Путин переделал новогоднее обращение, упомянув Волгоград

Image caption Откорректированное новогоднее обращение к россиянам Владимир Путин записал на фоне группы хабаровчан

Российский президент Владимир Путин приехал в Хабаровск, где в срочном порядке перезаписал новогоднее обращение к россиянам, упомянув о недавних взрывах в Волгограде.

Первоначальная версия праздничного телеобращения без упоминания о взрывах успела выйти только на Камчатке, где новый год наступил на восемь часов раньше, чем в Москве.

Накануне телеканал "Дождь" со ссылкой на анонимный источник, близкий к российским властям, сообщил, что президент Путин перезапишет свое новогоднее обращение из-за взрывов в Волгограде, в результате которых, по последним данным, погибли 34 человека и более ста получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выход в эфир на Камчатке старой версии поздравления "технической недоработкой".

"До полного их уничтожения"

"Одно поздравление было записано заранее, но фактически президент принял решение встретить новый год с хабаровчанами, теми, кто пострадал во время наводнения. Это техническая недоработка. Оно не совсем спонтанное, оно было подготовлено, но не сильно заранее. Его просто не успели отправить на Дальний Восток", - объяснил Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Второе обращение записывалось в Хабаровске, куда Путин прилетел во вторник во второй половине дня. В Хабаровске он встретился с жителями Дальнего Востока, пострадавшими от наводнения осенью этого года.

"В минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний, в том числе таких как бесчеловечные террористические акты в Волгограде и беспрецедентные по масштабу стихийные бедствия на Дальнем Востоке", - заявил Путин в новом обращении к россиянам.

"Дорогие друзья, мы склоняем головы перед жертвами жестоких терактов. Уверен, жестоко и последовательно продолжим борьбу с террористами до полного их уничтожения", - сказал российский президент.

Также Путин предложил "поднять бокал за народ, за здоровье всех, боровшихся с наводнением, кто проявил милосердие и бескорыстную щедрость".

Олимпиада на втором плане

Новое обращение оказалось на две с лишним минуты длиннее первоначального варианта. Однако после слов поддержки пострадавшим от наводнения и соболезнования родственникам погибших в Волгограде Путин почти дословно повторил текст, вышедший на Дальний Восток.

"В наступающем году нам еще многое предстоит сделать в экономике для улучшения жизни людей, на самом высоком уровне провести Олимпийские и Паралимпийские игры, до которых осталось чуть больше месяца", - объявил президент.

"Конечно, мы сталкиваемся и с проблемами, и с серьезными испытаниями. В то же время в минувшем году мы многого добились. Наша страна стала лучше, богаче, удобнее, настойчиво отстаивает свои интересы в международных делах", - повторил Путин.

"Желаю вам здоровья и счастья. Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит согласие и благополучие. С Новым 2014-м годом, Россия!" - сказал в заключение президент.

Последнее слово вместе с ним хором повторила группа жителей Хабаровска, которых специально отобрали для участия в записи новогоднего обращения Владимира Путина.