республику по типу ФРГ, чтобы парламент имел возможность формировать правительство, а президент являлся главой государства.

Тем не менее, хочу отметить, что в части прав и свобод наша конституция - одна из самых демократических в мире, и в целом работает в интересах человека труда и граждан Российской Федерации.

К сожалению, в последнее время наши коллеги из "партии власти" принимают законы, являющиеся, по нашему мнению, отходом от конституции. Обществу навязываются платное образование и медицина и увеличение тарифов ЖКХ, урезаются права на проведение митингов и демонстраций и организацию референдумов, другие значимые права.

Сказать, что конституция вообще не соблюдается, нельзя. Целый ряд положений в той или иной мере действуют: многопартийность, идеологическое разнообразие, определенная судебная защита, свобода СМИ. Но искажения, о которых я говорил, вызывают серьезную тревогу.

Эдуард Лимонов

Лучше такая конституция, чем никакой. Основная претензия - что она не исполняется.

Я пятый год выступаю за соблюдение статьи 31 конституции РФ о свободе мирных собраний. Но, вопреки тому, что ясно написано в конституции, власть навязала разрешительный характер их проведения вместо уведомительного, и за все это время согласовать акцию мне ни разу не удалось.

Огромные вопросы возникают по поводу федерации. С 2004-го года и до последнего времени главы регионов назначались из Москвы, то есть Россия, опять-таки, вопреки конституции, являлась унитарным государством.

Странно слушать разговоры о какой-то национальной идее. Основой общежития могут служить исторические традиции государствообразующего народа, но никакой официальной идеологии сформулировано быть не может.

Практика, действия - вот что важно, а не то, что где-то нацарапано. В Британии вообще нет конституции, сталинская конституция была на бумаге разумной, только расходилась с реальным положением вещей.

Дискуссии о президентской и парламентской моделях напоминают мне споры схоластов у Свифта о том, с тупого или острого конца разбивать яйцо. Власть надо менять, а конституцию можно оставить в покое.